Remodelación integral

Mendoza proyecta crecimiento industrial con masterplan de inversión e infraestructura

Aderpe y la UNCuyo presentan mejoras para el carril Rodríguez Peña, mientras más de la mitad de las empresas planean invertir en 2026 y 2027.

La zona industrial del carril Rodríguez Peña, en Mendoza, se prepara para un impulso económico poco habitual en tiempos de crisis: más de la mitad de sus 490 empresas planean realizar inversiones entre 2026 y 2027. Para acompañar este crecimiento, la Asociación de Empresarios Rodríguez Peña (Aderpe) y la UNCuyo presentaron la primera etapa de un masterplan que incluye refuncionalización vial, mejoras en servicios e infraestructura, y fortalecimiento del capital humano.

Más de la mitad de las empresas planean invertir

En el carril Rodríguez Peña hay unas 490 empresas asentadas, y las expectativas indican que más de la mitad realizarán inversiones entre 2026 y 2027. Para acompañar este crecimiento, la Asociación de Empresarios Rodríguez Peña (Aderpe) presentó la primera etapa de un masterplan, que incluye la refuncionalización de la vía de circulación y mejoras de infraestructura.

El presidente de Aderpe, Manuel Ponce, explicó que el estudio se basa en un relevamiento actualizado con la colaboración de la UNCuyo, buscando reflejar la situación posterior a la pandemia y las necesidades actuales de las empresas.

Necesidad de infraestructura y tecnología

El relevamiento reveló que las empresas reconocen la necesidad de:

  • Abrirse a nuevos mercados y exportar productos.
  • Invertir en tecnología y capacitación del personal.
  • Mejorar la infraestructura de servicios, incluyendo agua, gas, cloacas y energía eléctrica.
  • Incorporar fuentes de energía limpias para acompañar el crecimiento.

Ponce destacó que estas acciones se desarrollan dentro de un consorcio mixto público-privado, donde participan los tres municipios (Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú), el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, y la Dirección Provincial de Vialidad.

Obras viales en marcha

El plan incluye mejoras para mejorar el tránsito y la circulación en la zona industrial:

  • Ensanche de la calle Alsina en Godoy Cruz y Maipú.
  • Reparación de la calzada de 9 de Julio, donde se ubica el Puerto Terrestre Mendoza.
  • Trabajos en San Francisco del Monte, paralela al carril, que conecta accesos Sur y Este.
  • Modelación y rediseño integral del carril Rodríguez Peña, incluyendo soluciones para el problemático quinto carril central.

Se implementaron además medidas de educación vial, señalización y demarcación, para un tránsito más ordenado.

Capital humano, educación y servicios

El relevamiento detectó otras necesidades:

  • Atención primaria de la salud, ya que la sala actual resulta insuficiente.
  • Centros de capacitación cercanos para los 20 mil trabajadores de la zona industrial.
  • Espacios gastronómicos y servicios para visitantes de otras provincias o extranjeros.

El objetivo es que la infraestructura acompañe el crecimiento económico y mejore la calidad de vida laboral y logística en la zona.

Masterplan y financiamiento

A diferencia de planes anteriores, este masterplan busca proyectos ejecutivos, listos para ser licitados cuando se asegure financiamiento.

  • Los fondos provendrán del Estado provincial, municipios o Vialidad, con posibilidad de solicitar créditos específicos para infraestructura pública.
  • La coordinación entre sector público y privado busca asegurar un desarrollo ordenado y sostenible, proyectado a largo plazo para la economía mendocina.

