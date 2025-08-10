Noticias Mendoza

Deportes
Regional de rugby

Los Tordos ganó en Bermejo al Mendoza RC y es el nuevo líder del Top 8

El conjunto Azulgrana le ganó al Mendoza RC y se subió a lo más alto de las posiciones. Mientras tanto Banco Mendoza venció a Liceo y en San Juan, Marista se vino con las manos vacías.

El Torneo del Top 8 del Regional de rugby se encuentra muy parejo, donde todos los equipos cambian de posiciones cada jornada y se espera que sea apasionante hasta el final.

Los Tordos arriba de todos

En Bermejo, Los Tordos se hizo fuerte y con una gran demostración de rugby, venció al Mendoza RC por por 50 a 30 y es el nuevo líder del campeonato.

Fue un partido de ida y vuelta, entre los Conejos y Azulgranas, donde se terminó definiendo en los últimos minutos del encuentro.

Los Tordos ganaba 24 a 7, Mendoza RC lo dio vuelta para llegar a ponerse arriba 30 24 y terminó ganando el equipo azulgrana 50 a 30.

Una jornada con sorpresas

Las sorpresivas caídas de Liceo y Marista hicieron que Los Tordos sean el único líder con 16 puntos y seguidos con 13 por Liceo.

Los Clavos que se encuentran en la final del Torneo del Interior B, perdieron ante Banco Mendoza por  22 a 20, en un cotejo muy parejo.

El otro escolta con 13 unidades es San Juan RC que superó en su cancha a Marista 32 a 31 y relegó al quinto puesto a los Curas que tienen 11 unidades. Cuarto quedó Universidad de San Juan con 12 puntos gracias a su victoria 32 a 24 sobre Teqüé. Más abajo en la tabla quedaron Banco Mendoza con 6, Mendoza RC con 4 y Teqüé 1.

La próxima fecha del Top 8

El sábado próximo, 16 de agosto, se juega la 5ta fecha con cuatro encuentros: Teqüé – Liceo, UNSJ – Mendoza RC, Los Tordos – San Juan RC y Marista – Banco Mendoza.

