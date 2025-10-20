Aderpe y la UNCuyo presentan mejoras para el carril Rodríguez Peña, mientras más de la mitad de las empresas planean invertir en 2026 y 2027.

La zona industrial del carril Rodríguez Peña, en Mendoza, se prepara para un impulso económico poco habitual en tiempos de crisis: más de la mitad de sus 490 empresas planean realizar inversiones entre 2026 y 2027. Para acompañar este crecimiento, la Asociación de Empresarios Rodríguez Peña (Aderpe) y la UNCuyo presentaron la primera etapa de un masterplan que incluye refuncionalización vial, mejoras en servicios e infraestructura, y fortalecimiento del capital humano.

En el carril Rodríguez Peña hay unas 490 empresas asentadas, y las expectativas indican que más de la mitad realizarán inversiones entre 2026 y 2027. Para acompañar este crecimiento, la Asociación de Empresarios Rodríguez Peña (Aderpe) presentó la primera etapa de un masterplan, que incluye la refuncionalización de la vía de circulación y mejoras de infraestructura.

El presidente de Aderpe, Manuel Ponce, explicó que el estudio se basa en un relevamiento actualizado con la colaboración de la UNCuyo, buscando reflejar la situación posterior a la pandemia y las necesidades actuales de las empresas.

Necesidad de infraestructura y tecnología

El relevamiento reveló que las empresas reconocen la necesidad de:

Abrirse a nuevos mercados y exportar productos.

Invertir en tecnología y capacitación del personal .

. Mejorar la infraestructura de servicios , incluyendo agua, gas, cloacas y energía eléctrica.

, incluyendo agua, gas, cloacas y energía eléctrica. Incorporar fuentes de energía limpias para acompañar el crecimiento.

Ponce destacó que estas acciones se desarrollan dentro de un consorcio mixto público-privado, donde participan los tres municipios (Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú), el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, y la Dirección Provincial de Vialidad.

Obras viales en marcha

El plan incluye mejoras para mejorar el tránsito y la circulación en la zona industrial:

Ensanche de la calle Alsina en Godoy Cruz y Maipú.

en Godoy Cruz y Maipú. Reparación de la calzada de 9 de Julio , donde se ubica el Puerto Terrestre Mendoza.

, donde se ubica el Puerto Terrestre Mendoza. Trabajos en San Francisco del Monte , paralela al carril, que conecta accesos Sur y Este.

, paralela al carril, que conecta accesos Sur y Este. Modelación y rediseño integral del carril Rodríguez Peña, incluyendo soluciones para el problemático quinto carril central.

Se implementaron además medidas de educación vial, señalización y demarcación, para un tránsito más ordenado.

Capital humano, educación y servicios

El relevamiento detectó otras necesidades:

Atención primaria de la salud , ya que la sala actual resulta insuficiente.

, ya que la sala actual resulta insuficiente. Centros de capacitación cercanos para los 20 mil trabajadores de la zona industrial.

cercanos para los 20 mil trabajadores de la zona industrial. Espacios gastronómicos y servicios para visitantes de otras provincias o extranjeros.

El objetivo es que la infraestructura acompañe el crecimiento económico y mejore la calidad de vida laboral y logística en la zona.

Masterplan y financiamiento

A diferencia de planes anteriores, este masterplan busca proyectos ejecutivos, listos para ser licitados cuando se asegure financiamiento.