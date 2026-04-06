Mendoza incorporó pistolas Taser: preventores de Capital ya cuentan con armas de baja letalidad

La Ciudad de Mendoza recibió las primeras 15 pistolas Taser 7 destinadas a preventores municipales, en el marco de un plan conjunto con el Gobierno provincial para reforzar la seguridad con tecnología de baja letalidad.

Ciudad de Mendoza dio un paso clave en materia de seguridad al incorporar las primeras 15 pistolas Taser 7, que serán utilizadas por preventores municipales. El acto de entrega se realizó este lunes 6 de abril en la sede del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza y contó con la presencia del intendente Ulpiano Suarez, el gobernador Alfredo Cornejo, la vicegobernadora Hebe Casado y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.

La medida forma parte de una estrategia integral orientada a fortalecer la prevención del delito mediante la incorporación de tecnología de baja letalidad, en línea con la normativa vigente en la provincia.

¿Cuántas pistolas Taser recibió la Ciudad de Mendoza?

En esta primera etapa, se entregaron 15 dispositivos Taser 7 junto con sesenta cartuchos, que integran un total de 30 unidades previstas para el cuerpo de seguridad ciudadana de la Capital.

Esta incorporación se enmarca en la Ley Provincial N° 9637 de Seguridad Ciudadana y en la Resolución Nº 2155, que regula el uso de este tipo de armas y establece requisitos estrictos de capacitación para su portación.

El objetivo central es dotar a los preventores de herramientas que permitan intervenir en situaciones de riesgo sin recurrir a armas de fuego, reduciendo así el potencial de daño.

¿Quiénes pueden usar las Taser en Mendoza?

Los dispositivos serán utilizados exclusivamente por preventores que hayan completado una capacitación específica. Según se informó, el entrenamiento estuvo a cargo de las Fuerzas de Operaciones Especiales e incluyó:

Prácticas operativas

Simulaciones de intervención

Formación legal sobre el uso de la fuerza

Este proceso busca garantizar estándares profesionales similares a los de la Policía de Mendoza, minimizando riesgos y asegurando un uso responsable de las Taser.

Actualmente, ya hay nueve preventores capacitados, y se espera que a fin de mes el número ascienda a 30 agentes habilitados para portar estos dispositivos.

¿Qué dijo Ulpiano Suarez sobre la incorporación de Taser?

El intendente Ulpiano Suarez destacó el trabajo conjunto con la Provincia y remarcó el impacto de esta medida en la seguridad urbana.

“Esto es posible por un trabajo articulado entre la Ciudad de Mendoza y el Gobierno provincial. Hace muy pocos días pusimos en funcionamiento el Centro de Operaciones y Videovigilancia, uno de los más modernos del país”, señaló.

Además, subrayó que la inversión no solo apunta a los 125 mil vecinos residentes, sino también a las más de 300 mil personas —entre mendocinos y turistas— que circulan diariamente por la Capital.

El jefe comunal también hizo hincapié en la profesionalización del cuerpo de preventores: “El objetivo es brindarles instrumentos para cumplir de la mejor manera su función y consolidar a Mendoza como una ciudad segura”.

¿Qué destacó Alfredo Cornejo sobre la medida?

Por su parte, el gobernador Alfredo Cornejo valoró el compromiso del municipio en la implementación de estas herramientas.

“La Ciudad de Mendoza se ha comprometido fuertemente con esta tarea, realizando una inversión propia. No es un equipamiento que la provincia entrega sin más, sino un trabajo conjunto para optimizar recursos”, explicó.

Cornejo también dejó abierta la posibilidad de extender este modelo a otros municipios del Gran Mendoza, como Godoy Cruz, Luján, Guaymallén y Las Heras, que también avanzan en políticas de prevención.

¿Dónde estarán las pistolas Taser y cómo se usarán?

Tras la entrega, las pistolas fueron trasladadas al Centro de Operaciones y Videovigilancia de la Ciudad de Mendoza, donde quedaron resguardadas en un espacio специально acondicionado.

Desde allí, la Secretaría de Seguridad Ciudadana definirá su utilización según las necesidades operativas. El uso de las Taser estará sujeto a protocolos estrictos, con el objetivo de intervenir en situaciones específicas donde sea necesario reducir a una persona sin generar daños letales.

La incorporación de estas armas representa un cambio significativo en el enfoque de seguridad urbana, priorizando herramientas intermedias entre la disuasión verbal y el uso de fuerza letal.

¿Qué impacto tiene esta medida en la seguridad de Mendoza?

La llegada de las Taser se suma a otras inversiones recientes, como la ampliación del sistema de videovigilancia y la modernización del Centro de Operaciones.

En conjunto, estas acciones apuntan a mejorar la capacidad de prevención, respuesta y control en espacios públicos, en un contexto donde la seguridad sigue siendo una de las principales demandas sociales.

El desafío ahora será garantizar un uso adecuado de estas herramientas, con controles claros y formación continua, para que cumplan su objetivo sin generar controversias.