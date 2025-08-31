Los Curas le ganaron al Tala Rugby Club por 26 a 3 y se metieron nuevamente en las semifinales del TDI A. Ahora el equipo mendocino buscará el pase a la gran final cuando enfrente a Estudiantes de Paraná.

Una vez más Marista Rugby Club, vuelve a demostrar que es el mejor equipo de la provincia de Mendoza. Es que los Curas se metieron en las semifinales del Torneo del Interior A.

Bajo una lluvia intensa, donde el encuentro tuvo que interrumpirse durante más de media hora por riesgo de tormenta eléctrica.

Marista fue superior y le ganó 26 a 3 al Tala para conservar su invicto en el certamen y meterse una vez más en semifinales (fue finalista en 2019 y semifinalista en 2023) donde enfrentará el 20 de septiembre, como visitante, a Estudiantes de Paraná que le ganó de visitante al Jockey de Rosario 18 a 17.

En los otros cruces de cuartos de final Duendes batió 19 a 18 a GER y Jockey (Córdoba) vs. Córdoba Athletic se juega hoy domingo.

Los Tordos ganó y aseguró la permanencia

Los Tordos, en su cancha, también superó las inclemencias climáticas para vencer a CRAI de Santa Fe por 50 a 15 (parcial 24-8) y aseguró la plaza para la región en el Torneo del Interior A 2026.

Los santafesinos, que tienen como entrenador al legendario Yanqui Martin, deberán jugar la reválida al igual que los perdedores de los otros tres partidos: CURNE 55 – Palermo Bajo 22, Tucumán Lawn Tennis 20 – Urú Curé 36 y La Tablada 36 – Santa Fe RC 20.

Los cruces de la reválida, a jugarse el 20 septiembre, serán: Tucumán Lawn Tennis vs. Universitario de Tucumán; CRAI vs. Universitario de Córdoba; Santa Fe RC vs. Liceo y Palermo Bajo vs. Tucumán Rugby.