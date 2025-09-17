La UNCuyo marcha este 17 de septiembre en Mendoza en defensa de la educación pública y la Ley de Financiamiento Universitario.

Este miércoles 17 de septiembre, la comunidad universitaria de la UNCuyo saldrá a las calles de Mendoza para marchar en defensa de la educación pública y en apoyo a la Ley de Financiamiento Universitario. Será una jornada clave que reunirá a estudiantes, docentes, no docentes y egresados, comprometidos con garantizar el futuro de la universidad pública.

La concentración será a las 15 h en el ingreso al Campus de la UNCuyo, y la marcha comenzará a las 16 h. Estará organizada en ocho columnas con participación de la Asamblea Universitaria, gremios, unidades académicas, organizaciones estudiantiles, representantes de la salud, de derechos humanos, sindicatos y partidos políticos.

La marcha comenzará a las 16.

El recorrido incluye tramos emblemáticos del centro mendocino: se iniciará por Carlos Lencinas, seguirá por Juan B. Justo, luego continuará por Avenida Las Heras, para finalmente doblar en Mitre hacia el sur hasta llegar a Plaza Independencia, donde culminará la movilización con actividades y discursos.

Recorrido de la comunidad universitaria.

Cronograma de la jornada

Será la tercera marcha federal universitaria bajo la gestión de Javier Milei, impulsada por rectoras, rectores, federaciones estudiantiles y gremios docentes. De esta manera, la comunidad educativa reafirma su compromiso con una educación pública, gratuita y de calidad, y exige una ley que garantice financiamiento sostenido y equitativo para todas las universidades nacionales.