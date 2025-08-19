El decreto reglamenta el uso de plataformas online para contrataciones directas del Estado mendocino, con tarjetas corporativas y pagos electrónicos. Las pautas a seguir.

El Gobierno de Mendoza estableció las pautas para realizar contrataciones directas de bienes y servicios en medios digitales, como marketplaces y plataformas globales de servicios tecnológicos.

A través del decreto 1673/25, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y sus ministros y publicado este martes en el Boletín Oficial, se estableció que cada adquisición deberá estar respaldada por un requerimiento aprobado por la autoridad competente, con la obligación de justificar por qué se eligió una determinada oferta.

Para ello, los organismos deberán comparar precios y condiciones entre distintas alternativas disponibles en la plataforma y documentar la “compulsa” con fecha y evidencia.

Además, el decreto establece que “en caso de existir un acuerdo marco vigente, con ofertas de bienes y servicios para satisfacer la necesidad que motiva la contratación, el organismo contratante podrá perfeccionar la compra por medio de las plataformas transaccionales de Marketplace“.

El decreto hace mención a “plataformas de marketplace” de forma genérica: no alude exclusivamente a la plataforma de venta de Facebook, sino a todas las compañías que brindan el servicio de e-commerce.

Gastos de envío y devoluciones

El decreto también ordena que los costos de envío y eventuales devoluciones se incluyan en el monto total de la operación, aun cuando no estén discriminados en la publicación online. Esos gastos podrán abonarse con los mismos medios de pago que el objeto principal de la compra.

Otro de los cambios más significativos que introduce el decreto es que el uso de tarjetas corporativas se extiende más allá de viáticos y misiones oficiales: podrán emplearse para este tipo de contrataciones online.

A su vez, los organismos contratantes podrán utilizar los medios de pago habilitados por cada plataforma, siempre que se aseguren la “legalidad, seguridad y trazabilidad” en la administración de fondos públicos.

Cornejo estableció las pautas paras las compras digitales en el Estado.

Sin publicación previa

A diferencia de otros procesos de contratación pública, estas compras estarán exceptuadas de la obligación de publicación previa. El control se dará principalmente en la justificación de la elección de la oferta y en el cumplimiento de las normas presupuestarias y contables.