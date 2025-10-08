Sergio Marinelli, el Superintendente General de Irrigación, adelantó que Mendoza podrá sufrir por la escasez de agua explicando que la situación se agravaría recién el año que viene

Sergio Marinelli, el Superintendente General de Irrigación, ha lanzado una seria advertencia sobre la futura disponibilidad de agua en la provincia de Mendoza, confirmando que habrá una escasez significativa. La crisis hídrica se agravaría recién el año que viene, estiman que el 2025 termine sin problemas.

Según Marinelli, la provincia enfrentará una situación de “poca agua, bastante menos que en la temporada que finalizó”. Esta disminución drástica es una consecuencia directa de la “Sequía Meteorológica que se presentó en toda la provincia de Mendoza”.

La principal causa identificada para esta preocupante proyección es la escasa cantidad de nieve caída durante este invierno. La falta de acumulación nival impacta directamente en los caudales futuros, lo que ha llevado a las autoridades a emitir la alerta.

Ante este panorama, el Superintendente Marinelli enfatizó la necesidad urgente de acción por parte de la ciudadanía. “Por lo tanto, será necesario que todos los usuarios la cuiden y hagan un uso eficiente del agua“, sentenció. La recomendación apunta a que la conservación y la eficiencia en el uso del recurso serán cruciales para afrontar la temporada venidera, marcada por la falta de reservas hídricas.