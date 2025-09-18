El capitán azulgrana destacó la unión del grupo, la importancia del juego por sobre los resultados y el gran presente del club de carril Urquiza

Los Tordos sacaron adelante un partido cerrado contra Liceo y finalizaron la segunda etapa del Top 8 Cuyano como líderes de la tabla.

Tras el encuentro el capitán, Manuel Arroyo analizó el triunfo y el presente del equipo. “Estamos contentos porque volvimos a dar un paso hacia adelante. Si bien no tuvimos nuestra mejor versión, aun así pudimos sacar el partido adelante, así que eso nos pone muy contentos”, expresó.

Consultado sobre la expectativa al mantenerse en la cima de la tabla indicó “mantenernos punteros es algo que está muy bueno, pero que no le prestamos mucha atención. Nos enfocamos en cómo jugamos y si nos salen bien las cosas dentro de la cancha, y sabemos que si eso lo hacemos bien, los resultados van a venir. Pero de todas formas muy contentos de estar primeros, aunque sabemos que no es en lo que nos tenemos que enfocar“.

Arroyo hizo hincapié en el presente del club de Urquiza: “Estamos muy contentos, no sólo por lo que venimos mostrando en la cancha, sino también por el grupo humano. Somos muy amigos, y además se está dando algo muy lindo con los jugadores de M19, M17 y M16, que muchas veces entrenan con nosotros. Eso genera unión y nos ayuda a conocernos mejor”.

Agregó, “Estamos disfrutando un montón, nos estamos divirtiendo, así que muy, muy, muy contentos con cómo se están dando todas las cosas y bueno, con muchas ganas de seguir mejorando“

Pensando en la etapa final del torneo Cuyano, Manuel aclaró: “Nos vamos a seguir preparando de la misma manera que lo venimos haciendo. No tenemos intenciones de cambiar nada porque el modelo que estamos siguiendo nos está dando éxito y objetivos, creo que todos sabemos lo que buscamos. El objetivo de todos es ganar, obviamente pero no nos fijamos, en resultados, sino que en nuestro juego y si lo hacemos de buena manera, eso se va a cumplir”.

En lo que respecta a lo personal Arroyo puntualizó “voy seguir entrenando, seguir metiéndole tiempo y trabajo para encontrar mi mejor versión en estos partidos finales y poder servirle al equipo y poder hacer mi rol de la mejor manera posible. Y, también, como capitán, transmitir tranquilidad al equipo y seguridad de que estamos muy bien”

Con un extra de energía y motivación el equipo azulgrana se prepara para encarar la tercera parte del Top 8 Cuyano, consolidando una gran temporada que viene teniendo en este 2025.