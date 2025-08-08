Este 7 de agosto venció el plazo para inscribir frentes electorales en la provincia. Habrá ocho espacios en carrera, con acuerdos que van desde pactos entre oficialismo y libertarios hasta un armado que aún no definió su nombre.

Este jueves 7 de agosto, venció el plazo legal para la inscripción de frentes electorales y la “oferta” quedó conformada por ocho espacios que competirán en las próximas elecciones provinciales y nacionales. La foto final incluye alianzas que reordenan el tablero político y generan asociaciones lógicas y otras, inéditas.

1. La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

Este jueves se terminó de ratificar la unión entre el oficialismo provincial y el oficialismo nacional. La alianza “La Libertad Avanza + Cambia Mendoza” estará integrada por la Unión Cívica Radical, La Libertad Avanza, el Partido Renovador Federal y el Partido Acción Solidario P.A.S. (Las Heras).

Facundo Correa Llano y Andrés Lombardi inscribiendo el frente oficialista.

2. Fuerza Justicialista Mendoza

El peronismo irá con un armado amplio que incluye al Partido Justicialista, el Partido Intransigente, el Movimiento Proyecto Sur, el Partido Solidario, el Partido del Trabajo y del Pueblo y Nuevo Encuentro. Por su parte, La Cámpora quedó dentro del PJ.

3. Frente Verde

Reúne al Partido Verde, Libres del Sur y la agrupación local Reconstruyendo Malargüe. El candidato a diputado nacional de este espacio será Mario Vadillo, mientras que otro de sus referentes, Emanuel Fugazzotto, irá por la reelección en la Legislatura.

4. Alianza Provincias Unidas

Este frente agrupa a la mayoría de lo que quedó de La Unión Mendocina. Desde hace semanas se sabía que lo integrarían Compromiso Federal, el Partido Federal, el Partido Socialista, el Partido Fe y la Coalición Cívica ARI. Y este jueves sobre la hora se terminó sumando el PRO: el apoderado e intendente de Luján, Esteban Allasino, firmó la adhesión a esta alianza minutos antes de la medianoche, sumando al partido al espacio que ya integraban Jorge Difonso, Flavia Manoni, Ariel Pringles y Roberto Righi como sus principales referentes.

5. Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U)

Como sucedió en las últimas elecciones, el FIT-U tendrá tres partidos de izquierda: el PTS, el Partido Obrero y el MST. Sus principales candidatos serían Micaela Blanco Minoli y Lautaro Jiménez.

6. Protectora Fuerza Política

José Luis Ramón confirmó que Protectora Fuerza Política se presentará a las elecciones del 26 de octubre, sin mencionar a quien aparecía como su flamante socio: el procesado exintendente de Las Heras, Daniel Orozco.

7. Frente Libertario Demócrata

Sin el PRO, finalmente el Partido Demócrata terminó compartiendo un frente electoral únicamente con el Partido Libertario. Ambos partidos presentaron recientemente una lista preliminar de candidatos que deberán “mezclar” rumbo al cierre de listas, previsto para el 17 de agosto.

8. Partido de los Jubilados

El Partido de los Jubilados competirá en soledad, a diferencia de las últimas elecciones en las que formó parte de La Unión Mendocina; de hecho, logró una banca en Diputados, con Edgardo Civit Evans, que luego sería apartado de este partido.