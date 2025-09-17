Noticias Mendoza

Mendoza
Financiamiento Universitario

Marcha de la UNCuyo: recorrido y cortes en el centro de Mendoza

La UNCuyo marcha este 17 de septiembre en Mendoza en defensa de la educación pública y la Ley de Financiamiento Universitario.

Este miércoles 17 de septiembre, la comunidad universitaria de la UNCuyo saldrá a las calles de Mendoza para marchar en defensa de la educación pública y en apoyo a la Ley de Financiamiento Universitario. Será una jornada clave que reunirá a estudiantes, docentes, no docentes y egresados, comprometidos con garantizar el futuro de la universidad pública.

La concentración será a las 15 h en el ingreso al Campus de la UNCuyo, y la marcha comenzará a las 16 h. Estará organizada en ocho columnas con participación de la Asamblea Universitaria, gremios, unidades académicas, organizaciones estudiantiles, representantes de la salud, de derechos humanos, sindicatos y partidos políticos.

La movilización de la comunidad universitaria.
La marcha comenzará a las 16.

El recorrido incluye tramos emblemáticos del centro mendocino: se iniciará por Carlos Lencinas, seguirá por Juan B. Justo, luego continuará por Avenida Las Heras, para finalmente doblar en Mitre hacia el sur hasta llegar a Plaza Independencia, donde culminará la movilización con actividades y discursos.

La movilización de la comunidad universitaria.
Recorrido de la comunidad universitaria.

Cronograma de la jornada

Será la tercera marcha federal universitaria bajo la gestión de Javier Milei, impulsada por rectoras, rectores, federaciones estudiantiles y gremios docentes. De esta manera, la comunidad educativa reafirma su compromiso con una educación pública, gratuita y de calidad, y exige una ley que garantice financiamiento sostenido y equitativo para todas las universidades nacionales.

  • 15:00 h – Concentración en el ingreso al Campus de la UNCuyo
  • 16:00 h – Inicio de la marcha por las calles: Carlos Lencinas – Juan B. Justo – Av. Las Heras – Mitre – Plaza Independencia.
  • 17:30 h (aproximado) – Llegada a Plaza Independencia y comienzo del acto central.
  • 18:00 h – Lectura de documentos y cierre con actividades culturales.

Los Estados del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) suscribieron hoy en Río de Janeiro un Tratado de Libre Comercio con los Estados de la EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), que prevé un aumento de las exportaciones de ambos bloques y ventajas para empresas e individuos.

Los Estados del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) suscribieron hoy en Río de Janeiro un Tratado de Libre Comercio con los Estados de la EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), que prevé un aumento de las exportaciones de ambos bloques y ventajas para empresas e individuos.
