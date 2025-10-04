Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Estado del tiempo

Mendoza observa la ocurrencia de vientos por el ingreso de un frente frío

REPORTE DE NOVEDADES POR VIENTOS EN MENDOZA DEL DÍA 04-10-25 a las 21:00 horas.

USPALLATA:
-Viento leve del sector oeste y sin novedad.
(Informa el Sr. Mario Lucero).

POTRERILLOS:
-Viento leve del sector oeste. Se registraron cortes del suministro eléctrico cuales fueron resueltos hace instantes.
(Informa el operador del CEO).

LAVALLE:
-Viento moderado del sector suroeste con 5 árboles y un poste caído.
(Informa el Sr. Sergio Salomón de DC).

LUJÁN:
-Viento leve con 2 árboles y 5 postes de la misma línea caídos.
(Informa el Sr. Juan Andino de DC).

MAIPÚ:
-Viento leve e intermitente del sector este y sin novedad.
(Informa el Sr. Sergio De Los Santos de DC).

VALLE DE UCO:
TUNUYÁN:
-Viento leve del sector sureste en el llano y sin novedad.
-Manzano Histórico: Viento moderado del noreste y sin novedad.
(Informa el Sr. Fabricio González de DC).

TUPUNGATO:
-Viento leve a moderado del sector oeste y sin novedad. Actualmente cielo parcialmente nublado con precipitaciones débiles por sectores.
(Informa el Sr. Carlos Ríos de DC).

SAN CARLOS:
-Viento leve del sector noroeste a 24 Km/h y sin novedad.
(Informa el Sr. Elián Simón de DC).

ZONA ESTE:
SANTA ROSA:
-Viento leve a 27 Km/h del sector sur y sin novedad.
(Informa el Sr. Helvio Suárez de DC).

JUNÍN:
-Viento leve del sector sureste a 23 Km/h y sin novedad.
(Informa el Sr. Mauricio Zammitto de DC).

RIVADAVIA:
-Viento del sector sur a 21 Km/h y un árbol caído sobre un vehículo sin personas en el interior.
(Informa el Sr. José Carrera de DC).

ZONA SUR:
SAN RAFAEL:
-Viento moderado del sector sureste, sin ráfagas y sin novedad.
(Informa el Sr. de DC).

GENERAL ALVEAR:
-Viento leve del sector sureste a 17 Km/h.
(Informa el Sr. Juan Carlos Medero de DC).

TOTAL DE NOVEDADES
LAVALLE:
-Árboles y ramas caídas 5.
-Poste y cables caídos 1.
Total: 6

LUJÁN:
-Árboles y ramas caídas: 2.
-Postes y cables caídos: 5.
Total: 7

POTRERILLOS
-Cortes del suministro eléctrico.
Total: 1

RIVADAVIA:
-Árboles y ramas caídas 1.
Total: 1

Total de novedades ingresadas a esta base COR e informadas por los coordinadores municipales: 15.

Se mantiene monitoreo permanente, por parte de la Dirección Provincial de Defensa Civil.

También puedes leer

Elecciones 2025

Jacky comparó a Petri con Fargosi: “Es una vergüenza que no den el debate”

Fenómeno atmosférico

Mendoza se iluminó en la noche del sábado con una potente luz en el cielo

Elecciones 2025

Javier Milei viaja a Entre Ríos y Santa Fe para respaldar a sus candidatos

Las Heras

Un ciclista disparó contra una camioneta e hirió a dos jóvenes que fueron internados

Monitoreo en tiempo real

Ciudad de Mendoza ya tiene cámaras lectoras de patentes de automóviles

Lavalle

La Policía Rural frustró una maniobra de caza furtiva en Costa de Araujo

Te puede interesar

Estado del tiempo

Mendoza observa la ocurrencia de vientos por el ingreso de un frente frío

Elecciones 2025

Jacky comparó a Petri con Fargosi: “Es una vergüenza que no den el debate”

Fenómeno atmosférico

Mendoza se iluminó en la noche del sábado con una potente luz en el cielo

Elecciones 2025

Javier Milei viaja a Entre Ríos y Santa Fe para respaldar a sus candidatos

Las Heras

Un ciclista disparó contra una camioneta e hirió a dos jóvenes que fueron internados

Monitoreo en tiempo real

Ciudad de Mendoza ya tiene cámaras lectoras de patentes de automóviles

Lavalle

La Policía Rural frustró una maniobra de caza furtiva en Costa de Araujo

Guaymallén

Último fin de semana para recorrer la Feria del libro 2025 en el Le Parc

Estado del tiempo

Mendoza espera nuevamente la persistencia de viento Zonda

Maipú

Nueva edición de los Juegos Recreativos Secundarios

Hasta cualquier momento

Mendoza llora por la partida de uno de sus mejores periodistas: Cristian Ortega

Elecciones 2025

Carolina Jacky vuelve al ataque y Luis Petri no sale de la trinchera

Automovilismo

Luego de 11 años vuelve el Turismo Nacional al Autódromo de San Martín

Corredor Bioceánico

El tránsito a Chile estuvo cortado por un choque frontal entre dos camiones

Financiamiento

El Senado rechazó los vetos a financiamiento educativo y Garraham

Guaymallén

Una mujer tenía más de 90 millones en su casa y la robaron dos hombres armados

Elecciones 2025

Crece el malestar del Gabinete tras las explicaciones de Espert

Investigación en curso

Sexo sadomasoquista y drogas, la hipótesis del asesinato en el Barrio Unimev

Futsal

Arrancó el Campeonato Argentino C15 de selecciones en Guaymallén

Elecciones 2025

Jacky, la única ilesa tras la munición gruesa disparada por Arrieta