Tras los violentos incidentes en la UOCRA, ahora ATE paraliza el municipio en reclamo de mejoras salariales y acusa al Ejecutivo local de “falta de diálogo”.

Malargüe atraviesa horas de máxima tensión. A los graves enfrentamientos entre facciones de la UOCRA ocurridos días atrás en pleno centro de la ciudad, se suma ahora un nuevo conflicto que golpea al municipio: la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro por tiempo indeterminado a partir de la medianoche, ante la falta de acuerdo salarial con el gobierno de Celso Jaque.

Un reclamo que se profundiza

La medida de fuerza afectará a todas las dependencias municipales y se da luego de un paro de 72 horas realizado la semana pasada, sin que se lograra un acercamiento entre las partes.

Benito Martínez, secretario general de ATE Malargüe, confirmó la decisión gremial y calificó como “irrisoria” la última propuesta salarial del Ejecutivo local, que —según denunció— fue comunicada de manera informal a través de los medios.

“Salieron a hacer conocer la propuesta públicamente, cuando corresponde que se notifique al sindicato de forma oficial”, sostuvo Martínez.

Sin acuerdo y con las tensiones al límite

El dirigente afirmó que “formalmente no hay ninguna propuesta” y ratificó que la medida comenzará a las 00:00, con carácter de tiempo indeterminado.

El conflicto deja en evidencia la falta de consenso entre el Ejecutivo y los trabajadores municipales, mientras persiste el malestar social tras los recientes disturbios en el gremio de la construcción.

Contexto de conflicto generalizado

El sur mendocino vive así una semana marcada por la conflictividad sindical. Primero fueron los enfrentamientos entre distintas facciones de la UOCRA, y ahora el paro de ATE que amenaza con paralizar por completo la administración pública local.

Desde el entorno del intendente Celso Jaque aún no hubo declaraciones oficiales sobre el alcance de la medida ni sobre posibles nuevas propuestas para destrabar la negociación.

