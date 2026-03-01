Mendoza reapareció en el ranking minero 2025 del Instituto Fraser: cómo quedó en atractivo de inversiones

La provincia volvió a figurar en el informe global que evalúa destinos para la inversión minera. Ocupa el puesto 77 en atractivo de inversiones, el 55 en percepción política y el 34 en potencial minero.

Mendoza volvió a ingresar en el ranking mundial minero 2025 que elabora el Fraser Institute, uno de los informes más observados por la industria de la minería internacional al momento de definir destinos de inversión. En esta edición, la provincia se ubicó en el puesto 77 en atractivo de inversiones, en el 55 en Índice de Percepción Política y en el 34 en potencial minero.

¿Qué es el ranking del Instituto Fraser y por qué es relevante?

El informe anual del Fraser Institute es considerado una referencia clave para el sector minero global. La encuesta mide cómo la riqueza mineral de una región y sus condiciones políticas y regulatorias influyen en las decisiones de inversión en exploración.

El ranking de atractivo de inversiones combina dos grandes variables: el potencial geológico y la percepción de las políticas gubernamentales. La ponderación se distribuye en un 60% para el potencial mineral y un 40% para la política pública, lo que refleja el peso que tienen tanto los recursos disponibles como el entorno institucional.

Empresas, fondos de inversión y actores del sector utilizan estos datos como una guía comparativa para evaluar riesgos, oportunidades y previsibilidad.

¿Cómo quedó Mendoza en el ranking 2025?

En la edición 2025, Mendoza obtuvo tres posiciones diferenciadas:

Puesto 77 en atractivo de inversiones.

Puesto 55 en Índice de Percepción Política.

Puesto 34 en potencial minero.

El dato más destacado es su ubicación en potencial minero, donde se posiciona en el lugar 34 a nivel mundial. Esto indica que, desde el punto de vista geológico, la provincia es vista como un territorio con recursos relevantes.

Sin embargo, la combinación con variables políticas y regulatorias impacta en su posición final en atractivo de inversiones, donde desciende al puesto 77. Allí influyen factores como estabilidad normativa, presión fiscal y previsibilidad institucional.

¿Qué factores analiza el informe para evaluar inversiones mineras?

El estudio del Fraser Institute no se limita a medir recursos naturales. También evalúa el clima de negocios y la percepción de las empresas sobre la gestión pública.

Entre los principales factores considerados se encuentran:

Incertidumbre en la administración de regulaciones existentes.

Regulaciones ambientales y posibles duplicaciones normativas.

Sistema legal (transparencia y eficiencia) y régimen fiscal (impuestos).

Estabilidad política y seguridad física.

Disponibilidad de mano de obra calificada y habilidades técnicas.

Estos elementos son determinantes al momento de planificar proyectos de exploración, que suelen requerir inversiones millonarias y plazos de recuperación de largo plazo.

¿Qué pasó con otras provincias argentinas?

El informe también incluyó una novedad relevante: varias provincias argentinas quedaron fuera de la evaluación 2025.

Catamarca, Jujuy, Río Negro, Salta y La Rioja fueron eliminadas del informe por no alcanzar el mínimo de cinco respuestas necesarias para ser consideradas en la encuesta.

El criterio metodológico exige un piso de participación empresarial para garantizar consistencia estadística. Cuando no se alcanza ese umbral, la jurisdicción no es incluida en el ranking anual.

¿Qué es el Instituto Fraser?

El Fraser Institute es un centro de pensamiento canadiense con sede en Vancouver y oficinas en otras ciudades del país. Se define como una institución dedicada a investigar y promover políticas públicas basadas en el libre mercado, la competencia y la reducción de la intervención gubernamental.

Su objetivo declarado es medir y comunicar el impacto de los mercados competitivos y de la intervención estatal en el bienestar, promoviendo las libertades económicas.

La encuesta minera que publica cada año es uno de sus productos más difundidos a nivel internacional. La industria la considera una herramienta comparativa para analizar riesgos regulatorios, carga impositiva y potencial geológico en distintas regiones del mundo.

¿Qué implica para Mendoza volver a figurar en el ranking?

La reaparición de Mendoza en el ranking 2025 representa una señal hacia el mercado internacional. Más allá de la posición específica, estar incluida implica que la provincia vuelve a ser considerada dentro del radar de análisis de la industria.

El desafío, según los criterios del propio informe, pasa por consolidar condiciones regulatorias previsibles y mejorar la percepción política que influye en el atractivo de inversiones.

Con un potencial minero ubicado en el puesto 34, el componente geológico aparece como una fortaleza. La evolución futura en el ranking dependerá de cómo impacten las políticas públicas, la estabilidad institucional y el clima de negocios en la percepción de los actores del sector.