Mendoza es una de provincias más afectadas por el nuevo frente frío que inició un proceso de inestabilidad con vientos en la franja central de Argentina.

El frente frío que ingresó este martes desde el océano Pacífico al continente, comenzó a afectar la estabilidad meteorológica en la franja central de la República Argentina, iniciando un proceso de vientos hoy miércoles y nevadas en la alta montaña de Mendoza.

Se espera que durante la jornada de hoy inicie la circulación viento de sur a norte, iniciando a las 11 en zona Sur y Valle de Uco, extendiéndose hasta las 22.

En el Gran Mendoza y zona Norte el viento se presentará a partir de las 13. En la zona Noreste, especialmente La Paz, podría extenderse hasta pasada la medianoche.

En cuanto a la nubosidad, amaneció seminublado en general en la provincia cuyana, mayormente en zona Sur, parte Sur del Valle de Uco y Norte de Monte Comán.

El sistema frontal afecta a la franja central de Argentina desde ayer martes.

Debido al sistema frontal que inició hace unas 24 horas, se anticipó la probabilidad de precipitaciones leves en Malargüe desde la media mañana hasta las 21, con menor probabilidad en el Sur del Valle de Uco. Durante la noche, cielo cubierto se expresará especialmente en la zona Este y Gran Mendoza.

En la alta montaña, el mal tiempo comenzó a instalarse desde las 04:00, con precipitaciones importantes de nieve, principalmente en el Sur y parte Central. Zona Norte con menor intensidad pero con probabilidad de precipitaciones.

Temperatura promedio en el llano:

Máxima: 16°C.

Mínima (Malargüe): -1°C.

Mínima (Sur y Valle de Uco): 2°C. a 3°C.

Mínima (Norte y Este): 3°C. a 4°C.

Jueves 07/08:

Viento: Amanece con una leve brisa de sur a norte, principalmente en zona Este, extendiéndose hasta las 20. Resto de la provincia con condiciones calmas.

Nubosidad: Amanece nublado en toda la provincia. Probabilidad de precipitaciones en Malargüe hasta las 18. En el Gran Mendoza y zona de Luján, probabilidad de precipitaciones leves entre las 7 y las 8 hasta las 13. En zona Norte y Este continuará nublado durante toda la jornada.

Alta Montaña: Mejora de precipitaciones a partir de las 5, manteniéndose nublado especialmente en zona Sur.

Temperatura promedio en el llano:

Máxima: 12°C.

Mínima (Malargüe): 0°C.

Mínima (Sur y Valle de Uco): 4°C.

Mínima (Norte): 4°C.

A modo de anticipo para el viernes 08/08:

Mejora de la nubosidad a partir de las 4, con probabilidad de amanecer despejado en todo el llano provincial.

Se mantiene monitoreo de la situación meteorológica por parte de Dirección Provincial de Defensa Civil.