Veinte escuelas técnicas de 12 departamentos ya cuentan con paneles solares operativos y comienzan a producir energía limpia mientras fortalecen la formación de estudiantes en electricidad y energías renovables.

El Ministerio de Educación de Mendoza finalizó en 2025 la primera etapa del plan de energía solar en instituciones educativas, con la instalación de paneles en 20 escuelas técnicas de la provincia. Estos establecimientos ya generan energía limpia y utilizan el sistema como parte de la formación de sus estudiantes.

¿Qué implica la primera etapa del plan de energía solar en escuelas técnicas?

La implementación comenzó este año e incluyó acompañamiento técnico, capacitaciones y trabajo conjunto entre docentes y estudiantes de orientaciones vinculadas a electricidad, energías renovables y electromecánica.

Las acciones realizadas en cada escuela abarcaron instalación de paneles y tableros, adecuación de sistemas eléctricos, puesta a punto y capacitación para incorporar la experiencia al trabajo en el aula.

Durante la última recorrida, el ministro Tadeo García Zalazar destacó la importancia pedagógica del programa y el valor agregado de generar energía limpia mientras se modernizan los aprendizajes.

¿Qué infraestructura se instaló y qué resultados dejó?

Entre junio y noviembre se ejecutó esta primera etapa, que dejó avances concretos:

700 paneles solares colocados.

350 kW de potencia instalada.

20 escuelas ya funcionan con energía solar.

A partir de 2026, el sistema permitirá producir unos 450 MWh anuales, equivalentes al consumo de 120 familias, y generará un ahorro estimado de 117 millones por año.

Además, evitará 208 toneladas de CO₂, lo que representa sacar 45 autos de circulación o plantar 10 mil algarrobos.

¿Qué contempla la segunda etapa del plan en 2026?

Para el próximo año está prevista una ampliación del programa que incluirá: