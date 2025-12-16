Noticias Mendoza

Mendoza espera viento Zonda, suba de temperatura y posible tormenta

La provincia tendrá días mayormente despejados, con viento norte, probabilidad de Zonda en el sur y máximas que alcanzarán los 33 °C. Defensa Civil mantiene el monitoreo ante posibles tormentas hacia el jueves por la noche.

El estado del tiempo en Mendoza estará marcado entre este martes y el jueves por tiempo estable, ascenso de temperatura y circulación de viento norte, con probabilidad de viento Zonda en el sur provincial y posibles tormentas hacia la noche del jueves. Las máximas alcanzarán los 33 °C, mientras que Defensa Civil mantiene el seguimiento de la evolución meteorológica.

¿Cómo estará el tiempo en Mendoza este martes 16 de diciembre?

El martes se presentará con cielo despejado durante toda la jornada, tanto en el llano como en la alta montaña.

El viento será leve, con circulación del sur entre las 07:00 y las 10:00, afectando principalmente a la zona Este. Desde las 14:00 y hasta las 21:00 rotará al norte en forma leve, abarcando la zona Sur, el Valle de Uco y, durante la madrugada, podría extenderse nuevamente al Este provincial.

Temperaturas del martes 16

  • Mínima en el Sur: 12 °C (Malargüe y partes bajas del Valle de Uco)
  • Mínima en el resto de la provincia: 16 °C
  • Máxima: 28 °C

¿Qué condiciones se esperan para el miércoles 17 de diciembre?

El miércoles será la jornada más calurosa de la semana, con cielo despejado en casi toda la provincia y buen tiempo en alta montaña.

El viento norte se hará presente entre las 09:00 y las 21:00 en forma leve, aunque será moderado en la franja Este, con velocidades cercanas a los 35 km/h, afectando también al Valle de Uco.

Además, se espera viento Zonda leve entre las 15:00 y las 21:00 en el sur de Malargüe y posiblemente en San Rafael, con velocidades promedio de 40 km/h. A partir de las 17:00, el cielo estará algo seminublado en la zona Sur.

Temperaturas del miércoles 17

  • Mínima en el Sur: 14 °C
  • Mínima en el resto de la provincia: 19 °C
  • Máxima: 33 °C promedio provincial

¿Habrá cambios en el tiempo el jueves 18 de diciembre?

El jueves se presentará con cielo seminublado durante gran parte del día, especialmente en las zonas Norte y Este de la provincia.

El viento será leve, con circulación de norte a sur entre las 14:00 y las 21:00, afectando principalmente la zona Sur, el Este y el Valle de Uco.

Hacia la noche, luego de las 20:00, se espera convección y probable desarrollo de tormentas moderadas, restringidas al Sur de Mendoza. En la alta montaña continuarán las condiciones de buen tiempo, con cielo mayormente despejado.

Temperaturas del jueves 18

  • Mínima en el Sur: 16 °C
  • Mínima en el resto de la provincia: 22 °C
  • Máxima: 31 °C promedio provincial

¿Quién monitorea la situación meteorológica en Mendoza?

La Dirección Provincial de Defensa Civil mantiene el monitoreo permanente de la evolución del tiempo ante la presencia de viento Zonda y la posible formación de tormentas hacia el final del período.

