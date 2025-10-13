Noticias Mendoza

Mendoza
Estado del tiempo

Mendoza espera el regreso del viento Zonda en los próximos días

Desde Defensa Civil de Mendoza advirtieron que el fenómeno del viento Zonda se sentirá desde el martes.

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza indicó la nueva presencia de viento Zonda en algunos departamentos durante los próximos días.

Según la Dirección de Contingencias Climáticas, el viento Zonda volverá a sentirse en Mendoza durante el martes y miércoles con temperaturas cercanas a los 30°C mientras que el jueves, se espera descenso de la temperatura.

“Viento Zonda desde las 11 hasta las 21 en Malargüe, Sur de Malargüe, Valle de Uspallata (forma más débil) y Sur del Valle de Uco. En Malargüe, velocidades de 40 kilómetros por hora después del mediodía”, destaca el comunicado de Defensa Civil para el martes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla debido a la intensidad que tendrá el fenómeno en la zona sur de la provincia.

Para el miércoles, se sentirán ráfagas de viento Zonda leve desde las 6 intensificándose desde las 11 horas en Malargüe, Valle de Uspallata y Sur del Valle de Uco. El fenómeno persistirá hasta las 20 con ráfagas que podrían llegar a los 60 kilómetros por hora. Se mantiene la alerta del SMN para toda la jornada.

“Ingreso de viento sur desde las 20 en zona Sur y desde las 22 horas en zona Norte-Este, con velocidades de 55-60 kilómetros por hora”, agregaron desde el organismo provincial.

