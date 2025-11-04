Noticias Mendoza

Mendoza
Corredor Bioceánico

Los Libertadores: detuvieron a un chofer con un cargador de fusil

El conductor de un colectivo que ingresaba desde Argentina a Chile fue sorprendido por personal de Aduanas con piezas de un arma de guerra ocultas en un compartimiento. Argumentó que transportaba material del Ejército, pero quedó imputado por porte ilegal.

Un insólito hallazgo en el complejo fronterizo Los Libertadores terminó con la detención del chofer de un micro procedente de Argentina, luego de que funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas encontraran un cargador de fusil de asalto y una vaina calibre 7,62 ocultos en el vehículo.

El hallazgo en el control fronterizo

El hecho ocurrió en horas de la tarde del lunes, cuando personal del Servicio Nacional de Aduanas revisaba un bus proveniente de Argentina. Durante la inspección, los funcionarios detectaron en un compartimiento una vaina de proyectil calibre 7,62 y un cargador de fusil de asalto con capacidad para treinta disparos.

La explicación del conductor

El conductor, identificado como P.H.A.H., fue detenido en el lugar. Según declaró ante las autoridades, esos elementos pertenecían al Ejército y se encontraban en la unidad porque él había prestado servicios de transporte durante la Parada Militar. Sin embargo, el hombre no había declarado los objetos, infringiendo las normas establecidas por la ordenanza de Aduanas.

Imputación y libertad provisional

El fiscal Ricardo Reinoso lo imputó por el delito de porte ilegal de piezas de armas de fuego, en una audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Los Andes. A pedido del Ministerio Público, el magistrado Daniel Chaucón Ojeda fijó una nueva fecha para continuar con el proceso, a fin de evaluar un procedimiento abreviado o aplicar medidas cautelares.

Mientras tanto, el chofer recuperó la libertad, aunque el tribunal estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación.

