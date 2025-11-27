Este sábado 29, desde las 21.30, se realizará una nueva edición de la Maratón Nocturna con más de 2 mil atletas. Habrá cortes totales e intermitentes, desvíos de tránsito, rutas alternativas y una interrupción temporal del Metrotranvía.

La Ciudad de Mendoza llevará a cabo este sábado 29 de febrero, a partir de las 21.30, una nueva edición de la Maratón Nocturna, que ya tiene cupos agotados y contará con la participación de más de 2000 atletas distribuidos en dos circuitos: uno competitivo de 10 kilómetros y otro recreativo de 2 kilómetros. Para garantizar la seguridad de los corredores y ordenar la circulación vehicular, se implementará un operativo especial con cortes de calles y desvíos estratégicos.

Qué calles estarán cortadas durante la Maratón Nocturna

A partir de las 21, se dispondrán cortes totales en las calles por donde circula la maratón: Mitre, Espejo, Sarmiento, Emilio Civit, Rivadavia y las inmediaciones del lago del Parque General San Martín.

En las arterias transversales, los cortes serán intermitentes conforme avance la competencia.

Qué rutas alternativas podrán usar los conductores

Para mantener la fluidez vehicular, se definieron desvíos según el sentido de circulación:

Sur a norte: interior del Parque San Martín, Club Hípico, Carlos Thays, Lencinas (costado oeste). España, San Martín y San Juan (costado este).

Norte a sur: Lencinas, Carlos Thays, Club Hípico, Corredor del Oeste (costado oeste). 9 de Julio, San Martín y Rioja (costado este).

Este a oeste: Peltier y Pueyrredón (costado sur). Necochea, Las Heras y Juan B. Justo (costado norte).

Oeste a este: Sobremonte y Pedro Molina, con derivaciones por Peltier y Mariano Moreno (costado sur). Lencinas, Avellaneda y Gutiérrez (costado norte).

Cómo funcionará el Metrotranvía durante el evento

El servicio del Metrotranvía quedará interrumpido durante una hora, entre las 21.30 y las 22.30.

Dónde y cuándo se entregarán los kits de la competencia

La entrega de kits se realizará en La Báscula (Nave Cultural) bajo el siguiente cronograma:

Viernes 28: de 10 a 17

Sábado 29: de 10 a 13

Qué modalidades ofrece esta edición de la Maratón Nocturna

La competencia presenta dos recorridos: un circuito competitivo de 10 kilómetros y un trayecto recreativo de 2 kilómetros pensado para personas de todas las edades, grupos y familias que quieran vivir una experiencia nocturna en las calles de la capital.