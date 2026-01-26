Noticias Mendoza

Mendoza
Robó una empresa

Detuvieron en Luján de Cuyo a un joven con más de 100 aprehensiones

El sospechoso, de 26 años, fue arrestado cuando trasladaba herramientas robadas de una empresa de transporte ubicada en calle Terrada. Tiene un extenso prontuario y una condena condicional dictada en 2024.

Un joven de 26 años, conocido desde hace años por la Policía de Mendoza, fue detenido en las últimas horas en Luján de Cuyo luego de ser sorprendido con herramientas robadas de una empresa de transporte. El sujeto acumula más de 100 aprehensiones previas y cuenta con múltiples antecedentes penales.

¿Cómo fue la detención del joven en Luján de Cuyo?

El procedimiento se concretó el pasado domingo, poco antes de las 6:30, cuando efectivos de la Comisaría 47° observaron al sospechoso trasladando herramientas por la lateral sur, en inmediaciones del boliche Wabi. Al acercarse para identificarlo, los policías constataron que los elementos habían sido sustraídos de una empresa ubicada sobre calle Terrada.

¿Qué elementos había robado de la empresa?

Durante el operativo se logró recuperar una soldadora, dos amoladoras y un equipo de lubricación, todos pertenecientes a la firma de transporte afectada por el robo.

¿Qué antecedentes penales tiene el detenido?

Según informaron fuentes oficiales, el joven registra causas por robo agravado por escalamiento, hurto simple, hurto con escalamiento, desobediencia en contexto de violencia de género e infracción al artículo 205 del Código Penal. Además, durante el año pasado fue aprehendido en 31 oportunidades.

Voceros del Ministerio de Seguridad confirmaron también que posee una condena condicional dictada en diciembre de 2024 y causas por robo simple en grado de tentativa, amenazas simples y robo agravado por escalamiento en grado de tentativa. Asimismo, señalaron que su hermano también cuenta con antecedentes penales.

