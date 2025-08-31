Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Deportes
Rugby

Marista venció al Tala y es semifinalista del Torneo del Interior A

Los Curas le ganaron al Tala Rugby Club por 26 a 3 y se metieron nuevamente en las semifinales del TDI A. Ahora el equipo mendocino buscará el pase a la gran final cuando enfrente a Estudiantes de Paraná.

Una vez más Marista Rugby Club, vuelve a demostrar que es el mejor equipo de la provincia de Mendoza. Es que los Curas se metieron en las semifinales del Torneo del Interior A.

Bajo una lluvia intensa, donde el encuentro tuvo que interrumpirse durante más de media hora por riesgo de tormenta eléctrica.

marista-tala

Marista fue superior y le ganó 26 a 3 al Tala para conservar su invicto en el certamen y meterse una vez más en semifinales (fue finalista en 2019 y semifinalista en 2023) donde enfrentará el 20 de septiembre, como visitante, a Estudiantes de Paraná que le ganó de visitante al Jockey de Rosario 18 a 17.

En los otros cruces de cuartos de final Duendes batió 19 a 18 a GER y Jockey (Córdoba) vs. Córdoba Athletic se juega hoy domingo. 

Los Tordos ganó y aseguró la permanencia 

Los Tordos, en su cancha, también superó las inclemencias climáticas para vencer a CRAI de Santa Fe por 50 a 15 (parcial 24-8) y aseguró la plaza para la región en el Torneo del Interior A 2026.

Los santafesinos, que tienen como entrenador al legendario Yanqui Martin, deberán jugar la reválida al igual que los perdedores de los otros tres partidos: CURNE 55 – Palermo Bajo 22, Tucumán Lawn Tennis 20 – Urú Curé 36 y La Tablada 36 – Santa Fe RC 20.

Los cruces de la reválida, a jugarse el 20 septiembre, serán: Tucumán Lawn Tennis vs. Universitario de Tucumán; CRAI vs. Universitario de Córdoba; Santa Fe RC vs. Liceo y Palermo Bajo vs. Tucumán Rugby.

También puedes leer

Rugby

Marista venció al Tala y es semifinalista del Torneo del Interior A

Efectos del temporal

Tormenta de Santa Rosa: cientos de evacuados, destrozos y emergencias en Mendoza

Estado del tiempo

Tormenta de Santa Rosa: anticipan cuándo dejará de llover en Mendoza

Corredor Bioceánico

Por el temporal sigue cerrado el Túnel Cristo Redentor y cortan rutas

Liga Profesional de Fútbol

Independiente Rivadavia venció a Argentinos Juniors

Estado del tiempo

Granizó en San Martín con la llegada de la Tormenta de Santa Rosa

Te puede interesar

San Rafael

Dos heridos grave tras un choque múltiple provocado por un borracho

Rugby

Marista venció al Tala y es semifinalista del Torneo del Interior A

Efectos del temporal

Tormenta de Santa Rosa: cientos de evacuados, destrozos y emergencias en Mendoza

Estado del tiempo

Tormenta de Santa Rosa: anticipan cuándo dejará de llover en Mendoza

Corredor Bioceánico

Por el temporal sigue cerrado el Túnel Cristo Redentor y cortan rutas

Liga Profesional de Fútbol

Independiente Rivadavia venció a Argentinos Juniors

Estado del tiempo

Granizó en San Martín con la llegada de la Tormenta de Santa Rosa

Junín

Condenaron a un hombre por abuso sexual y violencia de género

Caso Spagnuolo

Transcripción: qué dicen los audios de Karina Milei en Casa Rosada

Secundarios y universitarios

Novedosas propuestas de jóvenes plantean restaurar el piedemonte en Mendoza

Corredor Bioceánico

Cerraron el Túnel Internacional Cristo Redentor por un nuevo temporal

Ciudad de Mendoza

Ulpiano Suárez quiere debates obligatorios para los candidatos 2025

Ya en el Al Kholood

Cozzani: el arquero mendocino que debutó en el fútbol de Arabia

El Santo de Internet

Mendoza estará presente en la canonización de Carlo Acutis

Tormenta de Santa Rosa

Anuncian intensas lluvias, nieve y hasta granizo en Mendoza

TV Pública

El Gobierno aseguró que trabajan para garantizar la cobertura del Mundial 2026

primera nacional - zona b

Gimnasia fue de mayor a menor en su visita al Deportivo Morón

Elecciones 2025

Mendoza hará una importante inversión en centros de salud

Inseguridad vial

Ocho pasajeros heridos en Godoy Cruz por el choque de un colectivo

Guaymallén

Investigan un posible caso de abuso en un jardín de niños en Dorrego