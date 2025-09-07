Noticias Mendoza

Marista se quedó con el clásico y es el nuevo líder del Clausura

Marista se quedó con el derby mendocino en damas, al vencer a las Azulgranas por 2 a 1, por la octava fecha del Torneo Clausura. Con este resultado las Tricolores son punteras del campeonato.

El Torneo Clausura de hockey sobre césped tiene un nuevo líder y es Marista, quién además de ser puntero se quedó con el clásico mendocino al derrotar a Los Tordos por 2 a 1.

Las Tricolores se quedaron con el clásico que se jugó en el Estadio Ciudad de Godoy Cruz, donde se vivió una tarde repleta de emociones.

marista-lostordos1

La gran figura del encuentro, fue María Emilia Bazzana.  La jugadora de Marista, marcó los dos goles de su equipo, que suman 20 puntos en 8 encuentros jugados y lideran las posiciones.

Por su parte, Los Tordos, que descontó con el tanto de Valentina Mícoli, perdió el invicto y quedó en el tercer lugar con 16 puntos y un partido menos (jugó 7) que su tradicional adversario.

Resto de la fecha

Con 18 puntos en 8 encuentros está Universidad Nacional de San Juan tras ganarle 3 a 0 a Teqüé y cuarto, con 15 puntos en 7 encuentros, aparece Maristas de San Rafael que empató sin goles con Obras pero al menos pudo sumar un punto bonus en los penales australianos.

aleman liceo clausura 13

Con los mismos puntos y partidos jugados que las sanrafaelinas están Regatas Andino y Club Alemán. Las finalistas del Apertura también sumaron un bonus tras igualar 4 a 4 con Tacurú y las teutonas cayeron por 3 a 2 frente a Liceo que llegó a 12 puntos.

resultados-hockey

Banco Mendoza llegó a 14 puntos (en 7 encuentros) tras ganarle 2 a 1 como visitante al colista Marista B (tiene un punto) y Murialdo tiene 13 unidades tras el empate 2 a 2 con UNCuyo y ganar el bonus en la definición por shootouts.

Finalmente en el otro resultado de la jornada Vistalba empató 1 a 1 con San Jorge y consiguió el punto extra.

