

Mendoza
Estado del tiempo

Lluvias débiles, viento sur y brusco descenso térmico en gran parte de Mendoza

Un relevamiento de Defensa Civil confirmó lloviznas y viento del sur en la mayoría de los departamentos, con temperaturas de apenas 3°C en el Valle de Uco y condiciones inestables en todo el territorio. El monitoreo continúa.

Tabla — Temperaturas por región (16:30 hs)

Región / DepartamentoTemperaturaCondición destacada
Valle de Uco – San Carlos3°CLluvias débiles, viento SE 18 km/h
Valle de Uco – Tupungato6°CPrecipitaciones aisladas
Gran Mendoza – Luján7°CNublado, viento sur 21 km/h
Zona Este – La Paz9°CNublado, viento moderado del sur
Zona Este – Santa Rosa9°CLloviznas aisladas, viento sur 38 km/h
Zona Este – Rivadavia9°CNublado, viento del sur
Gran Mendoza – Guaymallén11°CViento sur 26 km/h
Zona Norte – Lavalle10°CViento moderado del sur

Un relevamiento de la Dirección Provincial de Defensa Civil realizado a las 16:30 de este lunes confirmó la presencia de lluvias débiles, nubosidad plena y viento del cuadrante sur en gran parte del territorio mendocino, con temperaturas extremadamente bajas para la época —apenas 3°C en sectores del Valle de Uco— en el marco del avance de un frente frío que mantiene bajo monitoreo a toda la provincia.

Nubes sobre Argentina el lunes 27 de octubre a las 20.50. / Windy.

Relevamiento oficial: cómo está el tiempo en cada zona

Sur provincial

Malargüe — Viento del SE a 15 km/h, cielo cubierto y lloviznas débiles.
San Rafael — Cielo cubierto con lloviznas aisladas.
General Alvear — Cielo nublado y viento del sur a 20 km/h.

Valle de Uco

Tupungato — Cielo nublado con precipitaciones aisladas, viento leve del SE, 6°C.
Tunuyán — Cielo nublado y frío con lluvias débiles.
San Carlos — 3°C, humedad 82%, viento SE a 18 km/h, lluvias débiles.

Alta montaña

Uspallata — Viento leve del SE, cielo cubierto.

Gran Mendoza

Guaymallén — 11°C y viento del sur a 26 km/h.
Las Heras — Cielo cubierto con lloviznas aisladas.
Maipú — Cielo nublado.
Luján / Potrerillos — 7°C, cielo nublado, viento sur a 21 km/h; Potrerillos cubierto.

Zona Este

Lavalle — 10°C, cielo nublado y viento moderado del sur.
La Paz — 9°C, cielo nublado y viento moderado del sur.
Santa Rosa — 9°C, viento del sur a 38 km/h y lloviznas aisladas.
Junín — Cielo nublado y viento moderado del SE.
Rivadavia — 9°C, cielo nublado y viento moderado del sur.

Monitoreo permanente

Defensa Civil continúa con el seguimiento

La Dirección Provincial de Defensa Civil mantiene monitoreo sostenido ante el ingreso de aire frío y las precipitaciones registradas en gran parte del territorio. No se descartan nuevas actualizaciones si las condiciones se intensifican.

