Esta decisión se toma como respuesta al rechazo por parte del Congreso de la Nación. La medida fue publicada en el Boletín Oficial.

A través de decretos 627 y 628 publicados este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno de Javier Milei restituyó la vigencia de las disposiciones que habían sido modificadas a través de cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que el presidente firmó en el marco de las facultades delegadas. Se trata de normativas que fueron rechazadas por el Congreso el mes pasado y que incluían modificaciones en el INV, INTA, Vialidad Nacional y entre otros.

De esta manera, el Poder Ejecutivo ha decidido restablecer una serie de normas “que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por los decretos 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25 y que se encontraban vigentes al momento del dictado de cada uno de ellos”, establece el documento.

Esta decisión se toma como respuesta al rechazo por parte del Congreso de la Nación de una serie de decretos delegados, lo que, según el Gobierno, generó un “vacío normativo de extrema gravedad”.

Además, continuó: “Restitúyese la plena vigencia de las disposiciones normativas derogadas, sustituidas o modificadas por los decretos 531 del 1° de agosto de 2025, 571 del 11 de agosto de 2025, 583, 584 y 585, todos del 14 de agosto de 2025, dictadas como consecuencia de la aplicación de los decretos 345 del 21 de mayo de 2025, 351 del 22 de mayo de 2025 y 461 y 462, ambos del 7 de julio de 2025.

Ante este escenario, el Poder Ejecutivo Nacional considera “necesario y urgente” clarificar el marco jurídico aplicable y garantizar la continuidad operativa de la Administración Pública Nacional. Por ello, se ha decidido restituir expresamente la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, modificadas o sustituidas por los decretos rechazados, volviendo a su texto original previo al dictado de dichos decretos. Este restablecimiento incluye las estructuras organizativas, en los términos del texto vigente antes de la aplicación de las normativas originales.

Ante este escenario, el Poder Ejecutivo considera “necesario y urgente” clarificar el marco jurídico aplicable y garantizar la continuidad operativa de la Administración Pública Nacional. Por ello, se ha decidido restituir expresamente la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, modificadas o sustituidas por los decretos rechazados, volviendo a su texto original previo al dictado de dichos decretos. Este restablecimiento incluye las estructuras organizativas, en los términos del texto vigente antes de la aplicación de las normativas originales.

Por medio de otro documento, el Gobierno, con la firma de todos sus ministros, publicó la restitución de la vigencia de normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por el Decreto 340 del 20 de mayo de 2025.

Las disposiciones restituidas corresponden a decretos mediante los cuales el Gobierno estableció modificaciones en la conformación de organismos como Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Vialidad Nacional, y otros institutos que habían sido calificados por el Poder Ejecutivo como “ineficientes”.