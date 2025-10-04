REPORTE DE NOVEDADES POR VIENTOS EN MENDOZA DEL DÍA 04-10-25 a las 21:00 horas.

USPALLATA:

-Viento leve del sector oeste y sin novedad.

(Informa el Sr. Mario Lucero).

POTRERILLOS:

-Viento leve del sector oeste. Se registraron cortes del suministro eléctrico cuales fueron resueltos hace instantes.

(Informa el operador del CEO).

LAVALLE:

-Viento moderado del sector suroeste con 5 árboles y un poste caído.

(Informa el Sr. Sergio Salomón de DC).

LUJÁN:

-Viento leve con 2 árboles y 5 postes de la misma línea caídos.

(Informa el Sr. Juan Andino de DC).

MAIPÚ:

-Viento leve e intermitente del sector este y sin novedad.

(Informa el Sr. Sergio De Los Santos de DC).

VALLE DE UCO:

TUNUYÁN:

-Viento leve del sector sureste en el llano y sin novedad.

-Manzano Histórico: Viento moderado del noreste y sin novedad.

(Informa el Sr. Fabricio González de DC).

TUPUNGATO:

-Viento leve a moderado del sector oeste y sin novedad. Actualmente cielo parcialmente nublado con precipitaciones débiles por sectores.

(Informa el Sr. Carlos Ríos de DC).

SAN CARLOS:

-Viento leve del sector noroeste a 24 Km/h y sin novedad.

(Informa el Sr. Elián Simón de DC).

ZONA ESTE:

SANTA ROSA:

-Viento leve a 27 Km/h del sector sur y sin novedad.

(Informa el Sr. Helvio Suárez de DC).

JUNÍN:

-Viento leve del sector sureste a 23 Km/h y sin novedad.

(Informa el Sr. Mauricio Zammitto de DC).

RIVADAVIA:

-Viento del sector sur a 21 Km/h y un árbol caído sobre un vehículo sin personas en el interior.

(Informa el Sr. José Carrera de DC).

ZONA SUR:

SAN RAFAEL:

-Viento moderado del sector sureste, sin ráfagas y sin novedad.

(Informa el Sr. de DC).

GENERAL ALVEAR:

-Viento leve del sector sureste a 17 Km/h.

(Informa el Sr. Juan Carlos Medero de DC).

TOTAL DE NOVEDADES

LAVALLE:

-Árboles y ramas caídas 5.

-Poste y cables caídos 1.

Total: 6

LUJÁN:

-Árboles y ramas caídas: 2.

-Postes y cables caídos: 5.

Total: 7

POTRERILLOS

-Cortes del suministro eléctrico.

Total: 1

RIVADAVIA:

-Árboles y ramas caídas 1.

Total: 1

Total de novedades ingresadas a esta base COR e informadas por los coordinadores municipales: 15.

Se mantiene monitoreo permanente, por parte de la Dirección Provincial de Defensa Civil.