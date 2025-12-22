Lucía Valentina Rosalez es la nueva Reina de la Vendimia de San Martín

La representante de Ingeniero Giagnoni, de 19 años, fue coronada al cierre de la fiesta “Vendimia en Sueño Bonarda”, realizada frente al Paseo de la Patria.

Lucía Valentina Rosalez (19), representante del distrito Ingeniero Giagnoni, fue elegida como la nueva Reina de la Vendimia de San Martín durante la noche de este domingo, al finalizar la fiesta departamental “Vendimia en Sueño Bonarda”, que se desarrolló sobre avenida Alem, frente al Paseo de la Patria.

¿Quién es la nueva Reina de la Vendimia de San Martín?

La nueva soberana es Lucía Valentina Rosalez, representante de Ingeniero Giagnoni, quien obtuvo 34 votos y recibió los atributos de manos de la reina saliente, Jennifer Gómez, visiblemente emocionada tras concluir su año de reinado.

“Muchas gracias a todos, estoy muy feliz y será para mí un honor poder representarlos”, expresó Rosalez en su primer mensaje como reina departamental.

¿Quiénes fueron coronadas como Virreina y reinas temáticas?

Además de la Reina Departamental, fueron elegidas:

Virreina de San Martín : Emilce Guiñazú (24), de Buen Orden, con 29 votos

: Emilce Guiñazú (24), de Buen Orden, con 29 votos Reina del Bonarda : Antonella Vera Bueno (18), de Nueva California, con 16 votos

: Antonella Vera Bueno (18), de Nueva California, con 16 votos Reina de Turismo: Betsabé Fernández (20), de Alto Salvador, con 16 votos

¿Por qué hubo un desempate en la elección de la Reina del Bonarda?

En la categoría Reina del Bonarda se produjo un empate entre las representantes de Nueva California y Alto Salvador, por lo que el resto de las candidatas distritales debió definir la elección a través de una votación de desempate.

¿Cómo fue la fiesta “Vendimia en Sueño Bonarda”?

La elección y coronación se realizó al cierre del espectáculo vendimial “Vendimia en Sueño Bonarda”, que contó con la participación de más de 200 artistas en escena. La puesta en escena relató la historia de Juana, una joven que asume el liderazgo de la bodega familiar, en un relato cargado de identidad y tradición.

¿Qué autoridades participaron del evento?

El intendente Raúl Rufeil encabezó el acto y estuvo acompañado por funcionarios y concejales. En representación del gobernador Alfredo Cornejo, asistieron el ministro de Educación Tadeo García Zalazar, el diputado nacional Luis Petri y el intendente de Junín, Mario Abed.

¿Cómo se desarrolló la votación y el cierre de la noche?

Durante la votación se emitieron 205 sufragios, de los cuales 157 correspondieron al público y tres votos a cada una de las reinas. Tras la coronación de la nueva Reina Departamental, el grupo Nuevo Cuyo fue el encargado de brindar la tradicional serenata que marcó el cierre de la celebración.