Un relevamiento de Defensa Civil confirmó lloviznas y viento del sur en la mayoría de los departamentos, con temperaturas de apenas 3°C en el Valle de Uco y condiciones inestables en todo el territorio. El monitoreo continúa.
Tabla — Temperaturas por región (16:30 hs)
|Región / Departamento
|Temperatura
|Condición destacada
|Valle de Uco – San Carlos
|3°C
|Lluvias débiles, viento SE 18 km/h
|Valle de Uco – Tupungato
|6°C
|Precipitaciones aisladas
|Gran Mendoza – Luján
|7°C
|Nublado, viento sur 21 km/h
|Zona Este – La Paz
|9°C
|Nublado, viento moderado del sur
|Zona Este – Santa Rosa
|9°C
|Lloviznas aisladas, viento sur 38 km/h
|Zona Este – Rivadavia
|9°C
|Nublado, viento del sur
|Gran Mendoza – Guaymallén
|11°C
|Viento sur 26 km/h
|Zona Norte – Lavalle
|10°C
|Viento moderado del sur
Un relevamiento de la Dirección Provincial de Defensa Civil realizado a las 16:30 de este lunes confirmó la presencia de lluvias débiles, nubosidad plena y viento del cuadrante sur en gran parte del territorio mendocino, con temperaturas extremadamente bajas para la época —apenas 3°C en sectores del Valle de Uco— en el marco del avance de un frente frío que mantiene bajo monitoreo a toda la provincia.
Relevamiento oficial: cómo está el tiempo en cada zona
Sur provincial
Malargüe — Viento del SE a 15 km/h, cielo cubierto y lloviznas débiles.
San Rafael — Cielo cubierto con lloviznas aisladas.
General Alvear — Cielo nublado y viento del sur a 20 km/h.
Valle de Uco
Tupungato — Cielo nublado con precipitaciones aisladas, viento leve del SE, 6°C.
Tunuyán — Cielo nublado y frío con lluvias débiles.
San Carlos — 3°C, humedad 82%, viento SE a 18 km/h, lluvias débiles.
Alta montaña
Uspallata — Viento leve del SE, cielo cubierto.
Gran Mendoza
Guaymallén — 11°C y viento del sur a 26 km/h.
Las Heras — Cielo cubierto con lloviznas aisladas.
Maipú — Cielo nublado.
Luján / Potrerillos — 7°C, cielo nublado, viento sur a 21 km/h; Potrerillos cubierto.
Zona Este
Lavalle — 10°C, cielo nublado y viento moderado del sur.
La Paz — 9°C, cielo nublado y viento moderado del sur.
Santa Rosa — 9°C, viento del sur a 38 km/h y lloviznas aisladas.
Junín — Cielo nublado y viento moderado del SE.
Rivadavia — 9°C, cielo nublado y viento moderado del sur.
Monitoreo permanente
Defensa Civil continúa con el seguimiento
La Dirección Provincial de Defensa Civil mantiene monitoreo sostenido ante el ingreso de aire frío y las precipitaciones registradas en gran parte del territorio. No se descartan nuevas actualizaciones si las condiciones se intensifican.