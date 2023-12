La provincia de Mendoza se encuentra bajo una nueva alerta de tormentas luego de que durante la tarde y la noche del viernes el Sur provincial resultara castigado por una inestabilidad que hoy continuará.

Así fue confirmado desde Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza mientras dos formaciones tormentosas habían comenzado visibilizarse en el NorEste del departamento de San Rafael, uno de los más dañados por la tormenta de ayer.

A su vez, el SMN emitió un alerta amarilla por estos hechos en zonas como: Este de Las Heras – La Paz – Lavalle – San Martín – Santa Rosa. Y se extiende hacia la zona Sur de la provincia en departamentos tales como General Alvear y San Rafael. En principio, la zona central del Gran Mendoza no se vería afectada por las tormentas de este sábado.

Así estará Mendoza luego del viento Zonda y el calor extremo

Según los datos proporcionados por el radiosondeo del Aeropuerto de Mendoza y del análisis de modelos meteorológicos, se define una categoría de día convectivo nivel 1.

Para hoy se esperan buenas condiciones meteorológicas, con descenso de la temperatura. Estamos en una situación posfrontal. Mañana habrá buen tiempo con poco cambio de temperatura.

Domingo: Parcialmente nublado y ventoso, con marcado descenso de la temperatura. Vientos moderados del sudeste. Ingreso de frente frio.

Máxima: 29ºC.

Lunes: Poca nubosidad, con descenso de la temperatura.Vientos leves del este.

Máxima: 26ºC.

Mínima: 15ºC.

Martes: Parcialmente nublado, con poco cambio de temperatura. Vientos moderados del sudeste. Tormentas aisladas en el Sur provincial.

Máxima: 24ºC.

Mínima: 14ºC.

Con respecto al Sistema de Mitigación de Granizo, prevé trabajar con 4 aviones, 4 radares meteorológicos, 14 generadores de superficie y todo su personal.

Agobiante sábado con Zonda y probabilidad de tormentas

El gobierno provincial emitió una alerta debido a la presencia inminente de viento Zonda, el cual se espera que afecte diversas áreas del territorio mendocino. Asimismo, se pronostican tormentas con la posibilidad de granizo.

El gobierno de Mendoza emitió un alerta meteorológico para este sábado debido a la presencia del viento Zonda, previendo que las temperaturas máximas superarán los 40°C en varios sectores de la provincia. Además, se advierte sobre la posibilidad de tormentas con granizo en diversas áreas.

Este verano, influido por el fenómeno climático de El Niño, se pronostica como uno de los más calurosos en la historia de Mendoza, con una mayor probabilidad de experimentar viento Zonda y tormentas de granizo.

Se anticipa que el impacto del viento Zonda se concentrará principalmente en el sur mendocino, afectando a los departamentos de Malargüe y San Rafael. Se espera que las ráfagas de viento, que oscilarán entre moderadas y fuertes, comiencen a sentirse posiblemente a partir de las 11 de la mañana. La zona norte de precordillera y algunos sectores del Gran Mendoza, así como áreas de la zona este y Valle de Uco, también experimentarán la influencia del viento Zonda poco después del mediodía.

En relación a las tormentas, el alerta abarca las zonas sur, este y Valle de Uco, previéndose la posibilidad de su desarrollo después de las 16 horas. Se sugiere a la población tomar precauciones ante estas condiciones climáticas adversas.

Para el domingo, se espera la llegada de un frente frío que provocará una disminución de las temperaturas, ofreciendo un cierre de semana más agradable después de días sofocantes.

Alerta Naranja por Zonda

Se ha declarado una Alerta Naranja por Zonda, indicando que el área puede verse afectada por viento zonda fuerte, con velocidades entre 35 y 55 km/h y ráfagas locales que podrían superar los 100 km/h. Este fenómeno podría resultar en una significativa reducción de la visibilidad, un súbito aumento de las temperaturas y condiciones de humedad relativa muy baja. La alerta se encuentra vigente desde la tarde en Malargüe y las Precordilleras de Las Heras y Luján de Cuyo.

Para las regiones de Rivadavia, Junín, el Gran Mendoza y el Valle de Uco, se ha emitido una Alerta Amarilla por Zonda para la tarde y la noche.

Alerta Amarilla por Tormentas

Adicionalmente, se emite una Alerta Amarilla por Tormentas, previendo la afectación de la zona por tormentas fuertes acompañadas de ráfagas de viento, caída ocasional de granizo, intensa actividad eléctrica y abundante precipitación en cortos períodos de tiempo. Esta alerta regirá durante la tarde del sábado en General Alvear, San Rafael, Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa.

Mendoza bajo los efectos de una ola de calor que durará hasta el sábado, alcanzando su punto máximo y acompañada de Viento Zonda. Se espera que después de este periodo caluroso, llegará un periodo de alivio.

La intensa ola de calor, con temperaturas extremadamente elevadas, se prolongará a lo largo de toda la semana en la región. Se prevé que el jueves alcancemos máximas de 41 grados, seguidas de un aumento aún mayor el sábado, con temperaturas que podrían alcanzar los 42 grados, acompañadas de vientos Zonda en las llanuras.

El pronóstico meteorológico para Mendoza sugiere que posteriormente ingresará un frente fresco, proporcionando cierto alivio durante unos días, hasta que llegue la típica ola de calor navideña.

Federico Norte, meteorólogo de renombre, informó en Radio Niuhil que para el miércoles iniciará con temperaturas mínimas de 20 o 21 grados, manteniendo las máximas entre 35 y 36 grados. Norte advirtió sobre la posibilidad de nubosidad variable o inestabilidad durante la noche del miércoles y la madrugada siguiente.

“Nuestra previsión para el jueves indica un día extremadamente caluroso, con una mínima de 22 grados y una máxima de 40 o 41 grados, seguida de tormentas hacia la noche”, indicó Norte, anticipando que estas precipitaciones podrían provocar una disminución de las temperaturas el viernes, con mínimas de 21 grados y máximas de 36 grados.

El sábado se vislumbra el día más caluroso, según el pronóstico de Federico Norte. “Experimentaremos una jornada sumamente calurosa, con mínimas de 23 o 24 grados y máximas de 42 grados, con la posibilidad de viento Zonda entre las 18 y 22 horas, de forma moderada en algunos sectores de las llanuras”.

Norte detalló que, tras la influencia del Zonda, se espera la llegada de un frente fresco que generará una disminución de las temperaturas el domingo y lunes. No obstante, advirtió que a partir del 22 de diciembre regresará la ola de calor, marcando la llegada de la Navidad con temperaturas sumamente elevadas.

El meteorólogo subrayó que “estamos experimentando una ola de calor extraordinaria, con temperaturas más elevadas que en ocasiones anteriores, fenómeno atribuido al calentamiento global”.

Mendoza, entre las provincias en alerta por tormentas

Las provincias de Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza y Buenos Aires presentan alertas de nivel amarillo por tormentas acompañadas por ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica y ocasional caída de granizo, informó hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El área afectada por este alerta, que implica la existencia de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, es el sureste de Santiago del Estero, el noreste de Mendoza, el oeste y centro de Santa Fe, el noreste y sur de Córdoba, el centro y norte de San Luis y gran parte de Buenos Aires.

Estas zonas presentarán tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.

A su vez se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros (mm), que pueden ser superados de forma puntual.

Ante estas advertencias, el SMN recomendó no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Además, estar atento ante la posible caída de granizo, informarse por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

La inestabilidad meteorológica volvió a manifestarse desde el viernes cuando se formaron tormentas severas que durante la noche del viernes precipitó granizo, en seco, en los departamentos de Guaymallén y Godoy Cruz. El lunes inició una ola de calor con probabilidad de tormentas con ocurrencia de granizo

Mendoza se encamina a vivir una semana con una dura ola de calor que podría alcanzar los 42 grados sobre cero como temperatura máxima.

Según el pronóstico de Contingencias Climáticas para las últimas horas del primer día de la semana se esperan formaciones tormentosas con presencia de granizo o piedra.

Pronóstico de tormentas para la provincia de Mendoza, 10 de diciembre:

Según los datos proporcionados por el radiosondeo del Aeropuerto de Mendoza y del análisis de modelos meteorológicos, se define una Categoría de Día Convectivo nivel 2.

Para hoy se espera un día con cielo parcialmente nublado y condiciones inestables en el Sur provincial y sectores de precordillera con posibilidad de tormentas aisladas.

Mañana estará caluroso e inestable. Se esperan tormentas severas al final del día, debido a la aproximación de un frente frío.

Se mantienen condiciones inestables en la jornada del martes.

Domingo: Caluroso y algo nublado, vientos moderados del noreste. Inestable con tormentas en el Oeste y Sur provinciales. Máxima: 34º C.

Caluroso y algo nublado, vientos moderados del noreste. Inestable con en el Oeste y Sur provinciales. Máxima: 34º C. Lunes: Caluroso y algo nublado con tormentas aisladas al final del día, vientos moderados del noreste. Zonda en Malargüe sector cordillerano. Máxima: 37º C. Mínima: 17º C.

Caluroso y algo nublado con aisladas al final del día, vientos moderados del noreste. Zonda en Malargüe sector cordillerano. Máxima: 37º C. Mínima: 17º C. Martes: Nubosidad variable con descenso de la temperatura , vientos moderados del sudeste. Tiempo inestable. Máxima: 33º C. Mínima: 20º C.

Nubosidad variable con , vientos moderados del sudeste. Tiempo inestable. Máxima: 33º C. Mínima: 20º C. Miércoles: Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Máxima: 35º C. Mínima: 20º C.

Datos emitidos por la Dirección de Contingencias Climáticas en base a información suministrada y procesada por AEMSA, Aeronáutica de Mendoza.

Para ayer sábado el pronóstico no es muy distinto al del viernes esperándose la formación de nuevas tormentas a partir de la tarde noche anticipando una nueva ola de calor.

Pronóstico de tormentas para la provincia de Mendoza, 9 de diciembre:

Según los datos proporcionados por el radiosondeo del Aeropuerto de Mendoza y del análisis de modelos meteorológicos, se define una “Categoría de Día Convectivo” nivel 2.

Para hoy se espera una jornada inestable con posibilidad de tormentas durante la tarde, aunque no serían significativas. Durante la noche mejoran las condiciones meteorológicas.

Mañana se espera una jornada calurosa. Se esperan condiciones inestables en el Sur provincial durante la tarde.

Se mantiene el tiempo caluroso con riesgo de tormentas en la jornada del lunes.

Sábado : Nubosidad variable e inestable con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Máxima: 31ºC.

: Nubosidad variable e inestable con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Máxima: 31ºC. Domingo : Caluroso y algo nublado, vientos moderados del noreste. Inestable al final del día en el sur provincial. Máxima: 35ºC, Mínima: 19ºC.

: Caluroso y algo nublado, vientos moderados del noreste. Inestable al final del día en el sur provincial. Máxima: 35ºC, Mínima: 19ºC. Lunes: Caluroso y algo nublado. Tormentas aisladas al final del día, vientos moderados del noreste. Máxima: 37ºC, Mínima: 19ºC.

Vuelve la ola de calor

Se pronostica que Mendoza experimentará una extensa ola de calor que se extenderá al menos hasta el 20 de diciembre, con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 42 grados y mínimas de 25 grados. Aún no se puede determinar si esta ola de calor se combinará con la típica de la temporada navideña.

El meteorólogo Federico Norte señaló en Radio Nihuil que a partir de este jueves comenzará un período de intenso calor. “En los primeros días se notará en las temperaturas máximas, y las mínimas serán tolerables”, explicó.

“Sin embargo, a partir del lunes, tanto las mínimas como las máximas serán muy elevadas, estableciéndose una ola de calor que persistirá durante varios días. No se puede confirmar aún si se mezclará con la conocida ola de calor navideña, ya que los modelos meteorológicos no proporcionan información precisa sobre la situación en esa fecha”, detalló Norte.

El especialista especificó que hasta el 20 de diciembre, “se esperan temperaturas muy elevadas”. Para este jueves, se espera una máxima de 33 grados, luego de una mínima de 18 grados.

El viernes, la mínima será de 17 grados y la máxima de 34 o 35 grados, con posibles tormentas hacia la tarde o noche. El sábado, la máxima disminuirá a 32 grados debido a la presencia de nubosidad, después de una mínima de 20 o 21 grados. El domingo, se pronostican 19 grados de mínima y 35 grados de máxima.

A partir del lunes, las temperaturas serán considerablemente elevadas, con mínimas entre 21 y 25 grados y máximas superiores a los 30 grados. “Para el 15 de diciembre, se espera que la ciudad de Mendoza registre una mínima de 22 grados y una máxima de 42 grados”, especificó Norte.

“Anticipo que será una ola de calor extraordinaria, posiblemente prolongada y potencialmente peligrosa, especialmente para niños y ancianos. Será necesario tomar medidas de precaución”, agregó el meteorólogo.



Cómo extremar los cuidados para evitar un golpe de calor

Ante la llegada de una ola de calor extrema, es esencial que las personas se mantengan bien hidratadas y eviten exponerse al sol o realizar actividades físicas durante las horas de máxima temperatura. Imagen ilustrativa.

Recomendaciones generales

–En caso de tener que salir a la calle, caminar en lo posible por la sombra.

–Darse un baño diario, preferentemente en forma de ducha o bien refrescarse con paños húmedos.

–Es importante una buena nutrición: aumentar el consumo de frutas y verduras frescas, por lo menos cinco entre ambas por día.

–Comer las cuatro comidas, no saltearse ninguna.

–Evitar el alcohol, las bebidas con cafeína y las comidas calientes.

–Dentro de la casa, quedarse en la sala más fresca.

–En caso de no sentirse bien por el calor, pedir ayuda. Y si además aparecen síntomas como dolor de cabeza, dolor abdominal, náuseas, vómitos o mareos, consultar con urgencia al médico

–En caso de vivir solo, tratar de mantenerse en contacto con alguien cercano.

La inestabilidad meteorológica continuaba dominando el estado del tiempo en Mendoza luego de los últimos fenómenos meteorológicos como la ola de calor y las tormentas de intensas lluvias con presencia de granizo y piedra que afectaron cultivos en el Valle de Uco y Este mendocino

Nuevas tormentas se anunciaron para el viernes sobre gran parte de Mendoza siendo principalmente el CentroEste la zona con mayor influencia de formaciones de inestabilidad meteorológica manifestándose, a las 8.23, dos incipientes súper celdas en el Norte de Santa Rosa.

A esa hora un avión de la Lucha Activa Antigranizo seguía sembrando ioduro de plata en el extremo Norte de la formación tormentosa mientras una segunda súper celda sobre el Norte de Rivadavia, departamento que el martes sufrió el efecto de la contingencia con una afectación de unas 8 mil hectáreas con pérdidas de un 100% en los viñedos donde ocurrió.

También en ese mismo momento la condensación de la humedad había comenzado a iniciar un proceso de formación de nubes sobre el Gran Mendoza anticipando probables precipitaciones con el correr de las horas.

Algo similar ocurría sobre el Valle de Uco y también sobre el Sur de Mendoza con principal foco sobre el departamento de San Rafael.

Fuerte lluvia y granizo durante la noche del jueves

Mendoza seguía estando bajo una alerta amarilla durante el jueves lo que había indicado la posibilidad de ocurrencia de tormentas aisladas durante la tarde noche del jueves, no descartándose precipitaciones de agua y posible granizo. El meteorito precipitó en el Norte del Centro de San Martín afectando con un granizo de tamaño chico en áreas como las de Montecaseros.

La lluvia antes de las 23 había comenzado a caer en todo el departamento del Este mendocino con una intensidad elevada habiendo persistido durante varios minutos y repitiéndose a intervalos durante la madrugada del viernes.

Este pronóstico del tiempo sigue rigiendo tanto para el jueves como para el viernes.

Tras el granizo, la piedra y la lluvia, así estarán los próximos días

La inestabilidad meteorológica y la ola de calor que vienen soportando los mendocinos dará una breve tregua luego de las tormentas de ayer martes que afectaron con granizo y piedra al Valle de Uco y la Zona Este de Mendoza.

Luego del ingreso del frente frío desde el Océano Pacífico hoy miércoles -29 de noviembre de 2023- la jornada presentará un cielo mayormente despejado en Mendoza aunque la humedad en las masas de aire producirán la formación de nubes en zonas como el Centro provincial.

Pronósticos del tiempo para hoy y mañana en Mendoza

Miércoles 29/11:

Vientos: Constante desde el Sur al Norte, de débil a moderado, persistirá hasta el anochecer y posiblemente hasta las 22.00 hs. en algunas zonas del Este

Tormentas y nubosidad: Cielo semi-nublado por la mañana, especialmente en el Gran Mendoza y parte de zona Este. Se espera que se despeje por completo a partir de las 10.00 hs. de la mañana y se mantenga despejado durante todo el día y la noche.

Temperatura: Máxima promedio 28°C. Mínima 19°C.

Jueves 30/11:

Vientos: Se anticipa la presencia de viento leve que abarcaría gran parte de la provincia, desde el Nor- Este y Este. Se extenderá prácticamente a toda la provincia. Probable influencia de viento con efectos Zondas en la superficie, especialmente al Sur de Malargüe, Sur de la precordillera, específicamente desde San Carlos y Tunuyán, hacia el Sur. Podrían ser perceptibles después de las 14:00 hs. hasta aproximadamente las 20:00 hs. en Malargüe.

Se espera que el viento sea predominantemente leve, se pronostica un ligero aumento en los valores entre las 16:00hs.; sin embargo, no se espera que estos valores superen los 30 a 35 km/h. como máximo.

Lluvias y nubosidad: A partir de las 17:00hs., se espera formación de nubosidad, iniciando en la precordillera sector del Valle de Uco y el Oeste de San Rafael, extendiéndose posiblemente hacia Malargüe.

Con el transcurso de las horas, se proyecta que las formaciones nubosas alcancen la parte baja de San Rafael y posiblemente lleguen al departamento de Gral. Alvear, probablemente afecte todo el Valle de Uco. Entrando en la noche y durante la madrugada del viernes, posibilidad de precipitaciones en el Gran Mendoza y zona de Luján.

Aunque el modelo sugiere que no será tan intenso como la tormenta de ayer (28/11/2023), se anticipa precipitaciones, principalmente en forma de lluvias moderadas, con la posibilidad de núcleos de granizo pequeño.

Temperatura: Máxima promedio 32°C. Mínima 17°C.

Se mantiene monitoreo de la situación meteorológica, por parte de Dirección Provincial de Defensa Civil.

Cayó granizo en el Valle de Uco y piedra en el Este de Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, emitió una alerta amarilla para gran parte de Mendoza ante la inminente llegada de tormentas severas con la presencia de piedra o granizo sobre áreas cultivadas. La primera del martes ocurrió durante las primeras horas de la tarde donde fueron afectados los departamentos de San Carlos y Tunuyán, allí hubo precipitaciones de agua y granizo de tamaño mediano. En el Ramblón el tamaño simularon formas de huevos de codorniz, considerándose a la precipitación como piedra.

Luego las tormentas se dirigieron hacia el Este de Mendoza donde cerca de las 19 precipitaron agua y granizo en localidades como Los Campamentos en el departamento de Rivadavia. También hubo caída de granizo por un breve lapso aunque muy intenso en el distrito de La Central, en el mismo departamento del Este de Mendoza.

Pasadas las 21, el granizo, también mediano, cayó en el Centro de San Martín en medio de una lluvia sostenida que duró varios minutos, bajando la temperatura que durante el martes alcanzó en ese departamento los 33 grados. El granizo a las 21.39 había alanzado la Ruta 7 a la altura del Río Mendoza. Cerca de las 22, en el distrito de El Ramblón, en San Martín, cayó piedra.

A las 19.32 del martes -28 de noviembre- una súper celda granicera seguía descargando energía en forma de piedra y granizo en el NorOeste de Santa Rosa y sobre el límite con Rivadavia. Un poco más al Norte, una segunda súper celda ya había perdido gran cantidad de energía luego de descargar precipitaciones sobre San Martín.

Según el servicio del estado del tiempo, se esperan en Mendoza fuertes lluvias, ráfagas de viento, ocasional caída de granizo y actividad eléctrica. Descubre las zonas afectadas y la hora estimada del fenómeno.

Las condiciones climáticas esperadas incluyen intensas ráfagas de viento, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y una abundante caída de agua en cortos períodos. El organismo advierte sobre la posibilidad de valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, con la posibilidad de superarse en forma puntual.

Estas tormentas se espera que se desarrollen durante la tarde, extendiéndose en algunas zonas hasta la noche. A lo largo del día, el cielo permanecerá parcialmente nublado, con temperaturas oscilando entre una máxima de 32 grados y una mínima de 19.

Las zonas afectadas abarcan un amplio territorio, incluyendo Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, Junín, Rivadavia, Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, General Alvear y San Rafael. Se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias y mantenerse informada sobre las actualizaciones del pronóstico.

Tormentas

Pronóstico de tormentas para la provincia de Mendoza, 28 de noviembre:

Según los datos proporcionados por el radiosondeo del Aeropuerto de Mendoza y del análisis de modelos meteorológicos, se define una “Categoría de Día Convectivo” nivel 2.

Tiempo caluroso y húmedo genera la posibilidad de tormentas durante la tarde afectando oasis cultivados.

Esta noche ingresa un frente frío que producirá actividad convectiva.

Mañana mejoran las condiciones meteorológicas.

Posibilidad de tormentas entre la noche del jueves y el viernes.

Martes: Parcialmente nublado con precipitaciones aisladas con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Zonda en Malargüe. Máxima: 32º C.

Miércoles: Algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del noreste. Máxima: 31º C. Mínima: 18º C.

Jueves: Nubosidad variable con tormentas aisladas hacia la noche y ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Máxima: 34º C. Mínima: 18º C.

Llegó la ola de calor

Aumento de las temperaturas y tormentas, fueron las manifestaciones meteorológicas que dominaron el estado del tiempo durante la segunda mitad de la semana en Mendoza repitiéndose hoy día lunes con una máxima que superó en promedio los 37 grados sobre cero. Sin embargo en departamentos como San Carlos llegó a los 40 grados y a los 39 en Este mendocino en Santa Rosa.

Por ello es que la inestabilidad provocó la formación de tormentas en todo el sector SurEste de Mendoza con actividad eléctrica y el desarrollo de súper celdas graniceras en diversas áreas cultivadas de San Rafael, General Alvear y Malargüe.

Cerca de las 21.30 sobre el Este de Mendoza había comenzado a formarse una incipiente formación tormentosa aunque solo con la presencia de agua debido a la humedad condensada durante la calurosa primera jornada de la semana.

En los días pasados hubo lluvias por el ingreso de un frente frío desde el Pacífico que se cruzó con otro frente húmedo proveniente del Atlántico. En ese momento se esperaba para el martes -28 de noviembre de 2023- otra jornada calurosa aunque con un refresco durante la noche por el ingreso de un nuevo frente frio que producirá una baja en las temperaturas de los próximos días a partir del miércoles. A las 14.10, en el departamento de General San Martín ya había superado con comodidad la barrera de los 30 grados sobre cero.

Según había sido anunciado, el viernes había amanecido nublado en gran parte de la provincia cuyana y como consecuencia de la perturbación meteorológica lloviznó en el Este local, especialmente en el departamento de General San Martín.

Un poco antes de las 9, el Sol ya se había abierto paso en el departamento esteño aunque los productores seguían muy de cerca las recomendaciones de los servicios del estado del tiempo debido a que no se descartó la ocurrencia de tormentas durante las próximas horas.

Esto último potenció la formación de nubes convectivas con ocasional precipitaciones de granizo luego de que se observaran formaciones nubosas de consideración principalmente en el Sur y en el Centro Este de Mendoza.

Pasadas las 13, en la Zona Este de Mendoza habían vuelto a cubrirse el cielo luego con la formación de nubes de gran porte sobre el área de la localidad de Desaguadero donde se había formado a esa hora una incipiente súper celda granicera.

Al mismo tiempo, una segunda súper celda granicera también había iniciado su proceso de formación al Sur de Las Catitas y en el extremo Centro Oeste del departamento de Santa Rosa, lo cual era atentamente seguido por los productores vitivinícolas de esa zona cuyas áreas cultivadas se localizan al Norte de la formación tormentosa.

Nubes convectivas (calentamiento diferencial)

Son las producidas por los movimientos verticales de las masas de aire. Una vez alcanzado el nivel de condensación la masa de aire se satura y a partir de este momento comienza a desarrollarse la nube.