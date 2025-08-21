La inestabilidad sigue dominando el estado del tiempo en Mendoza, especialmente con viento Zonda y la continuidad del ingreso de un frente frío que produjo un temporal de nieve en alta montaña.

El viento Zonda tendrá este jueves -21 de agosto- su jornada más intensa sobre la provincia de Mendoza, que sigue bajo la influencia de un extenso frente frío que ingresó desde el Pacífico y produjo un intenso temporal de nieve en la alta montaña de la provincia cuyana.

El fenómeno al menos continuará hasta el viernes hasta que inicie un proceso de cielo despejado el sábado aunque con la presencia de heladas matinales que podrían complicar el trabajo en áreas rurales donde ya se comenzó a ver los primeros brotes en algunas producciones agrícolas tras la extensión de las horas de luz en los oasis productivos.

Nubes sobre Argentina el jueves 21 de agosto a las 09.51.

Jueves 21/08:

Viento: Circulación de norte a sur en forma moderada durante la mañana, afectando principalmente la zona Noreste.

Viento Zonda a partir de las 06:00 – 07:00 iniciando en precordillera Sur, extendiéndose hacia Malargüe y Valle de Uspallata hacia el mediodía. A partir de las 14:00 afecta Valle de Uco con mayor intensidad.

En el Gran Mendoza y zona Este desde las 17:00, prolongándose hasta las primeras horas de la noche.

En Malargüe el viento podría alcanzar velocidades promedio de 45 km/h.

Ingreso de viento sur cerca de la medianoche en zona Sur, alcanzando zona Norte, Este y Gran Mendoza hacia las 02:00 – 03:00 del viernes.

Nubosidad: nublado en Valle de Uco y Oeste del Gran Mendoza con probabilidad de lluvias. Zona Sur alternando entre seminublado y nublado al amanecer. Al Oeste de Malargüe, probabilidad de precipitaciones desde las 16:00.

Alta Montaña: mal tiempo instalado durante toda la jornada. Precipitaciones níveas importantes, especialmente en zona Sur después del mediodía. Acumulación esperada de más de 50 cm de nieve nueva en zona Sur.

Temperatura promedio en el llano:

Máxima: 21°C.

Mínima (Malargüe y Sur Valle de Uco): 0°C.

Mínima (Sur): 4°C.

Mínima (Norte y Este): 5°C.

Viernes 22/08:

Viento: Amanece ventoso hasta las 20:00 en toda la provincia desde el sur con velocidades promedio de 35-40 km/h excepto Malargüe, donde persiste el viento Zonda desde el amanecer, intensificándose desde las 14:00 con promedios de 50 km/h. Afectando también San Rafael hacia las 18:00 -19:00, girando luego al sur hasta la medianoche.

Nubosidad: amanece nublado en zona Sur, seminublado en resto de la provincia. Probabilidad de lluvias en el Oeste del Valle de Uco y en el Oeste del Gran Mendoza durante la tarde. Nublado durante la noche en zona Este.

Alta Montaña: Continúa el mal tiempo durante toda la jornada, con mejora hacia el amanecer del sábado (06:00-07:00).

Temperatura promedio en el llano:

Máxima: 12°C.

Mínima (Malargüe y Valle de Uco): 1°C.

Mínima (Sur): 4°C.

Mínima (Norte y Este): 5°C.

A modo de anticipo (sábado):

-Despejado con probabilidad de heladas generales en zona Sur y Valle de Uco, heladas parciales en zona Norte y Este.

-Cielo despejado durante toda la jornada en el llano.

-Temperatura máxima promedio: 12-13°C.

Se mantiene monitoreo de la situación meteorológica por parte de Dirección Provincial de Defensa Civil.