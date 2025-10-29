El Senado provincial aprobó el despacho del proyecto que adapta la normativa local a la Ley Nacional de Tránsito, reconoce la licencia digital y facilita los procedimientos administrativos para los ciudadanos mendocinos.

El Senado provincial, a través de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, dio luz verde al proyecto del diputado Gustavo Cairo (Pro) que modifica la Ley Provincial de Tránsito. La iniciativa, que ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados, busca actualizar la normativa local y alinearla con la legislación nacional.

Licencia digital y validez de comprobantes

Entre los principales cambios, se destacan:

Equivalencia entre la licencia nacional de conducir física y digital .

. Reconocimiento del comprobante de pago del seguro obligatorio en cualquier formato, incluyendo digital.

en cualquier formato, incluyendo digital. Eliminación de la obligación de actualizar la licencia por cambio de domicilio dentro de Mendoza, lo que reduce trámites y evita caducidades innecesarias.

Un paso hacia la coherencia normativa

Cairo explicó que la propuesta corrige interpretaciones erróneas de la Ley Nacional de Tránsito N° 14.449. “Se eliminan injusticias y se da mayor previsibilidad al sistema”, señaló. Además, la iniciativa unifica dos proyectos anteriores relacionados con el cambio de domicilio y el comprobante de seguro.

El diputado Mauro Giambastiani respaldó la medida: “Simplifica la vida de los ciudadanos y de los agentes de control. El comprobante digital ya está reconocido a nivel nacional, pero en Mendoza aún se requerían documentos físicos. Esta actualización elimina trámites innecesarios y armoniza la normativa provincial con la nacional”.

Contexto y próximos pasos

Mendoza fue pionera en la simplificación de trámites de licencias, lo que permitió descomprimir los sistemas municipales y agilizar renovaciones. La modificación también se alinea con el Decreto Nacional N° 196/25, que implementa la licencia digital sin vencimiento y elimina la LINTI.

Con el despacho emitido, el proyecto ya está listo para ser tratado en la próxima sesión del Senado, consolidando un paso más hacia la modernización del tránsito provincial.

Recomendaciones

