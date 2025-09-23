Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Transporte público

Los taxistas de Mendoza protestaron y alteraron el Centro de la Ciudad

Los propietarios de taxis y remises de Mendoza causaron caos vehicular en el microcentro mendocino pidiendo igualdad de condiciones con los choferes de aplicaciones

Desde la mañana de este martes, la Ciudad de Mendoza se vio convulsionada por una protesta que impulsaron taxistas y remiseros provocando caos vehicular en diferentes puntos del microcentro mendocino. 

En fotos: taxistas revolucionan el centro en Mendoza

Los trabajadores buscaban ser recibidos por autoridades del Gobierno para exigir que se implementen medidas de igualdad con las plataformas como Uber, Cabify, DiDi, Maxim y otros autos ilegales, que según los taxistas, no paguen impuestos para prestar el servicio en Mendoza. 

En fotos: taxistas revolucionan el centro en Mendoza

Custodiados por la policía, la concentración comenzó en la intersección de las calles Padre Contreras y Lencinas, lugar donde se reunieron unos 1.500 taxis para iniciar el reclamo. 

En fotos: taxistas revolucionan el centro en Mendoza

Finalmente, recorrieron calle Juan B. Justo, Las Heras y Patricia Mendocinas, con paradas en la Legislatura, Casa de Gobierno y Nudo Vial. Sin embargo, en este lugar no permanecieron por mucho tiempo y volvieron a Casa de Gobierno, donde los recibió ministro del Gobierno, Natalio Mema

También puedes leer

Inversiones

Guaymallén apuesta a bajar el costo fiscal de emprendimientos

Tragedia familiar

El policia que mató por accidente a su pareja en Mendoza fue condenado

Guaymallén

Escuchá tres adelantos de TREN: el power trío de Mendoza que sonará en el Le Parc

Tensión con Rusia

El Kremlin negó toda implicación en incidente con dron en aeropuerto danés

Elecciones 2025

Carolina Jacky quiere evitar en el Congreso, “que te quiten derechos y garantías”

Solo un susto

Desalojaron la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza por una amenaza de bomba

Te puede interesar

Salta

Un parto en un millón: una madre dio a luz a trigemelas en Argentina

Inversiones

Guaymallén apuesta a bajar el costo fiscal de emprendimientos

Tragedia familiar

El policia que mató por accidente a su pareja en Mendoza fue condenado

Guaymallén

Escuchá tres adelantos de TREN: el power trío de Mendoza que sonará en el Le Parc

Tensión con Rusia

El Kremlin negó toda implicación en incidente con dron en aeropuerto danés

Elecciones 2025

Carolina Jacky quiere evitar en el Congreso, “que te quiten derechos y garantías”

Solo un susto

Desalojaron la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza por una amenaza de bomba

Hockey césped

UNSJ sigue firme en la cima y Marista continúa al acecho en el Torneo Clausura

Elecciones 2025

El candidato Petri cada vez más complicado, ahora ventilaron audios de IOSFA

Transporte público

Los taxistas de Mendoza protestaron y alteraron el Centro de la Ciudad

Guaymallén

“Vuelve La Fuerza de los Monterrey”, dirá presente en la Feria del Libro 2025

Los metavarones

La Feria del Libro de Mendoza 2025 homenajeará a Juan Giménez

Liga Árabe

Celebran el reconocimiento de Palestina de Gran Bretaña, Canadá y Australia

Elecciones 2025

Quita de retenciones: estiman costo fiscal en US$1.000 millones

Guaymallén

Intentaron saquear el camión volcado con carne y la policía disparó balas de goma

Guaymallén

Aparatoso vuelco y caída al vacío de un camión en sobre la Ruta 7

Cntingencias climáticas

Así la tormenta de granizo provocó daños y evacuaciones en San Carlos

Estado del tiempo

El granizo castigó a San Carlos, San Rafael y parte de General Alvear

Mercados en alerta

Advirtió un economista: “Si no hay cambios, se acelera la corrida cambiaria”

Guaymallén

Perdió el control de su moto, se cruzó de carril y murió atropellado