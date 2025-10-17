Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Argentina
La ayuda no fue gratuita

Luis Petri y los puentes modulares en Bahía Blanca: el Ejército no ayudó gratis

El ministro de Defensa y al mismo tiempo candidato a diputado nacional por Mendoza, Luis Petri, había celebrado la instalación de puentes modulares en Bahía Blanca como un acto heroico del Ejército Argentino. Ahora se confirma que la Municipalidad pagó más de 17 millones de pesos por cada estructura, además de seguros adicionales por 8 millones.

Luis Petri, actual ministro de Defensa de Argentina y también candidato a diputado nacional por Mendoza, había celebrado como heroica la instalación de puentes modulares en Bahía Blanca por el Ejército Argentino. Pero ahora se sabe que cada estructura le costó a la Municipalidad más de 17 millones de pesos, además de otros 8 millones en seguros, dejando en evidencia que no fue un gesto gratuito. En total fueron dos puentes modulares los colocados por lo que la Municipalidad de Bahía Blanca enfrentó un gasto de unos 43 millones.

El despliegue del Ejército en tiempo récord

En marzo, Petri publicó en sus redes que acompañó a la Compañía de Ingenieros Mecanizada 10 durante la instalación de un puente sobre el arroyo Maldonado, asegurando que se trataba de un operativo ejemplar al servicio de los argentinos.

La contraprestación económica de los puentes modulares

Según los decretos publicados en el portal de Datos Abiertos de la Municipalidad de Bahía Blanca, cada puente “COMPAC BAILEY Doble-Simple, con rampas de 36,5 metros” costó $17.670.949,44, además de seguros por $8 millones.

Ubicación y detalles técnicos de las estructuras

Los puentes están instalados sobre el Canal Maldonado, en la intersección de Calle Malvinas y Calle Santa Cruz, como parte de la Compañía de Ingenieros Mecanizada 10.

Sin obras de infraestructura ni fondo de asistencia

Tras los recortes por decreto aplicados por el gobierno de Javier Milei, Bahía Blanca no cuenta con obras adicionales para mitigar riesgos hídricos, dejando en evidencia que la acción de Petri no fue un gesto solidario gratuito.

En una decisión que generó una fuerte polémica, el Gobierno Nacional le exigió al municipio de Bahía Blanca el pago de una suma “millonaria” para mantener los puentes de emergencia que el Ejército instaló en marzo para reconectar la ciudad tras el devastador temporal. “Si no, se los llevaban”, denunció el secretario de Obras Públicas de Bahía Blanca, Gustavo Trankels.

    Bahía Blanca sigue inundada, ahora de preguntas

    El caso plantea preguntas sobre la transparencia en el uso de fondos públicos y la comunicación política de funcionarios nacionales, mientras Bahía Blanca enfrenta los desafíos del riesgo hídrico sin un fondo de asistencia concreto.

    También puedes leer

    La ayuda no fue gratuita

    Luis Petri y los puentes modulares en Bahía Blanca: el Ejército no ayudó gratis

    Estado del tiempo

    Pronóstico para Mendoza: viento sur, temperaturas agradables y posible Zonda

    El Lobo mendocino

    Joaquín Sastre, el cerebro del ascenso de Gimnasia: “Teníamos que ser de Primera”

    Inseguridad vial

    En un violento accidente murió una joven tras salir despedida de su vehículo en Tupungato

    Video viral

    Prestianni se burló de Colombia tras la victoria de Argentina en el Mundial Sub 20

    Elecciones 2025

    Manes: “Milei se convirtió en el jefe de la casta y es tan populista como el kirchnerismo”

    Te puede interesar

    Vida nocturna

    Grave denuncia contra el dueño de un boliche de San Martín: deudas, amenazas y maltrato

    La ayuda no fue gratuita

    Luis Petri y los puentes modulares en Bahía Blanca: el Ejército no ayudó gratis

    Estado del tiempo

    Pronóstico para Mendoza: viento sur, temperaturas agradables y posible Zonda

    El Lobo mendocino

    Joaquín Sastre, el cerebro del ascenso de Gimnasia: “Teníamos que ser de Primera”

    Inseguridad vial

    En un violento accidente murió una joven tras salir despedida de su vehículo en Tupungato

    Video viral

    Prestianni se burló de Colombia tras la victoria de Argentina en el Mundial Sub 20

    Elecciones 2025

    Manes: “Milei se convirtió en el jefe de la casta y es tan populista como el kirchnerismo”

    Boda con mascotas

    Una pareja se casa en San Rafael y hace historia: sus cinco perros serán testigos del amor

    Proyecto de ley

    Mendoza podría ser pionera en reconocer a los animales como “seres sintientes”

    A las urnas el 26 de octubre

    Elecciones 2025 en Mendoza: todo lo que tenés que saber para no equivocarte

    Rituales rítmicos

    Forma Fantasma representará a San Martín en el nacional rumbo al Cosquín Rock 2026

    Resistencia cultural

    Literatura que resiste en Mendoza: auge juvenil, autoras nacionales y una pasión que no se apaga

    Maratón Nocturna

    Ignacio Sánchez y Florencia Cuello triunfaron en la Maratón Nocturna

    Obras

    Se aprobó la asignación de fondos para la Etapa II de la Doble Vía del Este

    Fiat 600 Hybrid

    Lorenzo Automotores anuncia el lanzamiento y preventa del nuevo Fiat 600 Hybrid en Mendoza

    Martín Lousteau

    Martín Lousteau: “Fue de una obscenidad casi pornográfica”

    Andrés Merlos, que también es presidente de la Liga Alvearense de Fútbol, estalló por los dichos vertidos en su contra por el jefe comunal del sur.
    Cruces, intimidación y bronca

    Escándalo en Alvear: Merlos acusa a Molero y desata polémica por la Copa País

    CB Consultora

    Ranking de gobernadores: los más valorados del país y qué lugar ocupa Alfredo Cornejo

    Diego Costarelli junto a los candidatos Agostina Teves, Leonardo Mastrangelo, Melisa Malanca y Ricardo Tribiño.
    Elecciones 2025

    Denuncian a LLA y Cambia Mendoza por violar la Ley 7005 en un acto en Godoy Cruz

    Delegación de canes

    Fito, el perro rastreador de la Policía que volvió a resolver un robo en San Martín