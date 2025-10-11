Autoridades y empresas se reunieron en un workshop para planificar la infraestructura eléctrica y parques solares de la provincia de Mendoza.

Mendoza avanza observando su futuro energético y busca un desarrollo sostenible a largo plazo. Para unificar criterios y coordinar acciones entre los sectores público y privado, se realizó el workshop:

“Nuestra provincia crece en infraestructura eléctrica, hacia la Mendoza del 2050”.

El encuentro reunió a representantes de la distribución y transporte eléctrico, empresas públicas y privadas, el Ente Regulador Eléctrico, el sector académico y organismos técnicos, con el objetivo de alinear visiones, unificar estrategias y proyectar un sistema eléctrico sostenible para las próximas décadas.

🏛️ Participación de autoridades y líderes del sector

El formato del workshop combinó exposiciones técnicas y trabajo colaborativo. La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, inauguraron la jornada.

“Estamos aquí para dialogar sobre la Mendoza que queremos quienes tomamos decisiones desde los ámbitos público, privado y académico. De nada sirve que tomemos decisiones desde un espacio burocrático si no están consensuadas con el arco productivo y educativo de la provincia”, reflexionó Latorre.

La ministra repasó los avances energéticos de Mendoza, como la licencia del Fondo Fiduciario de Infraestructura Eléctrica de Alta Tensión (Fopiatzat) para la ampliación de la Estación Transformadora de Valle de Uco y los pliegos para la línea Mendoza Norte. Destacó también los parques solares ejecutados, incluyendo el Parque Solar YPF, el más grande del país, y el Parque El Quemado de YPF Luz, además de proyectos de Geneia en Malargüe y Luján.

Por su parte, Calvente valoró el trabajo conjunto con Emesa para ejecutar el Parque Solar Guaymallén, que será el mayor del país en generación distribuida.

“Estamos terminando de elaborar el proyecto técnico y los pliegos para que a fines de este mes o principios de noviembre se pueda iniciar el proceso licitatorio”, anunció el jefe comunal.

🌞 Jornada intensiva por una Mendoza sostenible

Durante la mañana se presentaron escenarios energéticos actuales y futuros. Gerardo Rabinovich, presidente de Emesa, destacó que obras como la Línea de Alta Tensión Cruz de Piedra, proyectada hace más de 40 años y concretada en 2024, permiten conectar eficientemente parques solares al sistema eléctrico, garantizando estabilidad y seguridad operativa.

El bloque siguiente abordó novedades regulatorias a nivel nacional, a cargo del abogado Agustín Siboldi, presentado por Manuel López, jefe de Gabinete del Ministerio de Energía y Ambiente. López afirmó que Mendoza se posiciona como uno de los principales destinos en energías renovables, y destacó la importancia de definir compromisos concretos para el futuro energético de la provincia.

⚙️ Transición energética y minería limpia

El subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini, presentó escenarios de demanda hacia 2050 en minería e hidrocarburos, así como modelos de financiamiento de proyectos que integran fuentes renovables, hidroeléctricas y termoeléctricas.

“Vamos a alcanzar entre 29 y 30% de generación solar en la provincia”, afirmó Sánchez Bandini, resaltando que la minería de cobre será clave para la transición energética.

Además, representantes del EPRE como Andrea Salinas y Ángel Garay, enfatizaron la importancia de la digitalización, sostenibilidad y eficiencia energética.

🔌 Infraestructura crítica y desarrollo eléctrico del interior

Representantes de empresas como Distrocuyo, Edemsa, Edestesa y la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz analizaron los desafíos técnicos y logísticos de la red provincial.

El Fondo Fiduciario de Plan de Infraestructura Eléctrica de Alta Tensión presentó obras estratégicas para mejorar la disponibilidad de redes y el acceso al servicio en zonas rurales.

El director de Servicios Eléctricos, Alejandro Mas, explicó cómo los fondos nacionales aplicados desde 2017 —cerca de 14 millones de dólares en compensaciones y 22,5 millones en infraestructura— se destinaron a barrios vulnerables, calidad del servicio y fortalecimiento de infraestructura crítica como alumbrado, salud, educación y transporte.

📝 Construcción colectiva del Plan Energético 2050

Durante la tarde, los asistentes trabajaron en mesas de diálogo bajo tres ejes:

Visión inspiradora Diagnóstico 360° Compromiso accionable

El objetivo fue transformar el intercambio técnico en acuerdos concretos y elaborar una hoja de ruta inicial para consolidar un modelo eléctrico robusto, sostenible y con visión de largo plazo.