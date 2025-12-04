Mendoza ordena el cannabis medicinal y cáñamo industrial con nuevas reglas

El Gobierno de Mendoza puso en marcha la regulación de la Ley 9617 para dar trazabilidad, seguridad sanitaria y un marco claro a los proyectos de cannabis medicinal y cáñamo industrial que ya funcionan en la provincia.

El Gobierno de Mendoza oficializó un nuevo esquema regulatorio para el cannabis medicinal y el cáñamo industrial, con el objetivo de ordenar la actividad, garantizar estándares sanitarios y ofrecer previsibilidad a las inversiones. Las medidas quedaron establecidas mediante dos resoluciones que actualizan la aplicación de la Ley 9617 y ponen el foco en la salud pública y la trazabilidad de todo el proceso productivo.

¿Cómo se integrarán los proyectos que ya están en marcha?

La provincia creó un Régimen de Adecuación Simplificada para incorporar proyectos que ya contaban con permisos nacionales, como los otorgados por INASE o en el marco de la Ley 27.350. Las iniciativas no deberán detener su producción. Para sumarse al sistema provincial deberán presentar un Plan de Cultivo y un Plan de Adecuación que garanticen continuidad productiva, trazabilidad y seguridad sanitaria mientras se adaptan a las nuevas reglas.

¿Qué normas se aplicarán al cáñamo industrial en Mendoza?

Una segunda resolución regula los Permisos Provinciales de Cáñamo Industrial, que abordan el cultivo, procesamiento y transporte de esta planta utilizada con fines industriales y sin efectos psicoactivos. Entre las herramientas clave se destaca el Sistema Provincial de Identificación Genética (SPIG-BCP), creado para rastrear y controlar el material vegetal. Además, se exige un plan de cultivo obligatorio y un régimen estricto sobre el origen de las semillas. Incluso los proyectos que ya cuentan con permisos nacionales deberán ajustarse a esta normativa para operar dentro del esquema provincial.

¿Qué busca Mendoza con este nuevo modelo regulatorio?

El Gobierno apunta a ordenar la producción, asegurar estándares modernos y promover nuevas oportunidades económicas y tecnológicas vinculadas al cannabis y al cáñamo industrial. Según la administración provincial, el modelo es competitivo, seguro y alineado con las mejores prácticas del país.