Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Sistema Mendotran

Mendoza estudia los costos del transporte y podría aumentar el boleto

Luis Borrego aseguró que la audiencia pública servirá para revisar la estructura de costos del sistema y aclaró que aún no se ha decidido la suba

El director de Transporte de Mendoza, Luis Borrego, confirmó que el Gobierno provincial convocará a una audiencia pública para revisar la estructura de costos del sistema de transporte, pero advirtió que eso no implica necesariamente un nuevo aumento del boleto. La definición final, explicó, dependerá del análisis técnico y del contexto económico de los próximos meses. 

“La audiencia no es para fijar tarifas, sino para determinar los costos reales del sistema. Luego, el Ejecutivo evalúa si corresponde un ajuste o no”, señaló el funcionario en diálogo con Radio Jornada 91.9.

Borrego explicó que la revisión se hace de manera periódica para actualizar los valores vinculados al combustible, el mantenimiento de las unidades y las paritarias del sector. “Hay variables que se mueven permanentemente -dólar, cubiertas, repuestos- y que impactan directamente en el servicio”, agregó.

Cuando fueron los últimos aumentos

El Gobierno analiza los costos del transporte y no descarta un nuevo aumento del boleto

El antecedente más reciente es el aumento aplicado el 12 de mayo de 2025, cuando el boleto en horario pico pasó de $850 a $1.000, lo que representó una suba del 17,6 %.
En los horarios de menor demanda -de 9 a 11 y de 14.30 a 16- la tarifa se fijó en $830.

El esquema actual mantiene el sistema de descuentos por cantidad de viajes:

  • Del 1 al 20, tarifa plena ($1.000 o $830).
  • Del 21 al 40, reducción promedio del 40 %.
  • Del 41 al 80, descuento superior al 50 %.

Además, siguen vigentes los beneficios para personas mayores de 70 años, docentes, personas con discapacidad y bomberos voluntarios, entre otros.

En aquella oportunidad, el Gobierno justificó el incremento al señalar que el costo técnico del boleto sin subsidios era de $2.912,43, según la resolución oficial. Esa diferencia evidencia el fuerte aporte estatal que sostiene el sistema.

Transporte a GNC: una apuesta para contener costos

Borrego también destacó la incorporación de colectivos propulsados a GNC, que consumen menos combustible y generan menor impacto ambiental.
“La reconversión hacia unidades más eficientes nos permite tener un sistema más sustentable y, a la vez, controlar los costos operativos”, explicó.

Actualmente circulan 16 unidades a GNC dentro del plan de modernización del transporte público, que prevé seguir sumando colectivos de este tipo durante 2026.

De qué dependerá el aumento del boleto

Consultado sobre los plazos y la posibilidad concreta de un nuevo aumento, Borrego fue cauto, aseguró que “dependerá del contexto económico. Si los precios se estabilizan, puede no ser necesario. Pero si hay saltos en combustibles o paritarias, habrá que revisarlo”.

El funcionario remarcó que la decisión se tomará “con equilibrio” y buscando que el sistema siga funcionando sin trasladar toda la carga a los usuarios.
Por ahora, la discusión técnica quedó abierta y la audiencia pública será el punto de partida para definir cuánto cuesta realmente mover a Mendoza.

También puedes leer

Crisis hídrica

Mendoza podrá sufrir la escasez de agua por las insuficientes nevadas en alta montaña

Sistema Mendotran

Mendoza estudia los costos del transporte y podría aumentar el boleto

Investigación en curso

El policía que mató a un delincuente en Luján será enviado al penal

Programa en vivo

OBLIGADOS POR EL JEFE: programa del jueves 8 de octubre desde San Martín

Blues rítmico

Old Bones: arqueología eléctrica del blues primitivo

Fuerzas Armadas

Luis Petri subastó un predio clave del Regimientro de Patricios

Te puede interesar

Apoyo a la producción

San Martín atenderá el mal momento de los contratistas vitivinícolas

Crisis hídrica

Mendoza podrá sufrir la escasez de agua por las insuficientes nevadas en alta montaña

Sistema Mendotran

Mendoza estudia los costos del transporte y podría aumentar el boleto

Investigación en curso

El policía que mató a un delincuente en Luján será enviado al penal

Programa en vivo

OBLIGADOS POR EL JEFE: programa del jueves 8 de octubre desde San Martín

Blues rítmico

Old Bones: arqueología eléctrica del blues primitivo

Fuerzas Armadas

Luis Petri subastó un predio clave del Regimientro de Patricios

Sistema Mendotran

Para Cornejo “el transporte público del Gran Mendoza es un lujo”

Torneo Clausura 2025

La Lepra fue más que Racing y el empate le dejó gusto a poco

Buscando financiamiento

En Mendoza: así Rosales logró que se conocieran en su casa Espert y Machado

Dura advertencia

Financial Times: “El fracaso de Milei ha inquietado a los inversores”

Entre Ríos

Alerta en Argentina por el hallazgo de otra joven muerta luego del triple crimen

San Rafael

Buscan en Mendoza intensamente a un chico de 15 desaparecido desde el lunes

Escándalo libertario

Fred Machado: “El error de Espert fue negarme”, lanzó el empresario tras el escándalo

Contra la inseguridad

Mendoza reglamentó el monitoreo y botón antánico en taxis y remises

Programación de interés

OBLIGADOS POR EL JEFE: programa del martes 7 de octubre desde San Martín

El pueblo tiene la palabra

Mendoza política, abundancia narco y secretos de placard haciendo foco en la minería

Elecciones 2025

Mendoza recibió a María Eugenia Vidal quien se diferenció de La Libertad Avanza

Inseguridad local

Recibió un disparo en la cabeza porque quiso robar y quedó gravemente herido

Elecciones 2025

Casado advierte que los Félix quieren complicar la visita de Milei a San Rafael