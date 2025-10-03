Noticias Mendoza

Luego de 11 años vuelve el Turismo Nacional al Autódromo de San Martín

Este jueves por la tarde, en el Templo del Vino de San Martín, se realizó la presentación oficial del Gran Premio Coronación 2025 del Turismo Nacional, competencia que marcará el cierre del campeonato y que se disputará los días 28, 29 y 30 de noviembre en el autódromo Ciudad de San Martín.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades y dirigentes del automovilismo. Estuvieron el intendente de San Martín, Raúl Rufeil; el intendente de Junín, Mario Abed; el presidente de la Asociación Volantes del Este (AVE), Alejandro Fernández; el presidente de APAT, Emanuel Moriatis; el director de Alto Rendimiento Deportivo de la Provincia, Mauricio Ginestar, además de los pilotos mendocinos Julián Santero, Gonzalo Antolín y Lucas Vicino, quienes también acompañaron el anuncio.

Durante la presentación, Alejandro Fernández, titular de AVE, agradeció el respaldo del Municipio: “Desde el principio el intendente Rufeil y el secretario de Gobierno Mauricio Petri se pusieron al servicio de la entidad para traer la categoría. Estamos muy felices porque sabemos que es una categoría que gusta y vamos a estar a la altura”.

Por su parte, Emanuel Moriatis, presidente de APAT, destacó la importancia de la cita: “Venimos a hacer la carrera más importante del año, ya que es el Premio Coronación. Hace tiempo que venimos hablando y estamos contentos de que sea en San Martín”.

El intendente de Junín, Mario Abed, valoró el trabajo conjunto: “Es un placer darle la bienvenida a la Provincia de Mendoza. Da gusto acompañar a un intendente como Rufeil que piensa en la región y no sólo en su departamento”.

Finalmente, Raúl Rufeil, intendente de San Martín, expresó su satisfacción: “Estamos felices como departamento. Agradezco al Gobierno de Mendoza, al municipio de Junín y a la AVE. Se pone en marcha el engranaje económico del departamento y por eso es tan importante para nosotros. Irradia a todo el Este y a la Provincia”.

Con esta fecha, San Martín vuelve a colocarse en el centro de la escena del automovilismo argentino, recuperando un lugar de privilegio en el calendario deportivo y turístico tras más de una década de ausencia. El retorno del Turismo Nacional promete un fin de semana histórico para la región.

