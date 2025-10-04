REPORTE DE NOVEDADES POR VIENTOS EN MENDOZA DEL DÍA 04-10-25 a las 21:00 horas.
USPALLATA:
-Viento leve del sector oeste y sin novedad.
(Informa el Sr. Mario Lucero).
POTRERILLOS:
-Viento leve del sector oeste. Se registraron cortes del suministro eléctrico cuales fueron resueltos hace instantes.
(Informa el operador del CEO).
LAVALLE:
-Viento moderado del sector suroeste con 5 árboles y un poste caído.
(Informa el Sr. Sergio Salomón de DC).
LUJÁN:
-Viento leve con 2 árboles y 5 postes de la misma línea caídos.
(Informa el Sr. Juan Andino de DC).
MAIPÚ:
-Viento leve e intermitente del sector este y sin novedad.
(Informa el Sr. Sergio De Los Santos de DC).
VALLE DE UCO:
TUNUYÁN:
-Viento leve del sector sureste en el llano y sin novedad.
-Manzano Histórico: Viento moderado del noreste y sin novedad.
(Informa el Sr. Fabricio González de DC).
TUPUNGATO:
-Viento leve a moderado del sector oeste y sin novedad. Actualmente cielo parcialmente nublado con precipitaciones débiles por sectores.
(Informa el Sr. Carlos Ríos de DC).
SAN CARLOS:
-Viento leve del sector noroeste a 24 Km/h y sin novedad.
(Informa el Sr. Elián Simón de DC).
ZONA ESTE:
SANTA ROSA:
-Viento leve a 27 Km/h del sector sur y sin novedad.
(Informa el Sr. Helvio Suárez de DC).
JUNÍN:
-Viento leve del sector sureste a 23 Km/h y sin novedad.
(Informa el Sr. Mauricio Zammitto de DC).
RIVADAVIA:
-Viento del sector sur a 21 Km/h y un árbol caído sobre un vehículo sin personas en el interior.
(Informa el Sr. José Carrera de DC).
ZONA SUR:
SAN RAFAEL:
-Viento moderado del sector sureste, sin ráfagas y sin novedad.
(Informa el Sr. de DC).
GENERAL ALVEAR:
-Viento leve del sector sureste a 17 Km/h.
(Informa el Sr. Juan Carlos Medero de DC).
TOTAL DE NOVEDADES
LAVALLE:
-Árboles y ramas caídas 5.
-Poste y cables caídos 1.
Total: 6
LUJÁN:
-Árboles y ramas caídas: 2.
-Postes y cables caídos: 5.
Total: 7
POTRERILLOS
-Cortes del suministro eléctrico.
Total: 1
RIVADAVIA:
-Árboles y ramas caídas 1.
Total: 1
Total de novedades ingresadas a esta base COR e informadas por los coordinadores municipales: 15.
Se mantiene monitoreo permanente, por parte de la Dirección Provincial de Defensa Civil.