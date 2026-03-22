Media Maratón de Mendoza 2026: récord de corredores y una fiesta del deporte en la Ciudad

Más de 2.600 runners participaron en la Media Maratón de Mendoza 2026, marcando un récord histórico y consolidando el crecimiento del suceso deportivo en la capital provincial. Ignacio Erario y Natacha Castaño se quedaron con los 21K.

La Ciudad de Mendoza vivió una jornada inolvidable con la edición 2026 de la Media Maratón, que reunió a más de 2.600 corredores y alcanzó un récord de participación. El evento volvió a posicionarse como uno de los principales sucesos deportivos del calendario local, con una convocatoria que no solo incluyó a atletas de toda la provincia, sino también a competidores de distintos puntos del país.

Desde temprano, el Parque Central se convirtió en el epicentro de la actividad. Con una mañana fresca y condiciones climáticas ideales, los runners comenzaron a llegar para realizar la entrada en calor y ultimar detalles antes de la largada. Con el correr de los minutos, el ambiente se cargó de expectativa hasta que el sol acompañó una imponente salida sobre calle Mitre.

¿Cuántos corredores participaron en la Media Maratón de Mendoza 2026?

La edición 2026 marcó un récord con más de 2.600 inscriptos, consolidando el crecimiento sostenido de la competencia en los últimos años. Este número refleja el fuerte interés que genera el running en Mendoza y el posicionamiento de la Ciudad como un destino clave para el turismo deportivo.

Además de los participantes, miles de personas se acercaron al recorrido y al Parque Central para alentar, generando un clima festivo que acompañó toda la jornada.

¿Quiénes ganaron la Media Maratón de Mendoza 2026?

En la distancia principal de 21K, Ignacio Erario volvió a quedarse con el primer puesto, ratificando su dominio en la competencia. El podio masculino lo completaron Carlos Becerra y Juan Emilio Medina.

Entre las mujeres, Natacha Castaño también repitió victoria, seguida por María Belén Alegre y Ailín Funes, en una destacada actuación.

En los 10K, el ganador fue Juan Martín Fernández, escoltado por Mariano García y Gustavo Galeano. En la categoría femenina, Paula Yacante se quedó con el primer lugar, mientras que Florencia Farías y Daiana Olguín completaron el podio.

¿Qué dijo Ulpiano Suarez sobre la Media Maratón?

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, participó en la distancia de 10 kilómetros y destacó el crecimiento del suceso. “Estamos contentos con esta nueva edición de un clásico para los runners de Mendoza y del país. Pude disfrutar de los 10 kilómetros, hice un tiempo de una hora clavada”, señaló.

Además, remarcó el impacto que tiene la competencia en la Ciudad: “Hay récord de inscriptos con 2.600 participantes y miles de personas acompañando. Es una verdadera fiesta en la Ciudad”.

El jefe comunal también puso en valor el desarrollo del turismo deportivo: “Somos una Ciudad del Deporte. Este tipo de actividades genera movimiento económico, porque viene gente de afuera, se aloja y consume”.

¿Por qué la Media Maratón de Mendoza sigue creciendo?

El crecimiento de la Media Maratón se explica por varios factores. Por un lado, la organización y la consolidación de un circuito atractivo para los corredores. Por otro, el auge del running como disciplina accesible, inclusiva y en constante expansión.

Ignacio Erario, uno de los grandes protagonistas de la jornada, destacó el carácter cercano del evento: “Es como correr en casa. Estoy muy contento de compartir con mi gente y agradecido a todos los mendocinos”.

El atleta también remarcó el espíritu del running: “Es un deporte para cualquiera, muy democrático. Solo se necesita un par de zapatillas y animarse a empezar”.

¿Cómo fue la organización y el operativo del evento?

El evento contó con un amplio operativo de tránsito que permitió garantizar una circulación ordenada y segura durante toda la competencia. Además, tras la finalización, se realizó una limpieza integral en las calles afectadas, logrando una rápida normalización de los espacios públicos.

La participación de Mario del Podio, referente del running en Mendoza, también fue uno de los momentos destacados. A sus 80 años, completó una vez más la competencia, reafirmando el espíritu inclusivo del suceso.

Clasificación completa de la Media Maratón de Mendoza 2026

21K – Varones

1° Ignacio Erario – 1h05’12”

2° Carlos Becerra – 1h09’17”

3° Juan Emilio Medina – 1h12’11”

21K – Mujeres

1° Natacha Castaño – 1h17’49”

2° María Belén Alegre – 1h22’40”

3° Ailín Funes – 1h23’42”

10K – Varones

1° Juan Martín Fernández – 31’33”

2° Mariano García – 31’51”

3° Gustavo Galeano – 34’39”

10K – Mujeres

1° Paula Yacante – 38’34”

2° Florencia Farías – 39’00”

3° Daiana Olguín – 39’27”

Conclusión

La Media Maratón de Mendoza 2026 no solo batió récords de participación, sino que reafirmó su lugar como uno de los principales sucesos deportivos de la provincia. Con una organización consolidada, un entorno ideal y una creciente convocatoria, el desafío para 2027 ya está planteado: superar los 3 mil corredores y seguir posicionando a la Ciudad como un polo del running a nivel nacional.