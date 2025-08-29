Noticias Mendoza

Mendoza
El Santo de Internet

Mendoza estará presente en la canonización de Carlo Acutis

El sacerdote Osvaldo Scandura, quien impulsa la construcción de un templo en honor al santo adolescente, participará de la ceremonia en Roma, Italia.

La parroquia de Chacras de Coria, en Mendoza, se prepara para acompañar un momento histórico para la Iglesia: la canonización de Carlo Acutis, el joven italiano conocido como el “santo de internet”. El padre Osvaldo Scandura, impulsor de la primera capilla en el mundo dedicada a este adolescente, viajará a Roma para participar de la ceremonia que se realizará el próximo domingo 7 de septiembre.

En diálogo con “Matinal” en Radio Jornada 91.9, Scandura explicó que la comunidad local no se quedará al margen: desde la parroquia se organizará un seguimiento especial con vigilia, actividades solidarias y transmisión en vivo del acto de santificación, permitiendo que los fieles de Mendoza formen parte de este acontecimiento.

El cuerpo de Carlo Acutis se encuentra expuesto en la iglesia de Santa María Maggiore, en Asis.
El cuerpo de Carlo Acutis se encuentra expuesto en la iglesia de Santa María Maggiore, en Asis.

Un santo que identifica a los jóvenes

Carlo Acutis, fallecido a los 15 años, se destacó por su combinación de fe, solidaridad y el uso de la tecnología para difundir su mensaje. Según Scandura, “su vida es un modelo para los jóvenes actuales y una oportunidad para reflexionar sobre cómo acercarse a Dios hoy”. 

“Lo que nos enseñó es que el encuentro con Dios puede ir de la mano con la tecnología, y que el amor al prójimo se expresa en los gestos cotidianos, en la solidaridad”, afirmó el sacerdote, resaltando la relevancia de reconocer al otro en un mundo donde muchas veces las personas se vuelven “descartables”.

Vigilia y seguimiento en Mendoza

Desde la parroquia de Chacras de Coria, la vigilia comenzará la noche del 6 de septiembre con una peregrinación desde el terreno de la futura capilla hasta la Plaza de Chacras. La misa será presidida por el arzobispo Marcelo Colombo a las 0 horas y contará con grupos musicales y actividades solidarias, como la preparación de elementos de higiene para quienes los necesiten.

La transmisión en vivo desde Roma permitirá que la comunidad mendocina siga la canonización del joven santo en tiempo real, compartiendo un momento de fe y reflexión junto a toda la Iglesia.

La primera capilla dedicada a Carlo Acutis en el mundo

Así será el templo en homenaje a Acutis que se levanta en Chacras de Coria. 
Así será el templo en homenaje a Acutis que se levanta en Chacras de Coria. 

El templo, ubicado en la calle Viamonte Sur, combinará espacios verdes, un anfiteatro y conectividad tecnológica para mostrar el Vía Crucis y los milagros eucarísticos. La capilla fue diseñada pensando en la participación de los jóvenes y en la posibilidad de generar un espacio de encuentro espiritual y cultural.

“Queremos que sea un faro de luz, un lugar donde se contagie el amor de Dios”, explicó Scandura. La obra se financia con donaciones y la maratón anual en familia organizada por la parroquia, abierta a todos los que quieran colaborar y formar parte de este proyecto comunitario.

