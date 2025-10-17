El ministro de Defensa y al mismo tiempo candidato a diputado nacional por Mendoza, Luis Petri, había celebrado la instalación de puentes modulares en Bahía Blanca como un acto heroico del Ejército Argentino. Ahora se confirma que la Municipalidad pagó más de 17 millones de pesos por cada estructura, además de seguros adicionales por 8 millones.

Luis Petri, actual ministro de Defensa de Argentina y también candidato a diputado nacional por Mendoza, había celebrado como heroica la instalación de puentes modulares en Bahía Blanca por el Ejército Argentino. Pero ahora se sabe que cada estructura le costó a la Municipalidad más de 17 millones de pesos, además de otros 8 millones en seguros, dejando en evidencia que no fue un gesto gratuito. En total fueron dos puentes modulares los colocados por lo que la Municipalidad de Bahía Blanca enfrentó un gasto de unos 43 millones.

El despliegue del Ejército en tiempo récord

En marzo, Petri publicó en sus redes que acompañó a la Compañía de Ingenieros Mecanizada 10 durante la instalación de un puente sobre el arroyo Maldonado, asegurando que se trataba de un operativo ejemplar al servicio de los argentinos.

En tiempo récord, el @Ejercito_Arg desplegó un puente modular sobre el arroyo Maldonado, mejorando la conectividad y facilitando el tránsito de Bahía Blanca de norte a sur. Hicieron posible lo que parecía imposible. Acompañé a la Compañía de Ingenieros Mecanizada 10 durante la… pic.twitter.com/5n0wg3uTpt — Luis Petri (@luispetri) March 14, 2025

La contraprestación económica de los puentes modulares

Según los decretos publicados en el portal de Datos Abiertos de la Municipalidad de Bahía Blanca, cada puente “COMPAC BAILEY Doble-Simple, con rampas de 36,5 metros” costó $17.670.949,44, además de seguros por $8 millones.

Ubicación y detalles técnicos de las estructuras

Los puentes están instalados sobre el Canal Maldonado, en la intersección de Calle Malvinas y Calle Santa Cruz, como parte de la Compañía de Ingenieros Mecanizada 10.

Sin obras de infraestructura ni fondo de asistencia

Tras los recortes por decreto aplicados por el gobierno de Javier Milei, Bahía Blanca no cuenta con obras adicionales para mitigar riesgos hídricos, dejando en evidencia que la acción de Petri no fue un gesto solidario gratuito.

En una decisión que generó una fuerte polémica, el Gobierno Nacional le exigió al municipio de Bahía Blanca el pago de una suma “millonaria” para mantener los puentes de emergencia que el Ejército instaló en marzo para reconectar la ciudad tras el devastador temporal. “Si no, se los llevaban”, denunció el secretario de Obras Públicas de Bahía Blanca, Gustavo Trankels.

Bahía Blanca sigue inundada, ahora de preguntas

El caso plantea preguntas sobre la transparencia en el uso de fondos públicos y la comunicación política de funcionarios nacionales, mientras Bahía Blanca enfrenta los desafíos del riesgo hídrico sin un fondo de asistencia concreto.