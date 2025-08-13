La provincia de Mendoza quedó bajo la influencia de una extensa inestabilidad meteorológica que cubre toda la franja central de Argentina con probabilidad de precipitaciones a la espera de una ciclogénesis.

Luego del paso del viento Zonda, que afectó casi por 48 horas aparte de la provincia de Mendoza, este miércoles produjo un cielo completamente nublado luego del ingreso del frente frío que afecta a la franja central de Argentina, con probabilidad de precipitaciones en la previa de una ciclogénesis.

El frente frío también arribó con precipitaciones aisladas y fuertes vientos del sur con ráfagas de viento a la zona sur de la provincia de Buenos Aires, especialmente sobre la línea costera entre Mar del Plata y Bahía Blanca que se dispone de manera perpendicular al flujo de aire frío que ingresa desde el Mar Argentino.

Debido a la nueva inestabilidad meteorológica se esperan heladas de intensidad fuerte a severa en la Patagonia, especialmente sobre Santa Cruz y el oeste de Chubut en las próximas mañanas, e intensidad moderada a fuerte sobre La Pampa y gran parte de la provincia de Buenos Aires, en donde las marcas podrían bajar a valores del orden de -5 °C.

El paso del actual frente frío que cubre a gran parte de Mendoza con una densa nubosidad anticipa para la próxima semana una ciclogénesis de gran magnitud acapararía toda la atención meteorológica en el país, tal como vienen sosteniendo distintos modelos de pronóstico en sus últimas actualizaciones.



Nubes sobre Argentina el miércoles 13 de agosto de 2025 a las 09.50.

Precipitaciones aisladas en Mendoza a la espera de una ciclogénesis

Para hoy miércoles se espera sobre Mendoza la circulación de vientos desde el sur de intensidad débil a moderada, afectando principalmente zona Norte y zona Sur provincial hasta la medianoche.

Nubosidad: amaneció nublado en zona Sur, zona central del Valle de Uco y parte del Gran Mendoza. Zona Norte y Este alternando entre nublado y seminublado. Probabilidad de precipitaciones débiles durante la mañana y parte de la tarde.

Alta Montaña: Mal tiempo instalado en la parte Sur y zona central. Se espera mejora a partir de la madrugada del jueves.

Temperatura promedio en el llano:

Máxima: 13°C. (promedio provincial).

Mínima (Malargüe y Valle de Uco): 2°C.

Mínima (zona Sur): 4°C.

Mínima (zona Norte y Este): 5°C.

Jueves 14/08:

Viento: circulación leve desde el norte al sur a partir de las 14:00 hasta la madrugada, afectando zona Norte, Este, Valle de Uco y zona Sur.

Nubosidad: Amanece nublado en Malargüe y zona Sur, resto de la provincia despejado. A partir de las 18:00 aumento de nubosidad desde La Paz y zona Norte-Este, extendiéndose hacia Valle de Uco y zona Sur. Probabilidad de precipitaciones muy débiles durante la noche y madrugada del viernes.

Alta Montaña: cielo despejado durante toda la jornada.

Temperatura promedio en el llano:

Máxima: 15°C. (promedio provincial).

Mínima (Malargüe y Valle de Uco): 1°C.

Mínima (zona Sur): 3°C.

Mínima (zona Norte y Este): 3°C.

Se mantiene monitoreo de la situación meteorológica por parte de Dirección Provincial de Defensa Civil.