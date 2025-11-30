Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Energías renovables

Mendoza completó la primera etapa del plan de luz solar en escuelas técnicas

Veinte escuelas técnicas de 12 departamentos ya cuentan con paneles solares operativos y comienzan a producir energía limpia mientras fortalecen la formación de estudiantes en electricidad y energías renovables.

El Ministerio de Educación de Mendoza finalizó en 2025 la primera etapa del plan de energía solar en instituciones educativas, con la instalación de paneles en 20 escuelas técnicas de la provincia. Estos establecimientos ya generan energía limpia y utilizan el sistema como parte de la formación de sus estudiantes.

¿Qué implica la primera etapa del plan de energía solar en escuelas técnicas?

La implementación comenzó este año e incluyó acompañamiento técnico, capacitaciones y trabajo conjunto entre docentes y estudiantes de orientaciones vinculadas a electricidad, energías renovables y electromecánica.

Las acciones realizadas en cada escuela abarcaron instalación de paneles y tableros, adecuación de sistemas eléctricos, puesta a punto y capacitación para incorporar la experiencia al trabajo en el aula.

Durante la última recorrida, el ministro Tadeo García Zalazar destacó la importancia pedagógica del programa y el valor agregado de generar energía limpia mientras se modernizan los aprendizajes.

¿Qué infraestructura se instaló y qué resultados dejó?

Entre junio y noviembre se ejecutó esta primera etapa, que dejó avances concretos:

  • 700 paneles solares colocados.
  • 350 kW de potencia instalada.
  • 20 escuelas ya funcionan con energía solar.

A partir de 2026, el sistema permitirá producir unos 450 MWh anuales, equivalentes al consumo de 120 familias, y generará un ahorro estimado de 117 millones por año.

Además, evitará 208 toneladas de CO₂, lo que representa sacar 45 autos de circulación o plantar 10 mil algarrobos.

¿Qué contempla la segunda etapa del plan en 2026?

Para el próximo año está prevista una ampliación del programa que incluirá:

  • Nuevas instalaciones fotovoltaicas en escuelas técnicas.
  • Mayor aprovechamiento pedagógico mediante Educa ConCiencia.
  • Articulación con el Plan de Alfabetización Digital y la formación profesional.
  • Reemplazo progresivo de luminarias y mejoras en sistemas eléctricos.

También puedes leer

Elecciones 2026

El PRO abre la puerta a un acuerdo con Alfredo Cornejo en seis departamentos

Proyecto legislativo

Buscan un programa de contención psicológica para policías y penitenciarios

Presupuesto 2026

Paro docente en la UNCuyo: cuándo será y qué reclaman desde FADIUNC

Energías renovables

Mendoza completó la primera etapa del plan de luz solar en escuelas técnicas

Estado del tiempo

Mendoza espera hoy domingo Zonda, tormentas aisladas y nubosidad variable

San Martín

Gonzalo Antolín buscará el título de la Clase 2 del Turismo Nacional

Te puede interesar

Programa internacional

¿Por qué miles de mujeres donan orina en Mendoza y para qué se usa?

Elecciones 2026

El PRO abre la puerta a un acuerdo con Alfredo Cornejo en seis departamentos

Proyecto legislativo

Buscan un programa de contención psicológica para policías y penitenciarios

Presupuesto 2026

Paro docente en la UNCuyo: cuándo será y qué reclaman desde FADIUNC

Energías renovables

Mendoza completó la primera etapa del plan de luz solar en escuelas técnicas

Estado del tiempo

Mendoza espera hoy domingo Zonda, tormentas aisladas y nubosidad variable

San Martín

Gonzalo Antolín buscará el título de la Clase 2 del Turismo Nacional

Apunta a la Justicia

¿Qué denunció una exempleada contra un reconocido abogado de Mendoza?

Esquema tarifario

Cuánto podría aumentar el agua en Mendoza en 2026 según el pedido de Aysam

Zona rural

Fito, el perro policía que volvió a resolver un robo en Junín: qué encontró

Rugen los motores

TN en Mendoza: horarios y cronograma en el Autódromo Ciudad de San Martín

Primera Nacional 2026

Incertidumbre sobre dónde se verán los partidos y qué pasará con el personal

Guaymallén

Prisión preventiva para el hombre acusado de matar a su padre en Villa Nueva

Cuesta de Chacabuco

Asalto a turistas mendocinos en Chile: “No hablaban como chilenos”

Luján de Cuyo

Un colegio de Mendoza prohibirá el uso de celulares desde 2026

Cuesta de Chacabuco

Cómo fue el violento asalto al tour de compras mendocino en Chile

Actualización haberes

ANSES aumentará en diciembre: jubilaciones, la mínima, bono y asignaciones

Sábado 29

Maratón Nocturna en Ciudad: qué calles estarán cortadas y cómo será el operativo

Cuesta de Chacabuco

Violento asalto a un colectivo mendocino en Chile: armas largas y golpes

Audiencia pública

Tarifa del agua en Mendoza: qué se discutirá y cuáles son las opciones de aumento