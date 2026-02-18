Noticias Mendoza

Mendoza
Mendocino destacado

Luis Petri el mendocino que estuvo en Defensa: papelones, controversias e impacto político

Durante su paso por el Ministerio de Defensa en el gobierno de Javier Milei, el mendocino Luis Petri, quien pretende gobernar Mendoza, quedó envuelto en distintos episodios que fueron calificados como “papelones” mediáticos y que generaron fuerte repercusión política.

Entre 2023 y 2025, Luis Petri encabezó el Ministerio de Defensa durante la presidencia de Javier Milei. Su gestión estuvo marcada por anuncios vinculados a la modernización de las Fuerzas Armadas, pero también por una serie de episodios que sectores opositores y parte del arco mediático definieron como “papelones”. Las críticas se centraron en operativos sobreactuados, errores de comunicación oficial y situaciones protocolarias que derivaron en controversias públicas. Ahora trascendió un resumen de sus desafortunadas actuaciones en representación de Mendoza mientras pretende gobernar a la provincia cuyana.

Con Luis Petri, la obra social de las Fuerzas Armadas superó un déficit de $200 mil millones
Dura carta de suboficiales de las fuerzas armadas contra Luis Petri

¿Qué pasó con el operativo del pesquero chino en marzo de 2024?

Uno de los casos más resonantes fue el operativo contra un pesquero de bandera china en marzo de 2024. Desde Defensa se organizó un patrullaje con presencia de periodistas para mostrar acciones contra la pesca ilegal en el Atlántico Sur.

Sin embargo, el impacto fue adverso cuando trascendió que el buque interceptado tenía la documentación en regla. La Embajada de China en Argentina realizó aclaraciones y el episodio generó cuestionamientos por el costo del despliegue y la exposición mediática del procedimiento. Críticos señalaron que el resultado dejó al Ministerio en una posición incómoda y alimentó la idea de un exceso de puesta en escena.

¿Cuál fue la polémica en la Marcha de las Malvinas?

En abril de 2024, durante el acto oficial por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas en Tierra del Fuego, cámaras registraron que Petri no entonó la canción alusiva a las islas mientras compartía escenario con el Presidente.

El momento se viralizó rápidamente y fue interpretado por sectores opositores como un desliz protocolar en una fecha de alta carga simbólica. Aunque no hubo consecuencias formales, el episodio fue incorporado al listado de situaciones incómodas que marcaron su paso por la cartera.

¿Qué ocurrió con el uso del término “Falkland”?

Otra controversia surgió cuando en un comunicado oficial utilizó la denominación “Falkland” para referirse a las Islas Malvinas, un término interpretado por patriotas argentinos como un acto de traición nacional sin precedentes. El error generó reacciones políticas inmediatas y obligó al Gobierno a rectificar la comunicación.

En ese contexto, Petri intervino públicamente y calificó como “malnacido” al responsable del desliz sin hacerse cargo de una situación en la que él debería haber reaccionado para rectificar la acción haciéndose cargo de su propio error.

La reacción buscó reforzar la posición histórica argentina sobre la soberanía, pero también generó debate sobre el tono empleado y la coordinación interna en materia comunicacional.

¿Por qué se habló de la “maqueta más cara de la historia”?

El proyecto del avión IA-100 Malvinas también fue objeto de críticas. Desde sectores opositores se cuestionó la inversión realizada y se lo calificó como la “maqueta más cara de la historia”, poniendo en duda el grado de avance real y la relación entre costos y resultados.

Desde el Ministerio se defendió la iniciativa como parte de una estrategia de fortalecimiento de la industria aeronáutica nacional y de recuperación de capacidades técnicas. Aun así, la polémica se instaló en la agenda pública y fue utilizada como argumento en el debate político.

¿Cómo fue evaluada su gestión al dejar el cargo?

Más allá de las controversias, Wikipedia lo presenta como un dirigente con trayectoria en defensa y seguridad, con antecedentes legislativos en la materia. Por su parte, la revista Noticias mencionó su salida del gabinete hacia finales de 2025 y describió su gestión como de perfil bajo en términos estructurales, aunque con alto impacto mediático.

En términos políticos, los llamados “papelones” no derivaron en sanciones institucionales, pero sí contribuyeron a moldear la percepción pública sobre su desempeño. En un área sensible como Defensa, donde confluyen cuestiones diplomáticas, estratégicas y simbólicas, cada episodio tuvo amplificación inmediata.

En síntesis, la gestión de Luis Petri al frente del Ministerio de Defensa combinó anuncios y proyectos con controversias comunicacionales que marcaron su paso por el gabinete entre 2023 y 2025, dejando un balance atravesado por debates sobre forma, fondo y estrategia política.

¿Quién es Jorge Magnaghi, el que quiere gobernar Godoy Cruz?

En el plano provincial, otra figura que ha quedado bajo la lupa es Jorge Magnaghi, concejal del petrismo en el Concejo Deliberante de Godoy Cruz. Su caso genera debate no por un episodio puntual, sino por la superposición entre su rol institucional y su actividad privada como propietario del medio digital Ciudadano News.

Betty Mohr, la concejal de Luis Petri en San Martín que ocultó la identidad de una asesora

La situación abrió cuestionamientos en distintos sectores políticos y mediáticos respecto de la eventual incompatibilidad entre el ejercicio de la función pública y la titularidad de un medio de comunicación que cubre, entre otros temas, la realidad política local y provincial. Para críticos de su desempeño, la doble condición de concejal y empresario periodístico puede configurar un escenario de conflicto de intereses, especialmente cuando se abordan asuntos vinculados a la pauta oficial, la gestión municipal o decisiones que pasan por el propio cuerpo deliberativo.

Desde una perspectiva institucional, el eje del debate no se limita a la legalidad estricta sino también a la ética pública. El control de la agenda informativa y la posibilidad de influir en la construcción de sentido político son factores que, en contextos de alta polarización, adquieren un peso significativo. Por eso, más allá de lo normativo, la discusión en torno a Magnaghi se inscribe en un planteo más amplio sobre transparencia, límites y calidad institucional en el ámbito local.

En este escenario, el nombre de Jorge Magnaghi aparece asociado a un debate que trasciende lo personal y pone el foco en cómo deben administrarse las fronteras entre lo público y lo privado cuando se trata de cargos electivos y medios de comunicación.

