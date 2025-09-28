Noticias Mendoza

Mendoza
San Rafael

Los bomberos salvaron a un conductor que cayó a un canal de riego

El hecho ocurrió en la esquina de Juan XXIII y Pedro Vargas. Bomberos descendieron al canal, rompieron una ventanilla y lograron salvar al conductor, que fue trasladado al hospital Schestakow y está fuera de peligro.

Un accidente ocurrido en San Rafael durante la noche del viernes dejó como saldo un operativo de rescate exitoso. Un hombre cayó con su Fiat Duna al canal Marginal, en la intersección de las calles Juan XXIII y Pedro Vargas, y debió ser auxiliado por los bomberos.

El siniestro se produjo por causas que aún son materia de investigación. Un vecino, al ver el auto hundirse en el cauce, dio aviso de inmediato al 911, lo que permitió que las fuerzas de seguridad llegaran con rapidez al lugar.

Cuando arribaron los efectivos de Cuerpos Especiales, constataron que el vehículo estaba siendo arrastrado por la corriente y que el conductor permanecía atrapado en el interior. Poco después, se sumaron los Bomberos de la Policía de Mendoza, quienes aseguraron sogas para acercarse al coche, que había quedado volcado y atascado bajo un puente.

Los rescatistas se adentraron en las aguas y, tras romper una ventanilla, lograron abrir la puerta del lado del conductor para extraer al hombre con vida. El afectado fue trasladado de urgencia al hospital Schestakow, donde recibió atención médica.

Según informaron fuentes oficiales, el conductor se encuentra fuera de peligro, tras el dramático episodio.

