Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Legislatura

Mendoza moderniza la Ley de Tránsito: licencias digitales y trámites simplificados

El Senado provincial aprobó el despacho del proyecto que adapta la normativa local a la Ley Nacional de Tránsito, reconoce la licencia digital y facilita los procedimientos administrativos para los ciudadanos mendocinos.

El Senado provincial, a través de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, dio luz verde al proyecto del diputado Gustavo Cairo (Pro) que modifica la Ley Provincial de Tránsito. La iniciativa, que ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados, busca actualizar la normativa local y alinearla con la legislación nacional.

Licencia digital y validez de comprobantes

Entre los principales cambios, se destacan:

  • Equivalencia entre la licencia nacional de conducir física y digital.
  • Reconocimiento del comprobante de pago del seguro obligatorio en cualquier formato, incluyendo digital.
  • Eliminación de la obligación de actualizar la licencia por cambio de domicilio dentro de Mendoza, lo que reduce trámites y evita caducidades innecesarias.

Un paso hacia la coherencia normativa

Cairo explicó que la propuesta corrige interpretaciones erróneas de la Ley Nacional de Tránsito N° 14.449. “Se eliminan injusticias y se da mayor previsibilidad al sistema”, señaló. Además, la iniciativa unifica dos proyectos anteriores relacionados con el cambio de domicilio y el comprobante de seguro.

El diputado Mauro Giambastiani respaldó la medida: “Simplifica la vida de los ciudadanos y de los agentes de control. El comprobante digital ya está reconocido a nivel nacional, pero en Mendoza aún se requerían documentos físicos. Esta actualización elimina trámites innecesarios y armoniza la normativa provincial con la nacional”.

Contexto y próximos pasos

Mendoza fue pionera en la simplificación de trámites de licencias, lo que permitió descomprimir los sistemas municipales y agilizar renovaciones. La modificación también se alinea con el Decreto Nacional N° 196/25, que implementa la licencia digital sin vencimiento y elimina la LINTI.

Con el despacho emitido, el proyecto ya está listo para ser tratado en la próxima sesión del Senado, consolidando un paso más hacia la modernización del tránsito provincial.

Recomendaciones
Mantente informado sobre las novedades en tránsito y trámites en Mendoza.

También puedes leer

Comando Vermelho

Brasil registra más de 120 muertos en el operativo policial más letal en Río de Janeiro

Legislatura

Mendoza moderniza la Ley de Tránsito: licencias digitales y trámites simplificados

Entrada gratuita

Ciudad de Mendoza celebra el 13° Encuentro Nacional de Artesanías en plaza Independencia

Fraude en el Este

San Martín: alertan por estafa laboral que usa el nombre de Bodega Los Haroldos

Debieron internarlo

Intento de suicidio en el Juzgado de Familia de Rivadavia: se disparó durante una mediación

Inseguridad aérea

Avión de fumigación impacta cables en San Martín y logra aterrizar sin emergencias

Te puede interesar

Zona Este

Condenan a 8 años de prisión a un hombre por abuso sexual infantil en San Martín

Comando Vermelho

Brasil registra más de 120 muertos en el operativo policial más letal en Río de Janeiro

Legislatura

Mendoza moderniza la Ley de Tránsito: licencias digitales y trámites simplificados

Entrada gratuita

Ciudad de Mendoza celebra el 13° Encuentro Nacional de Artesanías en plaza Independencia

Fraude en el Este

San Martín: alertan por estafa laboral que usa el nombre de Bodega Los Haroldos

Debieron internarlo

Intento de suicidio en el Juzgado de Familia de Rivadavia: se disparó durante una mediación

Inseguridad aérea

Avión de fumigación impacta cables en San Martín y logra aterrizar sin emergencias

Presunto abuso sexual

Extradición a Chile: la Justicia de Mendoza avala el traslado de los rugbiers Falaschi y Morales

Acceso Este

Ruta 7: licitan mejoras en Maipú y Guaymallén y no en San Martín donde hubo siniestros fatales

Prevención y salud

ACV en Mendoza: más de 2.000 casos anuales y la importancia de la detección temprana

Estado del tiempo

Alerta meteorológica en Mendoza: se esperan tormentas y viento Zonda este viernes

Liga Profesional

Aldosivi pidió a la AFA revisar el fallo y Godoy Cruz podría volver a perder los puntos

Gestión pública

Mendoza adjudicó la II etapa de la Doble Vía del Este y lanza la licitación del Tren de Cercanías

Mirá para arriba

Joven en Portugal graba el paso de un cometa que ilumina el cielo nocturno

Junín

La escuela más antigua de Mendoza cumple 175 años: invita a exalumnos a la celebración

Estado del tiempo

Lluvias débiles, viento sur y brusco descenso térmico en gran parte de Mendoza

Arte local

Felipe Prisco, el joven diseñador mendocino que conquista alfombras rojas a los 18 años

Modernización del Estado

Milei aseguró que buscará consensos para avanzar en las reformas

Mercado cambiario

Morgan Stanley destacó el potencial del crecimiento del crédito en Argentina

Estado del tiempo

Pronóstico extendido en Mendoza: frío, viento y lluvias débiles hasta el miércoles