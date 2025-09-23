Los propietarios de taxis y remises de Mendoza causaron caos vehicular en el microcentro mendocino pidiendo igualdad de condiciones con los choferes de aplicaciones

Desde la mañana de este martes, la Ciudad de Mendoza se vio convulsionada por una protesta que impulsaron taxistas y remiseros provocando caos vehicular en diferentes puntos del microcentro mendocino.

Los trabajadores buscaban ser recibidos por autoridades del Gobierno para exigir que se implementen medidas de igualdad con las plataformas como Uber, Cabify, DiDi, Maxim y otros autos ilegales, que según los taxistas, no paguen impuestos para prestar el servicio en Mendoza.

Custodiados por la policía, la concentración comenzó en la intersección de las calles Padre Contreras y Lencinas, lugar donde se reunieron unos 1.500 taxis para iniciar el reclamo.

Finalmente, recorrieron calle Juan B. Justo, Las Heras y Patricia Mendocinas, con paradas en la Legislatura, Casa de Gobierno y Nudo Vial. Sin embargo, en este lugar no permanecieron por mucho tiempo y volvieron a Casa de Gobierno, donde los recibió ministro del Gobierno, Natalio Mema.