Gimnasia y Esgrima rindió por debajo de sus posibilidades en la derrota por 2-0 ante Agropecuario. Sigue en lo alto de la tabla y debe volver a dar la talla para mantener su sueño de llegar a la primera división de la disciplina deportiva.

Las secuelas de la gran victoria obtenida en el enfrentamiento de Gimnasia y Esgrima con su homólogo jujeño tuvieron mucho de festejo anticipado entre todos los componentes de la familia “mensana”: plantel profesional, cuerpo técnico, dirigencia y, por supuesto, simpatizantes.

Tal como reza la frase asociada a los grandes duelos futbolísticos, aquel triunfo agónico en el estadio “Víctor Legrotaglie” se caracterizó como “partido de seis puntos”, sobre todo por cómo el rival hizo tiempo cayendo al piso y fingiendo lesiones.

Se había vuelto a la primera posición en el grupo y parecía que las fechas restantes eran lo más cercano a habilitar el piloto automático con vistas a la finalísima por el primer ascenso a la Liga Profesional de Fútbol.

Sin embargo, ocho días después, el Lobo cayó -quizás en modo inesperado- en su duelo contra Agropecuario y sin margen para la discusión de la legitimidad del triunfo “sojero”.

Sin dudas que no fue la mejor versión “mensana” esta que se ha visto ayer en el estadio “Ofelia Rozenzuaig”, de Carlos Casares, tras el 2-0 recibido. Es más, el adversario aún busca ubicarse en la octava posición de la tabla intentando ocupar un cupo en la zona del Reducido por el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

Los dirigidos por Ariel Broggi tuvieron fallas defensivas que facilitaron la concreción de ambos tantos, uno en cada etapa.

En la previa a la apertura del marcador, un centro previsible sobre el área cayó por el segundo palo y, allí, el delantero Alejandro Gagliardi tuvo tiempo para decidir un pase hacia el centro del arco y Rodrigo Mosqueira, un volante suelto libre de marcas, definió con un remate de primera ante una defensa sin reacción.

Además, en la acción previa a la segunda conquista del local, un pelotazo largo del arquero Luciano Acosta parecía sencillo de despejar, pero un error de cálculo que tuvo Diego Mondino – le erró al cabezazo defensivo – permitió que el atacante Brian Blando tuviera tiempo y distancia suficiente como para enganchar hacia el área y definir con un remate potente frente a Lautaro Petruchi.

El blanquinegro no ha llegado de casualidad a la posición que ocupa en la Zona B, donde ahora comparte el liderazgo ante Estudiantes de Río Cuarto.

El equipo del Parque deberá recuperarse rápido para no perder el puesto de privilegio y, así, tomar la chance de ser uno de los protagonistas de la final por el primer ascenso. Le quedan tres rivales que, en apariencias, son de menor jerarquía: San Telmo, Chacarita y Defensores de Belgrano, en ese orden; además, ante el “candombero” y el “dragón” en casa, mientras que frente al “funebrero” lo hará de visitante.

Sigue dependiendo de sí mismo, en una palabra, para conseguir la chance histórica del ascenso a Primera y, desde ya, cuenta con todo lo necesario para aprovecharla.

Es su hora, ni un minuto menos ni uno de más.

Gimnasia lo sabe, lo sueña y la esperanza se mantiene.