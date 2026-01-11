Lo que tenés que saber de los departamentos mendocinos que van a las urnas en febrero

Desde el 18 de enero quedará habilitada la campaña electoral en los departamentos que desdoblaron los comicios. Los oficialismos apuestan a la gestión y la obra pública para retener poder en un escenario reconfigurado por la alianza Cornejo–Milei.

Mendoza se encamina a una nueva contienda electoral ya que el próximo 22 de febrero se renovarán bancas en los concejos deliberantes de seis departamentos que van a las urnas debido a que decidieron desdoblar las elecciones municipales de las provinciales.

A partir del 18 de enero quedará oficialmente habilitada la campaña, en un contexto político marcado por el fortalecimiento del oficialismo provincial tras la alianza entre el gobernador Alfredo Cornejo y el presidente Javier Milei.

Las elecciones se realizarán en San Rafael, Luján de Cuyo, Rivadavia, Maipú, Santa Rosa y La Paz, con escenarios locales atravesados por estrategias diferenciadas, pero con un denominador común: mostrar gestión y consolidar poder territorial.

¿Qué estrategia adoptan los intendentes peronistas?

Los jefes comunales del peronismo buscan exhibir resultados de gestión y ordenar la tropa detrás de un mensaje de continuidad y fortalecimiento del Ejecutivo local. La apuesta central está puesta en la obra pública, la cercanía con los vecinos y la defensa del empleo municipal.

¿Cómo se presenta el escenario electoral en Maipú?

En Maipú, el oficialismo encabezado por el intendente Matías Stevanato presentó la lista de concejales con un mensaje de continuidad y planificación. Desde el espacio destacaron que se trata de un equipo con perfil profesional sólido y mirada de futuro.

La propuesta electoral se apoya en una gestión que prioriza la obra pública. El Plan Integral de Asfalto 2025–2026 proyecta 450 cuadras, con un avance del 60 % y cerca de 250 ya repavimentadas, beneficiando a más de 8.500 familias.

En la oposición, el frente LLA + Cambia Mendoza postula a María Ángeles de Blasis y José Fabián Ortega. El Frente Verde lleva a Carlos “Charly” Quiroz; el Frente Libertario Demócrata a Catalina Garay Lira; el FIT-U a Nicolás Cortez; y Proyecto Maipú Nuevo Rumbo, impulsado por Partido Fe y Compromiso Federal, presenta a Pablo Rey y Emilia Scatolon.

¿Qué se vota en Santa Rosa y cuáles son las apuestas del oficialismo?

En Santa Rosa, la intendenta Flor Destéfanis presentó la lista “Santa Rosa Gana”, con la que buscará renovar el Concejo Deliberante.

“En estos seis años logramos obras, gestión y calidad de vida, y con este equipo vamos a seguir creciendo”, afirmó.

Los candidatos titulares son Magdalena Ascurra, Leonardo Saile, Hernán Dubé, Soledad Navarro y Cintia González. La campaña pondrá el foco en obras como el centro sustentable, el cierre de basurales, el Parque Cultural Ventura Segura, la urbanización de barrios, nuevas luminarias, playones deportivos, la plaza La Costanera y los 45 kilómetros de repavimentación de la Ruta 50, además del Auditorio Municipal y la inversión en educación.

¿Cómo es el armado político en Luján de Cuyo?

En Luján de Cuyo, el intendente Esteban Allasino (PRO) selló una alianza con el gobernador Alfredo Cornejo para fortalecer la gobernabilidad local. La lista de concejales está integrada por Susana Mónica Maroto, Sergio Felipe Fiorentini, Raúl Gabriel Lima, María Micaela Franco, Marcos Luis Balzarelli y Viviana Hilda Balzarelli.

Desde el municipio destacan el avance de proyectos clave como el polo logístico sobre la Ruta 7, la rotonda de Azcuénaga y Acceso Sur, el ingreso a Ciudad de Luján y programas de asfaltado barrial. El PRO busca revalidar su buen desempeño electoral, en una de las comunas con mayor respaldo a las políticas de Milei.

El PJ compite con el Frente Fuerza Justicialista Luján de Cuyo, encabezado por Germán Kemmling y Cecilia Inés Luna Quintero. El kirchnerismo presenta el Frente Patria, con Paloma Scalco como candidata. También participan el Frente Verde, el Frente Libertario Demócrata, el FIT-U y Protectora, que lleva a Luciana Arenas como cabeza de lista.

¿Por qué San Rafael aparece como uno de los focos centrales?

San Rafael irá a las urnas con un condimento adicional: además de renovar el Concejo Deliberante, se elegirán convencionales para la reforma de la Constitución. El intendente Omar Félix impulsa una agenda de fuerte identidad local y autonomía municipal.

La lista oficialista lleva a Francisco Perdigués como primer candidato a concejal y a María Sol Indiveri en segundo lugar. La campaña estará respaldada por obras emblemáticas como la nueva Terminal de Ómnibus y el gasoducto, que se ejecutará parcialmente con fondos municipales.

Habrá internas dentro del peronismo, con la aparición del frente San Rafael Futuro, encabezado por Marcos Martínez. La alianza LLA + Cambia Mendoza postula a Juan Pablo Vignoni y María Valentina Sánchez. También compiten el Frente Verde, el Frente Libertario Demócrata y el FIT-U.

¿Qué se pone en juego en las elecciones del 22 de febrero?

Con la campaña a punto de comenzar, el mapa electoral muestra una tendencia clara: los oficialismos locales apuestan a validar sus gestiones con hechos concretos, obra pública, orden fiscal y cercanía con los vecinos.

En un escenario político atravesado por la alianza provincial con Milei, las elecciones municipales del 22 de febrero serán una prueba clave para medir el respaldo ciudadano a los distintos modelos de gobierno en cada territorio.