Marista se consagró campeón tras vencer 21-13 al Mendoza rugby y festejan su tercer triunfo consecutivo. El próximo sábado seguirá buscando hacer historia.

Marista sigue escribiendo un 2025 inolvidable, recientemente consagrados campeones del torneo del interior A, el equipo tricolor no se queda con ganas de nada y se vuelve a coronar como campeón del torneo cuyano al vencer a Mendoza rugby, donde defiende su títutulo desde 2023.

La primera parte del encuentro se jugó con mucho equilibro e igualdad, sin que ningun equipo lograra imponer condiciones con claridad. Los curas abrieron el marcador con un penal de Bautista Filizzola, pero Mendoza Rugby contestó rápidamente con otra ejecución precisa de Tomás Canedo.

Ambos equipos generaron situaciones para pasar al frente, aunque la falta de eficacia en las patadas mantuvo el resultado igualado. Así, el primer tiempo concluyó con un 6-6 que reflejó la simetría en el desarrollo del juego.

En el complemento, el conjunto Blanco aprovechó la superioridad numérica y tomó ventaja con un try de Luciano Morales, convertido por Canedo. Sin embargo, Marista mostró carácter y respondió con un try de Podestá que lo volvió a poner en partido.

Desde allí, los curas asumieron el control del juego: Filizzola sumó un penal y luego apoyó en el ingoal, completando su gran tarde con la conversión que selló el 21-13 final. En los minutos decisivos, los tricolores defendieron con solidez y cerraron un triunfo clave ante un rival que nunca bajó los brazos.

Con este nuevo título, Marista sigue sumando estrellas a una historia que no deja de escribirse. Un equipo que no se conforma, que compite y emociona. Y que ya pone la mirada en lo que viene: el próximo fin de semana enfrentará a Newman, actual campeón de la URBA, en su cancha. Otro desafío de alto vuelo para un grupo que parece decidido a seguir escribiendo un año perfecto.