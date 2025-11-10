Noticias Mendoza

Mendoza bloqueó el acceso a Roblox en todas las escuelas por seguridad digital

La Dirección General de Escuelas dispuso que la popular plataforma de videojuegos quede restringida en las redes educativas provinciales. La medida busca prevenir riesgos asociados al contacto con desconocidos, contenido inapropiado y adicción digital.

El Gobierno de Mendoza, a través de la Dirección General de Escuelas (DGE), dispuso el bloqueo del acceso a la plataforma Roblox en todas las redes escolares que dependen del sistema educativo provincial. La restricción rige tanto para las instituciones de gestión estatal como para las de gestión privada.

Según informaron desde la DGE, la decisión tiene carácter preventivo y busca resguardar a los estudiantes de los diversos peligros vinculados al uso de esta plataforma digital. Con esta medida, Mendoza se suma a la iniciativa de otras jurisdicciones, como la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Misiones, que también avanzaron en políticas de seguridad digital en el ámbito educativo.

Por qué se bloqueó Roblox

Roblox es una plataforma de videojuegos en línea que permite crear y compartir experiencias virtuales. Su principal atractivo radica en que los usuarios —muchos de ellos menores de edad— pueden programar, chatear, diseñar mundos propios y participar en juegos creados por otros miembros de la comunidad.

Sin embargo, esta libertad también conlleva riesgos. Autoridades educativas y organismos especializados han advertido sobre la exposición a desconocidos, la circulación de contenidos inapropiados y la falta de controles efectivos sobre la edad de los usuarios. Además, las dinámicas de recompensa del juego pueden favorecer comportamientos compulsivos en niños y adolescentes.

Los tres ejes de riesgo detectados por la DGE

La Dirección General de Escuelas identificó tres factores principales que motivaron la restricción del acceso a Roblox dentro del sistema educativo mendocino:

  1. Grooming y explotación: riesgo de contacto entre adultos con intenciones delictivas y menores, favorecido por los chats abiertos y la escasa regulación de edad.
  2. Contenido inapropiado: posibilidad de acceso a juegos o entornos que promueven violencia, conductas sexuales o lenguaje inadecuado.
  3. Adicción digital: el uso prolongado de la plataforma y sus sistemas de recompensas puede derivar en dependencia, alterando los hábitos de descanso y estudio.

Una política de prevención digital

Desde la DGE destacaron que esta medida se enmarca en una política más amplia de prevención y concientización sobre el uso responsable de la tecnología en las aulas, con el objetivo de acompañar a estudiantes, docentes y familias en la construcción de entornos digitales seguros.

