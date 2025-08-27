El Cuerpo Médico Forense confirmó que la docente de treinta y un años, Rocío Collado, murió por asfixia, mientras su pareja, principal sospechoso, permanece internado en el Hospital Schestakow bajo custodia policial.

El Cuerpo Médico Forense informó este miércoles que Rocío Collado, la docente de treinta y un años hallada sin vida en San Rafael, murió por asfixia, es decir, fue ahorcada, según los primeros resultados periciales.

El Cuerpo Médico Forense informó este miércoles que Rocío Collado, la docente de treinta y un años hallada sin vida en San Rafael.

El hecho, que conmocionó a la comunidad, ocurrió el martes cuando el cuerpo de la mujer fue encontrado dentro de su camioneta Fiat Fiorino, estacionada en calle Izuel 840, en una zona residencial. A simple vista, los investigadores advirtieron manchas de sangre en la víctima por cortes en su cuerpo.

El principal sospechoso es su pareja, Yamil Yunes, también de treinta y un años, quien permanece internado en el Hospital Schestakow con custodia policial.

El principal sospechoso es su pareja, Yamil Yunes, también de treinta y un años, quien permanece internado en el Hospital Schestakow con custodia policial, tras sufrir un brote psicótico vinculado al consumo de drogas. Los investigadores esperan su alta para formalizar la imputación y la detención.

El hecho, que conmocionó a la comunidad, ocurrió el martes cuando el cuerpo de la mujer fue encontrado dentro de su camioneta Fiat Fiorino.

Según las primeras versiones, fueron los padres de Yunes quienes alertaron a la Policía en la madrugada del martes, señalando que su hijo estaba fuera de sí y que no sabían dónde se encontraba Rocío. Al llegar a la vivienda, los efectivos hallaron al hombre en estado alterado y lo trasladaron al área de salud mental, mientras continuaban la búsqueda de la docente, que finalizó horas después con el trágico hallazgo.

Según las primeras versiones, fueron los padres de Yunes quienes alertaron a la Policía en la madrugada del martes, señalando que su hijo estaba fuera de sí y que no sabían dónde se encontraba Rocío.

La causa, a cargo del fiscal Iván Ábalos, avanza con nuevas pruebas, entre ellas las manchas de sangre en el pantalón del sospechoso, un elemento clave en la investigación.