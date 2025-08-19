El arribo de la anunciada ciclogénesis que afecta directamente a El Litoral y el norte de Buenos Aires provocó inestabilidad en el Centro de Argentina produciendo vientos, precipitaciones y Zonda en provincias como Mendoza.

Mendoza amaneció hoy martes -19 de agosto, bajo una lluvia intensa en departamentos como Godoy Cruz, Ciudad, Las Heras, Guaymallén y con variada intensidad en Luján de Cuyo y Maipú, producto de la inestabilidad meteorológica provocada por la llegada de a ciclogénesis al norte de Argentina.

El fenómeno inició un proceso de inestabilidad en el centro del país, donde Mendoza quedó bajo una alerta meteorológica con la ocurrencia de vientos, nuevas precipitaciones y hasta viento Zonda ante el ingreso de un frente frío desde el océano Pacífico.

Nubes y tormentas sobre argentina el martes 19 de agosto de 2025 a las 90.01.

Reporte de vientos, precipitaciones y viento Zonda en Mendoza

Martes 19/08:

Viento: Circulación marcada de sur a norte desde las 11:00 hasta las 22:00, con velocidades promedio de 25 km/h, afectando zona Sur, Valle de Uco y zona Este.

Viento Zonda leve en el Sur de Malargüe y cordillera Sur, desde las 14:00 hasta las 18:00.

Nubosidad: Amanece despejado en el frente Oeste de la Provincia. Malargüe algo seminublado. Zona Este más nublado, con mejora notable desde las 12:00 en todo el territorio.

A partir de las 18:00, seminublado en zona Sur y Valle de Uco. Desde las 16:00, inestabilidad en parte central, zona Sur y posteriormente en parte Norte.

Alta Montaña: Amanece nublado con leve mejora desde las 11:00. Desde las 16:00, nuevamente nublado con precipitaciones moderadas durante la noche y madrugada del miércoles.

Temperatura promedio en el llano:

Máxima: 19°C.

Mínima (Sur y Valle de Uco): 0°C (posibles heladas parciales).

Mínima (Norte y Este): 3-4°C.

Miércoles 20/08:

Viento: Circulación leve norte-sur desde las 15:00 hasta las 22:00, afectando zona Este, Valle de Uco y zona Sur.

Viento Zonda leve en zona Oeste de Malargüe y cordillera de Malargüe, desde las 23:00 hasta la madrugada del jueves.

Nubosidad: Amanece despejado en partes bajas de la Provincia. Seminublado desde las 20:00 en zona Sur.

Probables precipitaciones durante la noche y madrugada del jueves en el Oeste del Valle de Uco y Oeste del Gran Mendoza.

Alta Montaña: Amanece nublado, despejado después de media mañana hasta las 15:00 hs. Desde las 18:00, probabilidad de precipitaciones, especialmente en zona Norte, con nevadas moderadas en parte Sur, extendiéndose hacia el día jueves.

Temperatura promedio en el llano:

Máxima: 18°C.

Mínima (Malargüe y Valle de Uco): 3°C.

Mínima (resto del Sur y zona Este): 6°C.

A modo de anticipo para el jueves:

– Viento Zonda desde temprano (06:00-07:00) en cordillera Sur, extendiéndose a Malargüe y Valle de Uspallata desde las 10:00. Mayor intensidad desde las 15:00-16:00, pudiendo afectar Gran Mendoza y zona Este.

– Ingreso de frente frío con viento sur cerca de la medianoche.

Se mantiene monitoreo de la situación meteorológica por parte de Dirección Provincial de Defensa Civil.