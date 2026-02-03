Noticias Mendoza

Mendoza
Defensa del Ambiente

Manu Chao tocará en Mendoza el 16 de febrero contra la megaminería: concierto gratuito en Uspallata

El reconocido artista francoespañol Manu Chao confirmó su presentación en Uspallata, Mendoza, el próximo 16 de febrero de 2026 en defensa del agua y contra el proyecto minero San Jorge.

La música vuelve a convertirse en bandera de lucha en Mendoza de Manu Chao quien en los próximos días arribará a la provincia cuyana.

El ícono internacional del activismo musical llega a la provincia para alzar su voz junto a las comunidades que resisten la megaminería a cielo abierto.

Con su histórico compromiso ambiental y su consigna “El agua para la vida, no para la megaminería“, Manu Chao protagonizará un concierto gratuito en Uspallata que promete ser un hito en la defensa de los recursos naturales mendocinos. La banda local Los Horneros compartirá escenario con el artista en una jornada que unirá música, conciencia y resistencia territorial contra el controvertido Proyecto San Jorge.

Detalles del concierto de Manu Chao en Uspallata

Fecha: 16 de febrero de 2026
Lugar: Uspallata, Mendoza
Motivo: Manifestación contra el proyecto de megaminería a cielo abierto San Jorge
Artistas: Manu Chao + Los Horneros (banda mendocina)
Entrada: Gratuita

Los Horneros: la banda local que acompañará a Manu Chao

La agrupación mendocina Los Horneros compartirá escenario con el ícono internacional. La banda está integrada por:

  • Jesús Pacheco (guitarra)
  • Mimi Orzoco (guitarra)
  • Roque Centeno (bajo)
  • Enzo Compagnuci (batería) – también miembro de T.R.E.N. (Tanto Rock es Necesario)

T.R.E.N., el power trío de rock mendocino donde participa Compagnuci, se completa con Gallineto Giménez (bajo y voz) y Emiliano Di Césare (guitarra).

TREN, el power trío de Mendoza que sonó primero en la Escuela de Rock Mario Mátar

¿Por qué Manu Chao protesta contra la megaminería en Mendoza?

El cantante francoespañol se suma a la resistencia ciudadana contra el Proyecto San Jorge, un emprendimiento de megaminería a cielo abierto que, según organizaciones ambientalistas, pondría en riesgo el agua que consume gran parte de la población mendocina.

El conflicto ambiental del Proyecto San Jorge

Organizaciones ambientalistas, comunidades originarias y vecinos de Mendoza presentaron ante la Suprema Corte provincial:

  • 3 amparos ambientales
  • 2 acciones de inconstitucionalidad

Objetivo: Suspender la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto San Jorge.

Resultado: La Justicia desestimó las medidas al considerar que el riesgo ambiental sería “meramente conjetural” o “hipotético”.

Alerta de especialistas: Advierten que la DIA utilizó información errónea y escasa, lo que podría comprometer el suministro de agua de miles de mendocinos.

Manu Chao y su compromiso histórico con el ambiente

El artista francoespañol mantiene desde hace décadas una postura coherente de ecologismo, justicia social y defensa de los recursos naturales, tanto en su música como en su activismo.

Canciones de Manu Chao sobre defensa ambiental

El músico abordó la crisis ecológica en temas como:

  • “Tantas Tierras” – sobre la protección de la Pachamama
  • “Por el suelo” – contra la explotación de territorios
  • Otras canciones que denuncian la destrucción ambiental y el extractivismo

Su consigna para Mendoza: “El agua para la vida, no para la megaminería”

El mensaje de Manu Chao para Mendoza

El artista publicó en sus redes sociales un video con una de sus canciones en clara alusión a la defensa del agua en Mendoza, convocando a la manifestación contra la megaminería del 16 de febrero en Uspallata.

La música como herramienta de resistencia ambiental

A lo largo de su carrera, Manu Chao utilizó su arte como canal de concientización sobre:

  • Cambio climático
  • Pérdida de biodiversidad
  • Modelos extractivistas
  • Defensa de recursos naturales

Su filosofía sostiene que la vida y el futuro del planeta están por sobre cualquier interés económico.

¿Qué es el Proyecto Minero San Jorge?

El Proyecto San Jorge es un emprendimiento de megaminería a cielo abierto en Mendoza que genera controversia por el potencial impacto en las fuentes de agua de la provincia.

Preocupación principal: El uso intensivo de agua en zonas donde este recurso es escaso y vital para el consumo humano y la agricultura.

Cuándo la música defiende la vida: el legado de Manu Chao

El posicionamiento del cantante demuestra nuevamente que su arte trasciende el entretenimiento para convertirse en herramienta de denuncia y acompañamiento social.

En un contexto de creciente conflictividad ambiental en Argentina, la voz de Manu Chao se suma a comunidades y organizaciones que reclaman:

  • Protección del agua
  • Respeto por los territorios
  • Modelo de desarrollo sostenible

La música aparece una vez más como espacio de conciencia colectiva frente a decisiones que impactan el futuro ambiental de Mendoza y el país.

Preguntas frecuentes sobre el concierto de Manu Chao en Mendoza

¿Cuándo toca Manu Chao en Mendoza?
El 16 de febrero de 2026 en Uspallata.

¿El concierto de Manu Chao es gratuito?
Sí, es una presentación gratuita en el marco de la protesta contra la megaminería.

¿Qué banda mendocina toca con Manu Chao?
Los Horneros, agrupación local de rock mendocino.

¿Por qué Manu Chao protesta en Mendoza?
Para defender el agua y manifestarse contra el proyecto minero San Jorge.

¿Dónde queda Uspallata?
Es una localidad del departamento Las Heras, en el noroeste de Mendoza, sobre la ruta a Chile.

