Federación Mendocina de Box

Luciano Pandolfino: “Repudiamos la puesta en escena de combates ilegales”

El integrante de la Comisión Directiva de la Federación Mendocina de Box e integrante de la Promotora Pandolfino Box denunció combates ilegales que se desarrollaron durante el pasado fin de semana.

 Por redes sociales se difundieron combates ilegales que se desarrollaron durante el pasado fin de semana en diferentes lugares de la provincia.

Luciano Pandolfino, integrante de la Comisión Directiva de la Federación Mendocina de Box y uno de los más altos responsables de la Promotora Pandolfino Box, denunció las peleas clandestinas que involucran a boxeadores que están federados a la entidad de calle Mitre.

“A través de la Federación Mendocina de Box hemos emitido un comunicado en donde denunciamos la puesta en escena de combate ilegales que se desarrollaron el Parque Central. Hemos comunicado a los técnicos que están interviniendo en estos combates que los boxeadores que participan de ellos, federados, van a ser sancionados de acuerdo al reglamento” dijo el joven empresario.

“En un combate de boxeo hay muchísimas medidas de seguridad, por ejemplo, la ambulancia tiene que estar presente de manera obligatoria, el seguro de responsabilidad contra terceros, contra el boxeador y el técnico como el árbitro están capacitados para evaluar a través de evidencia científica, médica y deportiva para determinar que es un golpe lícito, ilícito, saber cuándo se debe parar una pelea. Este es un deporte de contacto donde todas esas medidas de seguridad han sido estudiadas durante mucho tiempo. La Federación rechaza totalmente esta actividad. Hemos pedido un informe para realizar una investigación”.

El comunicado de la FMB

Por medio de la presente la Federación Mendocina de Box y su Comisión Directiva se deslinda de toda responsabilidad civil y penal ante los hechos ocurridos en el Parque Central de la Ciudad de Mendoza durante el fin de semana y de los festivales ilegales que se están llevando a cabo en diferentes puntos de la provincia sin ningún tipo de supervisión, ni promotor, ni fiscalización, ni seguridad.

Hechos que repudiamos y van en contra de todo espíritu deportivo que ésta institución enseña. Hechos que no respetan la salud e integridad física del deportista, poniendo en riesgo su vida.

Así mismo, informamos que se abrirá una investigación a través del Tribunal de Disciplinas de los Boxeadores y las Boxeadoras que participaron en los encuentros ilegales, así como también de los Directores Técnicos que participan en encuentros que no están nucleados dentro de lo Federativo; pudiendo ser suspendidos de manera indefinida, como así lo dictamina el Reglamento Argentino de Boxeo.

Ponemos en advertencia a toda la sociedad mendocina que cualquier práctica de Boxeo ilegal debe ser denunciada, ya que está en juego la vida de un menor y de un deportista.

Así mismo, se informa que según el Reglamento Argentino de Boxeo, y en concordancia con esta Federación, los únicos autorizados para realizar combates de boxeo son los Promotores y Clubes afiliados a la Federación Mendocina de Box o la Federación Argentina de Box.

