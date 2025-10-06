Noticias Mendoza

Mendoza
El pueblo tiene la palabra

Mendoza política, abundancia narco y secretos de placard haciendo foco en la minería

Por Carolina Jacky / Una trama explosiva que conecta a figuras como Espert, Rosales y Machado, involucra negocios mineros bajo el RIGI y expone viejas complicidades en Mendoza. La DEA y la Embajada de EE. UU. son interpeladas ante una Justicia Federal que mira para otro lado.

José Luis Espert, Luis Rosales y Fred Machado: la relación que terminó en una balacera

Aquel cajoncito del placard de mi abuela era el depositario de los secretos de familia. Hoy, sin embargo, la pregunta es otra: ¿Qué une a ciertos personajes de la política argentina? ¿Tienen ellos un placard donde guardar sus secretos, y son estos de naturaleza mucho más oscura?

La actualidad nos enfrenta a escándalos que merecerían un debate urgente, pero los candidatos eluden la discusión. Peor aún: la pauta oficial silencia a opositores y privilegia a medios afines para manipular al electorado.

El reciente escándalo que salpica a José Luis Espert ha puesto el foco en una trama que, gracias a un periodismo serio e independiente, escaló a dimensiones que deberían preocupar seriamente al gobierno de EE. UU. Hablamos de conexiones narco que invierten en política y en políticos, cuyos negocios se vinculan con la minería y que incluso alcanzan los proyectos impulsados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La Trama Mendocina y la Conexión Narco-Política

La foto de Alfredo Cornejo con Espert, y la de Luis Petri con el mismo legislador, no parecen casuales. Falta solo Luis Rosales para completar un trío señalado como el nexo clave de la conexión narco. Se niegan a debatir, se niegan a dar explicaciones sobre estos negocios espurios, el manejo de empresas estatales y la intervención directa de funcionarios con personajes como Fred Machado. La red se extiende: el propio abogado del presidente Javier Milei es también el abogado de Machado.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, ya fue acusado de complicidad con el mundo narco. Distintos medios publicaron en el pasado su duro enfrentamiento con el exintendente de Las Heras, Rubén Miranda, y el exvicegobernador Carlos Ciurca. Tanto Cornejo como Ciurca pasaron por el Ministerio de Seguridad y ambos conservan su influencia allí. Se dijeron de todo, pero al final, la “grieta” parece haber sido solo una cortina: llegaron a un acuerdo que se mantiene hasta hoy y que, para algunos, trasciende la política. Se ayudan mutuamente, llegando incluso a compartir gastos de campaña, porque necesitan mantener la división artificial, más allá del daño a sus propias fuerzas.

Se rumorea que los unen otros negocios oscuros, una sociedad de la que incluso se ha publicado. Sin embargo, jamás demostraron disgusto por estas acusaciones. ¿Será que temen ser investigados, no sea que corran la misma suerte que Espert?

¿Sabe la DEA? ¿Sabe la Embajada de EE. UU. de todo esto?

Como candidata a diputada nacional, hago públicas las denuncias de medios mendocinos que en su momento expusieron circunstancias que debieron ser investigadas por la Justicia Federal. Pero, ¿cómo podría ser esto posible si el propio Juez Federal de aquellos tiempos hoy está siendo juzgado, en un proceso lento que parece diseñado para ocultar esa sociedad?

La Minería, el Narcotráfico y la Interpelación a la Justicia

El caso Espert reactualiza viejas publicaciones que ilustran la conexión. Parece que, efectivamente, hay secretos muy pesados guardados en ese cajoncito.

Mendoza, “Tierra del vino y la cocaína”: Un informe de Canal 9 de Buenos Aires, difundido por el portal Mendoza Today (hoy aparentemente adquirido por Cornejo), expuso “corrupción, narcotráfico, minería para los amigos y millonaria pauta oficial”. La denuncia puntualiza cómo exfuncionarios de su elenco se habrían quedado con la mina abandonada por Vale. Se mencionan empresas como Impulsa Mendoza S.A. y APELEG S.A., a la que se le adjudicaron proyectos mineros en Malargüe, la región más rica en cobre.

Viejos Enfrentamientos y Denuncias Cruzadas: El diario El Sol reportó en su momento las duras acusaciones de Cornejo, quien “dejó entrever que existe una ‘complicidad’ entre la conducción de Las Heras (Miranda/Ciurca) con la ‘gente de la delincuencia'”. Miranda, por su parte, lo tildó de “caradura”, dudó de su combate al narcotráfico en Godoy Cruz y lo desafió a revisar las sábanas de sus teléfonos.

El Vínculo Bento y Palmares: En el juicio al Juez Federal Walter Bento salió a la luz el rumor de un departamento en Palmares, un supuesto lugar de encuentro vinculado a los “carpetazos” que se tiraban Cornejo y Miranda.

El nexo entre todos estos puntos es ineludible. Noticias Mendoza se atreve a señalar el vínculo: “José Luis Espert, Luis Rosales y Fred Machado: la relación que terminó en una balacera”. Son sombras en las que Rosales, Espert y Machado aparecen inevitablemente entrelazados.

La “Narcominería” ya no es un cuento. Un informe de Naciones Unidas advierte que, más allá de los alcances ambientales, la actividad minera conlleva el peligro de vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico, utilizando las operaciones para blanquear ganancias ilícitas. La frase del presidente Milei, «Si tengo que elegir entre el Estado y la mafia, me quedo con la mafia», resuena con una oscura ironía en este contexto.

¿Se atreverá la Justicia Federal a secuestrar los celulares de los involucrados? ¿Comunicará a la DEA esta situación? ¿Solicitará una investigación exhaustiva sobre el patrimonio de los implicados y sus familias?

Agradezco lo aportado por los medios y el verdadero periodismo independiente. Solo la verdad puede conducir a una Mendoza transparente. El pueblo tiene la palabra.

