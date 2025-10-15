Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Fiat 600 Hybrid

Lorenzo Automotores anuncia el lanzamiento y preventa del nuevo Fiat 600 Hybrid en Mendoza

La marca italiana da inicio a la preventa del Nuevo Fiat 600 Hybrid en la Argentina y Mendoza no será la excepción.

El primer vehículo electrificado que comercializará Fiat en Argentina llega a Mendoza de la mano del grupo automotor más importante de la región de Cuyo. Los concesionarios oficiales de Lorenzo Automotores presentan el histórico modelo 600.

El evolucionado ícono de la marca italiana presenta su motor 1.2L de tres cilindros que se combina armoniosamente con su batería de iones de litio de 48V, logrando una conducción placentera y silenciosa. Una encarnación moderna del legendario 600 que este año celebra su aniversario número 70 años en todo el mundo.

Fiel al pasado, construye el futuro. Este Nuevo Fiat 600 Hybrid rinde el mejor homenaje a su ilustre antecesor de 1955, adoptando tecnologías innovadoras que llevan más allá su polivalencia tanto en recorridos urbanos como en trayectos en ruta o, incluso aventuras por el campo. Asociada a una caja automática de 6 velocidades, e-DCT de transmisión eléctrica y doble embrague, y con paddle shifters, esta alternativa Hybrid de 145 CV une la eficiencia y las prestaciones de un motor 1.2 naftero de tres cilindros con la eficacia de una batería de iones de litio de 48V.

El Nuevo Fiat 600 Hybrid puede circular en modo eléctrico en congestiones y maniobras como el arranque o el estacionamiento. Su función de recuperación de energía permite además disfrutar de una conducción “cero emisiones” en ciudad y en algunos trayectos en ruta. Un modelo que ofrece lo mejor de dos mundos. Las prestaciones del motor se combinan armoniosamente con el confort, el silencio, la ausencia de vibraciones y el placer de conducir que caracterizan a la movilidad eléctrica. Además de proporcionar la etiqueta “Eco” de la DGT; el motor eléctrico aporta potencia extra cuando se necesita, mejorando la elasticidad a bajas revoluciones. Esto se traduce en aceleraciones y arranques más ágiles, con salidas silenciosas y transiciones rápidas.

Unas prestaciones en plena sintonía con la vocación polivalente del Nuevo Fiat 600 Hybrid que, con su baúl de 385 litros y su amplio espacio interior, representa la solución ideal tanto para los amantes de la ciudad como para los entusiastas del aire libre. Tanto el interior como el exterior del Nuevo Fiat 600 Hybrid transmite a la perfección la Dolce Vita y el alma más pop de la Marca, con una amplia y renovada paleta de colores exclusiva para su carrocería.

Repleto de elementos que llevan el confort y a la seguridad, el Nuevo Fiat 600 Hybrid incorpora características que harán que cada viaje sea mucho más agradable y alegre, desde su climatizador automático hasta su central multimedia de 10,1 pulgadas totalmente personalizable, junto al máximo nivel de ayudas a la conducción.

Otros equipamientos destacados:
6 airbags (frontales, laterales y cortina)
Llantas de 17”
Spoiler trasero
Faros LED + DRL
Función “cornering light”

De esta manera, Lorenzo Automotores, concesionario oficial Fiat en Mendoza, se suma a esta preventa exclusiva, ofreciendo a la región la posibilidad de reservar y acceder a este innovador modelo que combina el legado histórico con tecnología de vanguardia. Lorenzo Automotores acompaña el lanzamiento brindando atención especializada y asesoramiento para quienes quieran sumarse a esta propuesta de movilidad sustentable.

El precio del modelo y sus respectivas condiciones comerciales serán divulgadas el día 20 de octubre de 2025.

Grupo Lorenzo en detalle

Grupo Lorenzo es el grupo automotor más importante de la región de Cuyo, con más de 25 años de trayectoria en el mercado argentino. Con una operación integral que abarca la venta de vehículos nuevos y usados, motos, servicios de posventa y soluciones de movilidad, el grupo representa a marcas líderes a nivel global y se ha consolidado como referente de innovación, eficiencia operativa y compromiso con sus clientes.

Actualmente cuenta con 17 sucursales integradas, más de 480 colaboradores, tres centros logísticos y una flota propia de camiones, lo que le permite sostener una operación ágil y de gran alcance regional. Su portafolio incluye concesionarias oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, BAIC, Voge y Autoferia, además de Motoki, especializado en motos multimarca y movilidad eléctrica.

Gentileza: Sebastián Pérez Dacuña

También puedes leer

Resistencia cultural

Literatura que resiste en Mendoza: auge juvenil, autoras nacionales y una pasión que no se apaga

Maratón Nocturna

Ignacio Sánchez y Florencia Cuello triunfaron en la Maratón Nocturna

Obras

Se aprobó la asignación de fondos para la Etapa II de la Doble Vía del Este

Fiat 600 Hybrid

Lorenzo Automotores anuncia el lanzamiento y preventa del nuevo Fiat 600 Hybrid en Mendoza

Martín Lousteau

Martín Lousteau: “Fue de una obscenidad casi pornográfica”

Andrés Merlos, que también es presidente de la Liga Alvearense de Fútbol, estalló por los dichos vertidos en su contra por el jefe comunal del sur.

Cruces, intimidación y bronca

Escándalo en Alvear: Merlos acusa a Molero y desata polémica por la Copa País

Te puede interesar

Rituales rítmicos

Forma Fantasma representará a San Martín en el nacional rumbo al Cosquín Rock 2026

Resistencia cultural

Literatura que resiste en Mendoza: auge juvenil, autoras nacionales y una pasión que no se apaga

Maratón Nocturna

Ignacio Sánchez y Florencia Cuello triunfaron en la Maratón Nocturna

Obras

Se aprobó la asignación de fondos para la Etapa II de la Doble Vía del Este

Fiat 600 Hybrid

Lorenzo Automotores anuncia el lanzamiento y preventa del nuevo Fiat 600 Hybrid en Mendoza

Martín Lousteau

Martín Lousteau: “Fue de una obscenidad casi pornográfica”

Andrés Merlos, que también es presidente de la Liga Alvearense de Fútbol, estalló por los dichos vertidos en su contra por el jefe comunal del sur.
Cruces, intimidación y bronca

Escándalo en Alvear: Merlos acusa a Molero y desata polémica por la Copa País

CB Consultora

Ranking de gobernadores: los más valorados del país y qué lugar ocupa Alfredo Cornejo

Diego Costarelli junto a los candidatos Agostina Teves, Leonardo Mastrangelo, Melisa Malanca y Ricardo Tribiño.
Elecciones 2025

Denuncian a LLA y Cambia Mendoza por violar la Ley 7005 en un acto en Godoy Cruz

Delegación de canes

Fito, el perro rastreador de la Policía que volvió a resolver un robo en San Martín

Lautaro Godoy, de 18 años, murió en un accidente en San Luis cuando regresaba con su familia de Buenos Aires, donde vieron a Gimnasia y Esgrima de Mendoza ascender a Primera División.
Inseguridad vial

Luto en Mendoza: un joven y un bebé fallecieron en un accidente tras el ascenso del Lobo

Gimnasia y Esgrima

Lobo de Primera: la secuencia del gran festejo “mensana” por el ascenso a la LPF

Estado del tiempo

Mendoza espera el regreso del viento Zonda en los próximos días

Eitan Horn, uno de los rehenes que estuvo cautivo de Hamás desde octubre de 2023.
Medio Oriente

Fueron liberados todos los rehenes secuestrados por Hamás

Crisis vitivinícola

Crisis de la uva y el vino: productores anuncian acampe y corte de ruta en San Martín

Elecciones 2025

Denuncian a Petri por incompatibilidad entre su cargo y la candidatura en Mendoza

Elecciones 2025

Luis Petri y las instalaciones sensibles del Ejército Argentino para trapitos premium

Lavalle

Los productores celebran que el canal Pescara vuelve a tener agua limpia para el riego

San Rafael

Un hombre murió tras chocar con su auto contra un poste de luz

Tras el salvataje de EE.UU.

El fantasma de la convertibilidad vuelve a sobrevolar en Argentina