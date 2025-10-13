Desde anoche en el “Ciudad de Vicente López” comenzó la celebración por la ansiada llegada a la LPF. Hoy, desde la mañana hasta la noche, el pueblo blanquinegro celebra el logro junto a los jugadores.

Desde que se concretó el máximo logro gimnasista,el pueblo “blanquinegro” no para de celebrar el ascenso a Primera..

La noche épica en el estadio “Ciudad de Vicente López” está guardada a full en los corazones del “mensana”.

Tras haber dejado Buenos Aires, el plantel campeón recibió todo el apoyo de los simpatizantes desde hora temprana hasta la noche, cuando las celebraciones continuaron en el estadio “Víctor Legrotaglie”.

Aquí un muestrario de este histórico e inolvidable fin de semana parea el club del Parque.

LA NOCHE DEL SÁBADO, A FULL

🥳 Delirio total de los hinchas de Gimnasia de Mendoza hasta altas horas de la noche tras lograr el ascenso a Primera División luego de 41 años… pic.twitter.com/XFrXJCW1jy — SportsCenter (@SC_ESPN) October 12, 2025

⚠️ FESTEJAMOS EL ASCENSO:



🥇 19:15 horas ➡️ Caravana de jugadores e hinchas desde el Aeropuerto al Club.

🏟️ 20:15 horas ➡️ Llegada al Club y festejos en la puerta por calle Lencinas.

🎉 21 horas ➡️ Desconcentración.#SomosDePrimera 🔝🐺 pic.twitter.com/bfBUflrYAj — Gimnasia y Esgrima Mza 8️⃣♥️ (@GimnasiaMendoza) October 12, 2025

¡UN MOMENTO ÚNICO EN FAMILIA! Brian Andrada festejó desde arriba del micro el ascenso de Gimnasia de Mendoza mostrándole la copa a su mamá. pic.twitter.com/DbYOZ6wvuA — SportsCenter (@SC_ESPN) October 12, 2025