Los equipos locales tuvieron una buena cosecha a nivel nacional en el hockey sobre patines: cuatro victorias, dos empates y solo una derrota.

A nivel nacional, y en simultáneo, se están disputando los Campeonatos argentinos de hockey sobre patines para la categoría senior de damas y varones. Las mujeres juegan en nuestra provincia, mientras que el masculino se disputa en San Juan. La jornada del martes dejó saldo positivo para los elencos mendocinos, que lograron buenos resultados en ambas categorías.

En femenino, el saldo dejó tres victorias y solo una derrota: Impsa venció 4 a 0 a SEC San Juan y clasificó a cuartos de final con un partido por jugar, mientras que Leonardo Murialdo se recuperó del estreno con caída derrotando a 7-3 a GEBA de Buenos Aires.

Impsa va por el Argentino. AMP

En el duelo de locales, Maipú/Giol sumó su primer triunfo al derrotar a Godoy Cruz por 4 a 2 en el cierre de la jornada y también se acomodó en la zona. Tres tantos de Victoria Jofré y uno de Casol decoraron el resultado en favor del elenco maipucino.

El único que no tuvo acción fue Andes Talleres, cumpliendo con su fecha libre. Las Matadoras integran la única zona de 3 del torneo (las demás son de cuatro equipos) y volverán al ruedo hoy tras el debut con derrota contra Valenciano de San Juan.

Buen arranque de los mendocinos en el Súper 8

Este martes arrancó la etapa final del renovado Campeonato argentino para la primera masculina. Por nuestra provincia participan Casa de Italia y Andes Talleres, quienes tuvieron saldo invicto en el estreno: el Tano empató 2 a 2 versus Huracán, mientras que el Matador consiguió una enorme victoria en tierras sanjuaninas ante UVT por 4 a 2.

Fecha 3 Campeonato Argentino femenino

12 hs Godoy Cruz vs UVT.

16.30 hs Andes Talleres vs Ciudad de Buenos Aires.

18 hs Maipú/Giol vs Social SJ.

19.30 hs Murialdo vs Bancaria.

21 hs Impsa vs Concepción.

*Todos los encuentros en pista de Murialdo.

Fecha 2 Súper 8 masculino