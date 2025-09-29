Hoy día lunes 29 de septiembre se espera una temperatura máxima de 24 °C y cielo despejado en gran parte de la provincia aunque con la ocurrencia de viento Zonda en el Sur de Mendoza debido al ingreso de un nuevo frente frío

Con el inicio de una nueva semana y los últimos días de septiembre, Mendoza se prepara para un día lunes con tiempo agradable, ideales para actividades al aire libre aunque con la ocurrencia de viento Zonda en el sur provincial.

Según el Reporte Meteorológico y el Observatorio Voluntario Meteorológico (OVM), las temperaturas máximas superarán los 23 °C, aunque habrá fenómenos localizados de viento y nubosidad que marcarán el pulso del arranque semanal.

Pronóstico para hoy, lunes 29 de septiembre

El día se presentará mayormente despejado en toda la provincia, con una temperatura máxima de 24 °C en el llano.

Mínimas: 6 °C en Valle de Uco y Malargüe, y 10 °C en el resto del territorio.

6 °C en Valle de Uco y Malargüe, y 10 °C en el resto del territorio. Viento: circulación de sur a norte desde las 11:00 hasta la medianoche, leve en general, con ráfagas de hasta 35 km/h en la zona Este, afectando principalmente el Sur y el Nor-Este provincial.

circulación de sur a norte desde las 11:00 hasta la medianoche, leve en general, con ráfagas de hasta 35 km/h en la zona Este, afectando principalmente el Sur y el Nor-Este provincial. Zonda: se espera en Malargüe y cordillera Sur entre las 10:00 y las 19:00 horas, con intensidades promedio de 40 km/h.

se espera en entre las 10:00 y las 19:00 horas, con intensidades promedio de 40 km/h. Nubosidad: despejado durante gran parte del día; desde las 21:00 se registrará nubosidad sin precipitaciones en Valle de Uco y San Rafael, extendiéndose hasta las primeras horas del martes.

despejado durante gran parte del día; desde las 21:00 se registrará nubosidad sin precipitaciones en Valle de Uco y San Rafael, extendiéndose hasta las primeras horas del martes. Alta montaña: mal tiempo en la zona Sur con precipitaciones leves al amanecer, que se extenderán al área central hasta las 21:00.

Pronóstico martes 30 de septiembre

El martes se prevé una leve disminución en la temperatura: